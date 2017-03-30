Эти симптомы могут оказаться опасней, чем вы думаете! 6 признаков тромба

29 Апрель 2017 | новости Печать

Эти симптомы могут оказаться опасней, чем вы думаете! 6 признаков тромба

Практически каждый день тромбоциты спасают нашу жизнь. Когда мы ранимся, именно они не дают всей нашей крови вытечь из маленькой раны. Тромбоциты склеиваются и блокируют ранки, царапины и ссадины. Но иногда тромбы возникают там, где они вовсе не нужны. Это может быть очень опасно, особенно если они формируются в глубоких венах вблизи мышц.

Этот вид тромбов называется глубокий венозный тромб. Они препятствуют циркуляции крови. Еще хуже, когда тромб отделяется от места его образования и вместе с кровью переносится, например, в легкие. Это опасное состояние называется легочная тромбоэмболия. Тромб в легких не позволяет им получать достаточно кислорода. Такое состояние часто заканчивается фатальным исходом. Поэтому очень важно знать симптомы и действовать быстро.У некоторых людей существует повышенный риск возникновения тромбов. На это влияют:

  • Малоподвижный образ жизни

Это может быть связано с болезнью, требующей длительного постельного режима, сидячей работой или длительными переездами/перелетами. Согласно международной статистике, каждый час в разных аэропортах мира таким образом уходит из жизни один человек.

  • Гормоны

У женщин в 5–6 раз больше шансов заработать тромбоз. Это связано с выработкой женского гормона эстрогена. Особенно риск повышается при беременности или употреблении гормональных контрацептивов.

  • Ожирение

Лишний вес и ожирение увеличивают риск развития тромбоза до 5 раз!

Тромбы чаще всего образуются в конечностях. Ранняя диагностика тромбоза может спасти жизнь! Вот  чего следует опасаться:

1. Отек одной конечности

Одутловатая нога или рука – один из самых распространенных симптомов глубокого венозного тромбоза. Тромбы блокируют поток крови, и сосуды расширяются, что вызывает опухание.  Конечно, конечности могут опухать из-за временной малоподвижности, например, во время длительных перелетов в самолете или езды в автобусе. Но если отек увеличивается быстро и при этом сопровождается болью, это может быть очень опасным симптомом.

2. Боль в руке или ноге

Обычно боль, сопровождающая глубокий венозный тромб, сочетается с другими симптомами, такими как опухание или покраснение, но иногда она может присутствовать и сама по себе. К сожалению, боль, вызванную тромбом, часто путают с мышечной болью или судорогой. Вот почему тромбы так опасны. Тромбозная боль чаще всего появляется при ходьбе или при поднятии конечности.

3. Красные полосы на коже

Всем известно, что синяк – это подкожный сгусток крови. Но волноваться нужно о другом: когда вы видите изменение цвета кожи, похожее на обширный светлый синяк или же красные полоски в длину своих вен. Часто вы можете почувствовать, что конечность горячая на ощупь.

4. Боль в груди

Боль в груди, которую часто принимают за сердечный приступ, может быть симптомом легочной тромбоэмболии. Симптомы действительно очень похожи, с той разницей, что при легочной тромбоэмболии боль резкая и пронзительная; она увеличивается, когда вы делаете глубокий вдох. При сердечном приступе боль переходит на плечи, шею и челюсть. В любом случае, при  наличии этих симптомов нужно немедленно вызывать скорую.

5. Нехватка воздуха и учащенное сердцебиение

Тромб в легких замедляет поступление кислорода в организм, поэтому сердце старается наверстать его нехватку и начинает учащенно биться. Если внезапно вы почувствовали головокружение, нехватку кислорода и учащенное сердцебиение – вам требуется неотложная помощь.

6. Беспричинный кашель

Если ко всем симптомам добавляется еще и кашель, это может быть симптомом легочной тромбоэмболии. Сухой кашель, иногда с кровью, должен вызвать у вас серьезное беспокойство!

Берегите себя и своих близких, поделитесь этой статьей, и, возможно, эта информация спасет чью-то жизнь!

 По материалам: prevention.com
Перевод и адаптация: Маркетиум

 


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