В гараже полностью сгорела «Тойота» (фото)

29 Апрель 2017 | новости

Пожарные за три минуты ликвидировали возгорание, но автомобиль сгорел полностью.

Сегодня в 5.16 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступила информация о горении автомобиля в гаражном кооперативе на Казанском проспекте в Набережных Челнах, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сотрудники пожарно-спасательной части №55 отряда №15 Федеральной противопожарной службы по РТ добрались до места происшествия за три минуты. Там был полностью объят пламенем автомобиль «Тойота». Пожарные оцепили место происшествия и за три минуты ликвидировали возгорание, но автомобиль сгорел полностью.

Предполагаемая причина пожара – неисправность узлов и механизмов транспортного средства.