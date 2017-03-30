Прогноз погоды в Кукморе на завтра

В Республике

В Казани фильм «Рай» покажут с тифлокомментариями

Инклюзивный показ картины Андрея Кончаловского состоится в кинотеатре «Мир».

23:45 28.04.2017 Инклюзивный показ картины Андрея Кончаловского состоится в кинотеатре «Мир».

Распространенность ВИЧ-инфекции в Татарстане почти в два раза ниже среднероссийского показателя

В Минздраве РТ прошло заседание межведомственной комиссии по борьбе со СПИД при Кабмине РТ.

23:37 28.04.2017 В Минздраве РТ прошло заседание межведомственной комиссии по борьбе со СПИД при Кабмине РТ.

В Москве ушел из жизни кавалер ордена Красной Звезды Анвер Чанышев

Похороны активиста татарской общины пройдут в столице 29 апреля.

22:25 28.04.2017 Похороны активиста татарской общины пройдут в столице 29 апреля.

В Израиле на 92-м году жизни скончался знаменитый поэт Ион Деген

Деген является автором стихотворения «Мой товарищ, в смертельной агонии…».

22:19 28.04.2017 Деген является автором стихотворения «Мой товарищ, в смертельной агонии…».

На ипподроме в Казани можно будет играть в гольф и пейнтбол

Также на территории конного комплекса работает центр иппотерапии, клуб спортивных единоборств «Хан», крытый футбольный манеж.

09:00 28.04.2017 Также на территории конного комплекса работает центр иппотерапии, клуб спортивных единоборств «Хан», крытый футбольный манеж.

В озере в Елабужском районе утонул 35-летний мужчина

Очевидцы сообщили, что мужчины отдыхали на озере, лодка перевернулась, и один из мужчин не смог выбраться из воды.

22:17 28.04.2017 Очевидцы сообщили, что мужчины отдыхали на озере, лодка перевернулась, и один из мужчин не смог выбраться из воды.

Главный тренер московского «Динамо»: Горжусь своими девчонками

Юрий Панченко прокомментировал победу своей команда над казанским «Динамо» в третьем матче финала чемпионата России.

22:16 28.04.2017 Юрий Панченко прокомментировал победу своей команда над казанским «Динамо» в третьем матче финала чемпионата России.

Волейболистки казанского «Динамо» уступили в третьем матче финала чемпионата России

Третья игра финальной серии, которая прошла в казанском Центре волейбола «Санкт-Петербург», завершилась победой гостей из Москвы на тай-брейке.

21:41 28.04.2017 Третья игра финальной серии, которая прошла в казанском Центре волейбола «Санкт-Петербург», завершилась победой гостей из Москвы на тай-брейке.

Интерпол получил запрос от России о розыске Яценюка

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дело политизировано, и написал главе украинского бюро Интерпола.

21:26 28.04.2017 Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дело политизировано, и написал главе украинского бюро Интерпола.

В Казани прошла акция «Здоровая школа»

Врачи при помощи интерактивных презентаций рассказали учащимся о принципах профилактики заболеваний и здорового образа жизни.

21:00 28.04.2017 Врачи при помощи интерактивных презентаций рассказали учащимся о принципах профилактики заболеваний и здорового образа жизни.

В Казани студентов вузов будут прививать бесплатно

Вакцинация молодежи проводится в рамках Европейской недели иммунизации.

20:53 28.04.2017 Вакцинация молодежи проводится в рамках Европейской недели иммунизации.

Коллективы Татгосфилармонии провели субботник

Артисты привели в порядок после зимы парковую зону вокруг здания.

20:47 28.04.2017 Артисты привели в порядок после зимы парковую зону вокруг здания.

Татарстанцев волнуют вопросы строительства детских садов и зачисление детей в школу

В республике подвели итоги работы телефонной горячей линии «Женское внимание».

20:37 28.04.2017 В республике подвели итоги работы телефонной горячей линии «Женское внимание».

Пожарные Набережных Челнов устроили выставку спасательной техники

В экспозиции под открытым небом разместились 23 единицы специальной техники.

20:12 28.04.2017 В экспозиции под открытым небом разместились 23 единицы специальной техники.

Прокуратура проверила скандальную видеозапись из Челнов

На видео учительница повышает голос на учащихся первого класса.

19:45 28.04.2017 На видео учительница повышает голос на учащихся первого класса.

Президент РТ оценил производственные мощности площадок «РЭП Холдинга» в Петербурге

Рустам Минниханов посетил предприятие в ходе рабочей поездки в Северную столицу.

19:30 28.04.2017 Рустам Минниханов посетил предприятие в ходе рабочей поездки в Северную столицу.

В Казани на взятке попался инспектор УФСИН

Незаконное денежное вознаграждение предназначалось сотруднику УФСИН за фиктивные документы об исполнении наказания.

19:22 28.04.2017 Незаконное денежное вознаграждение предназначалось сотруднику УФСИН за фиктивные документы об исполнении наказания.

В Татарстане прокуратура добилась выплаты 3,3 млн долга по зарплате

После вмешательства надзорного ведомства работникам предприятия «УС Нефтехимзаводстрой» полностью выплачен долг по оплате труда.

19:09 28.04.2017 После вмешательства надзорного ведомства работникам предприятия «УС Нефтехимзаводстрой» полностью выплачен долг по оплате труда.

По подозрению в передаче взятки арестован директор предприятия «Мойдодыр-Казань»

Надыр Хайруллин, по версии следствия, получил 24 млн рублей для дальнейшей передачи чиновникам в исполком Казани.

18:44 28.04.2017 Надыр Хайруллин, по версии следствия, получил 24 млн рублей для дальнейшей передачи чиновникам в исполком Казани.

На съезде Всемирного конгресса татар обсудят применение татарского языка во всех сферах

VI съезд Всемирного конгресса татар пройдет 2 – 6 августа.

18:37 28.04.2017 VI съезд Всемирного конгресса татар пройдет 2 – 6 августа.

Мэр Казани оценил объемы работ по капремонту детской городской поликлиники № 10

На ремонт поликлиники в рамках республиканской программы выделено около 16 млн рублей.

18:28 28.04.2017 На ремонт поликлиники в рамках республиканской программы выделено около 16 млн рублей.

Директор и конкурсный управляющий Бавлинского водоканала осуждены за преднамеренное банкротство

Суд признал обоих фигурантов дела виновными и назначил им реальные сроки наказания.

18:19 28.04.2017 Суд признал обоих фигурантов дела виновными и назначил им реальные сроки наказания.

Полиция Казани опровергла информацию о ребенке, застрявшем в игровом автомате

Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних проверили информацию на месте — в торговом центре «Парк Хаус».

17:52 28.04.2017 Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних проверили информацию на месте — в торговом центре «Парк Хаус».

Команда Санкт-Петербургского политеха показала Рустаму Минниханову солнцемобиль

Президент Татарстана посетил научно-исследовательский корпус и инжиниринговый центр университета.

17:51 28.04.2017 Президент Татарстана посетил научно-исследовательский корпус и инжиниринговый центр университета.

По подозрению в получении взятки арестован начальник ИК-3

По версии следствия, с января 2011 года по апрель 2017-го неустановленные лица в ИК-19 незаконно ежемесячно получали 100 тысяч руб.

17:42 28.04.2017 По версии следствия, с января 2011 года по апрель 2017-го неустановленные лица в ИК-19 незаконно ежемесячно получали 100 тысяч руб.

Героя Труда России Минтимера Шаймиева торжественно встретили в аэропорту Казани

Государственный Советник Татарстана вернулся с церемонии вручения золотой звезды в Московском Кремле.

17:21 28.04.2017 Государственный Советник Татарстана вернулся с церемонии вручения золотой звезды в Московском Кремле.

СМИ: В Казани мальчик застрял в игровом автомате, позарившись на мобильник

Мальчик застрял в игровом автомате, просунув руку в отверстие, из которого падают в короб призы.

17:03 28.04.2017 Мальчик застрял в игровом автомате, просунув руку в отверстие, из которого падают в короб призы.

В Татарстане за неуплату штрафов 104 человека отправили мести улицы

За неуплату штрафа предусмотрены обязательные работы сроком до 50 часов, либо административный арест сроком до 15 суток.

16:43 28.04.2017 За неуплату штрафа предусмотрены обязательные работы сроком до 50 часов, либо административный арест сроком до 15 суток.

Камалтынов предложил Ушакову сотрудничество депутатов Госсовета РТ и Рижской Думы

Председатель Рижской Думы ознакомился с работой парламента Татарстана.

16:39 28.04.2017 Председатель Рижской Думы ознакомился с работой парламента Татарстана.

В Казани природоохранная прокуратура возбудила уголовные дела по трем снежным свалкам

Незаконное складирование снега, загрязненного химическими веществами, обнаружено в водоохранной зоне реки Сухая и озера Средний Кабан.

16:36 28.04.2017 Незаконное складирование снега, загрязненного химическими веществами, обнаружено в водоохранной зоне реки Сухая и озера Средний Кабан.