По прогнозам синоптиков, 29 апреля в Кукморе облачная погода продержится весь день. Утром ожидается мелкий дождь, который к полудню должен закончиться. Вся оставшаяся часть дня пройдет без осадков. Ночью +6, днем +13.
Прогноз погоды в Кукморе на завтра
28 Апрель 2017 | новости Печать
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В Республике
В Казани фильм «Рай» покажут с тифлокомментариями
Инклюзивный показ картины Андрея Кончаловского состоится в кинотеатре «Мир».
23:45 28.04.2017
Инклюзивный показ картины Андрея Кончаловского состоится в кинотеатре «Мир».
23:45 28.04.2017
Распространенность ВИЧ-инфекции в Татарстане почти в два раза ниже среднероссийского показателя
В Минздраве РТ прошло заседание межведомственной комиссии по борьбе со СПИД при Кабмине РТ.
23:37 28.04.2017
В Минздраве РТ прошло заседание межведомственной комиссии по борьбе со СПИД при Кабмине РТ.
23:37 28.04.2017
В Москве ушел из жизни кавалер ордена Красной Звезды Анвер Чанышев
Похороны активиста татарской общины пройдут в столице 29 апреля.
22:25 28.04.2017
Похороны активиста татарской общины пройдут в столице 29 апреля.
22:25 28.04.2017
В Израиле на 92-м году жизни скончался знаменитый поэт Ион Деген
Деген является автором стихотворения «Мой товарищ, в смертельной агонии…».
22:19 28.04.2017
Деген является автором стихотворения «Мой товарищ, в смертельной агонии…».
22:19 28.04.2017
На ипподроме в Казани можно будет играть в гольф и пейнтбол
Также на территории конного комплекса работает центр иппотерапии, клуб спортивных единоборств «Хан», крытый футбольный манеж.
09:00 28.04.2017
Также на территории конного комплекса работает центр иппотерапии, клуб спортивных единоборств «Хан», крытый футбольный манеж.
09:00 28.04.2017
В озере в Елабужском районе утонул 35-летний мужчина
Очевидцы сообщили, что мужчины отдыхали на озере, лодка перевернулась, и один из мужчин не смог выбраться из воды.
22:17 28.04.2017
Очевидцы сообщили, что мужчины отдыхали на озере, лодка перевернулась, и один из мужчин не смог выбраться из воды.
22:17 28.04.2017
Главный тренер московского «Динамо»: Горжусь своими девчонками
Юрий Панченко прокомментировал победу своей команда над казанским «Динамо» в третьем матче финала чемпионата России.
22:16 28.04.2017
Юрий Панченко прокомментировал победу своей команда над казанским «Динамо» в третьем матче финала чемпионата России.
22:16 28.04.2017
Волейболистки казанского «Динамо» уступили в третьем матче финала чемпионата России
Третья игра финальной серии, которая прошла в казанском Центре волейбола «Санкт-Петербург», завершилась победой гостей из Москвы на тай-брейке.
21:41 28.04.2017
Третья игра финальной серии, которая прошла в казанском Центре волейбола «Санкт-Петербург», завершилась победой гостей из Москвы на тай-брейке.
21:41 28.04.2017
Интерпол получил запрос от России о розыске Яценюка
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дело политизировано, и написал главе украинского бюро Интерпола.
21:26 28.04.2017
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дело политизировано, и написал главе украинского бюро Интерпола.
21:26 28.04.2017
В Казани прошла акция «Здоровая школа»
Врачи при помощи интерактивных презентаций рассказали учащимся о принципах профилактики заболеваний и здорового образа жизни.
21:00 28.04.2017
Врачи при помощи интерактивных презентаций рассказали учащимся о принципах профилактики заболеваний и здорового образа жизни.
21:00 28.04.2017
В Казани студентов вузов будут прививать бесплатно
Вакцинация молодежи проводится в рамках Европейской недели иммунизации.
20:53 28.04.2017
Вакцинация молодежи проводится в рамках Европейской недели иммунизации.
20:53 28.04.2017
Коллективы Татгосфилармонии провели субботник
Артисты привели в порядок после зимы парковую зону вокруг здания.
20:47 28.04.2017
Артисты привели в порядок после зимы парковую зону вокруг здания.
20:47 28.04.2017
Татарстанцев волнуют вопросы строительства детских садов и зачисление детей в школу
В республике подвели итоги работы телефонной горячей линии «Женское внимание».
20:37 28.04.2017
В республике подвели итоги работы телефонной горячей линии «Женское внимание».
20:37 28.04.2017
Пожарные Набережных Челнов устроили выставку спасательной техники
В экспозиции под открытым небом разместились 23 единицы специальной техники.
20:12 28.04.2017
В экспозиции под открытым небом разместились 23 единицы специальной техники.
20:12 28.04.2017
Прокуратура проверила скандальную видеозапись из Челнов
На видео учительница повышает голос на учащихся первого класса.
19:45 28.04.2017
На видео учительница повышает голос на учащихся первого класса.
19:45 28.04.2017
Президент РТ оценил производственные мощности площадок «РЭП Холдинга» в Петербурге
Рустам Минниханов посетил предприятие в ходе рабочей поездки в Северную столицу.
19:30 28.04.2017
Рустам Минниханов посетил предприятие в ходе рабочей поездки в Северную столицу.
19:30 28.04.2017
В Казани на взятке попался инспектор УФСИН
Незаконное денежное вознаграждение предназначалось сотруднику УФСИН за фиктивные документы об исполнении наказания.
19:22 28.04.2017
Незаконное денежное вознаграждение предназначалось сотруднику УФСИН за фиктивные документы об исполнении наказания.
19:22 28.04.2017
В Татарстане прокуратура добилась выплаты 3,3 млн долга по зарплате
После вмешательства надзорного ведомства работникам предприятия «УС Нефтехимзаводстрой» полностью выплачен долг по оплате труда.
19:09 28.04.2017
После вмешательства надзорного ведомства работникам предприятия «УС Нефтехимзаводстрой» полностью выплачен долг по оплате труда.
19:09 28.04.2017
По подозрению в передаче взятки арестован директор предприятия «Мойдодыр-Казань»
Надыр Хайруллин, по версии следствия, получил 24 млн рублей для дальнейшей передачи чиновникам в исполком Казани.
18:44 28.04.2017
Надыр Хайруллин, по версии следствия, получил 24 млн рублей для дальнейшей передачи чиновникам в исполком Казани.
18:44 28.04.2017
На съезде Всемирного конгресса татар обсудят применение татарского языка во всех сферах
VI съезд Всемирного конгресса татар пройдет 2 – 6 августа.
18:37 28.04.2017
VI съезд Всемирного конгресса татар пройдет 2 – 6 августа.
18:37 28.04.2017
Мэр Казани оценил объемы работ по капремонту детской городской поликлиники № 10
На ремонт поликлиники в рамках республиканской программы выделено около 16 млн рублей.
18:28 28.04.2017
На ремонт поликлиники в рамках республиканской программы выделено около 16 млн рублей.
18:28 28.04.2017
Директор и конкурсный управляющий Бавлинского водоканала осуждены за преднамеренное банкротство
Суд признал обоих фигурантов дела виновными и назначил им реальные сроки наказания.
18:19 28.04.2017
Суд признал обоих фигурантов дела виновными и назначил им реальные сроки наказания.
18:19 28.04.2017
Полиция Казани опровергла информацию о ребенке, застрявшем в игровом автомате
Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних проверили информацию на месте — в торговом центре «Парк Хаус».
17:52 28.04.2017
Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних проверили информацию на месте — в торговом центре «Парк Хаус».
17:52 28.04.2017
Команда Санкт-Петербургского политеха показала Рустаму Минниханову солнцемобиль
Президент Татарстана посетил научно-исследовательский корпус и инжиниринговый центр университета.
17:51 28.04.2017
Президент Татарстана посетил научно-исследовательский корпус и инжиниринговый центр университета.
17:51 28.04.2017
По подозрению в получении взятки арестован начальник ИК-3
По версии следствия, с января 2011 года по апрель 2017-го неустановленные лица в ИК-19 незаконно ежемесячно получали 100 тысяч руб.
17:42 28.04.2017
По версии следствия, с января 2011 года по апрель 2017-го неустановленные лица в ИК-19 незаконно ежемесячно получали 100 тысяч руб.
17:42 28.04.2017
Героя Труда России Минтимера Шаймиева торжественно встретили в аэропорту Казани
Государственный Советник Татарстана вернулся с церемонии вручения золотой звезды в Московском Кремле.
17:21 28.04.2017
Государственный Советник Татарстана вернулся с церемонии вручения золотой звезды в Московском Кремле.
17:21 28.04.2017
СМИ: В Казани мальчик застрял в игровом автомате, позарившись на мобильник
Мальчик застрял в игровом автомате, просунув руку в отверстие, из которого падают в короб призы.
17:03 28.04.2017
Мальчик застрял в игровом автомате, просунув руку в отверстие, из которого падают в короб призы.
17:03 28.04.2017
В Татарстане за неуплату штрафов 104 человека отправили мести улицы
За неуплату штрафа предусмотрены обязательные работы сроком до 50 часов, либо административный арест сроком до 15 суток.
16:43 28.04.2017
За неуплату штрафа предусмотрены обязательные работы сроком до 50 часов, либо административный арест сроком до 15 суток.
16:43 28.04.2017
Камалтынов предложил Ушакову сотрудничество депутатов Госсовета РТ и Рижской Думы
Председатель Рижской Думы ознакомился с работой парламента Татарстана.
16:39 28.04.2017
Председатель Рижской Думы ознакомился с работой парламента Татарстана.
16:39 28.04.2017
В Казани природоохранная прокуратура возбудила уголовные дела по трем снежным свалкам
Незаконное складирование снега, загрязненного химическими веществами, обнаружено в водоохранной зоне реки Сухая и озера Средний Кабан.
16:36 28.04.2017
Незаконное складирование снега, загрязненного химическими веществами, обнаружено в водоохранной зоне реки Сухая и озера Средний Кабан.
16:36 28.04.2017
Продюсер фильма «Мы из будущего» рассказала в Казани о финале трилогии
Людмила Кукоба приехала в Казань на сбор военно-спортивных организаций и кадетских корпусов.
16:09 28.04.2017
Людмила Кукоба приехала в Казань на сбор военно-спортивных организаций и кадетских корпусов.
16:09 28.04.2017