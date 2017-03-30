Женщины, перестаньте делать эти 8 вещей! Они очень вредны для вашей внешности!

29 Апрель 2017 | новости Печать

Женщины, перестаньте делать эти 8 вещей! Они очень вредны для вашей внешности!
Желая выглядеть стильно и красиво, прекрасные дамы предпринимают множество усилий. Но иногда случается так, что старания приводят к совершенно противоположному результату. Желая во что бы то ни стало сделать свою красоту совершенной, мы иногда делаем вещи, которые очень плохо отражаются на нашем внешнем виде.
 
Заботясь о своей красоте, вы обязательно должны пересмотреть некоторые ежедневные привычки. Вот 8 вещей, которые вам лучше не делать, поскольку они очень вредны для вашей внешности.
 
Итак, милые дамы, пожалуйста, ПЕРЕСТАНЬТЕ ДЕЛАТЬ ЭТО!
 
1. Наносить солнцезащитный крем только на лицо. Благодаря такой привычке, ваши красивые руки и плечи могут покрыться пигментными пятнами.
 
2. Сидеть со скрещенными ногами. Эта не очень хорошая привычка влияет на кровообращение в нижних конечностях, что может привести к варикозу и отеку ног.
 
3. Расчесывать волосы сразу после душа. Это приводит к их ломкости. Прекращайте сразу после прочтения этого материала.
 
4. Делать хвост. Вне всякого сомнения, эта прическа позволяет выглядеть более стильно и гламурно. Но она также слишком стягивает линию роста волос, что в перспективе грозит облысением.
 
5. Пить много молока. Слишком большая любовь к молочным продуктам засоряет поры вашей кожи и заставляет ее становиться сальной.
 
6. Наносить макияж сразу после выщипывания бровей. Подобные действия многократно увеличивают шансы занести инфекцию.
 
7. Наносить пудру непосредственно на лицо. Перед нанесением пудры используйте сухие салфетки, чтобы удалить с кожи лишний жир. Это позволит вам избежать засорения пор кожи.
 
8. Носить в сумочке ненужные вещи. Это дает лишнюю нагрузку вашей спине, что, безусловно, не очень хорошо в долгосрочной перспективе.
 
Обязательно пересмотрите свои каждодневные привычки! Это поможет вам сохранить свою красоту без лишних усилий.                     
 
 
 
По материалам: beautyofgirls.com
Перевод и адаптация: Маркетиум


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