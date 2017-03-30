Учащиеся Кукморской школы №3 встретились с командиром отделения 117 пожарно-спасательной части

29 Апрель 2017 | Жизнь района

У нас состоялась очень интересная встреча с командиром отделения 117 пожарно-спасательной части Александром Афанасьевым, который к тому же является выпускником нашей школы. Мы застали его в учебном классе при проведении занятий.

После службы в армии Александр Семенович устроился на работу в пожарную часть Кукморского района и проработал здесь уже 23 года. В учебном центре на базе Казанского гарнизона он проходил первоначальное обучение, затем обучение на командира отделения, начальника караула, мастера газодымозащитной службы.

Один из учащихся нашей школы поинтересовался у командира отделения: «После окончания 9-го класса я бы хотел поступить в Ижевский колледж государственной и муниципальной службы. Александр Семенович, что бы Вы могли мне посоветовать?» Оказалось, что обладать такими качествами, как мужество, смелость, храбрость, недостаточно. Самое важное – это желание помогать людям. А также нужно иметь хорошую физическую форму, иметь отличные оценки по русскому языку, математике, физике. Нужно иметь хорошую психологическую подготовку, потому что надо будет проходить военно-врачебную комиссию. Это обязательно, поэтому отличное здоровье – это залог успешной учебы. «Во время тушения пожара мы забываем о себе и думаем в первую очередь о тех, кто находится в очаге возгорания, чтобы любая чрезвычайная ситуация обошлась без жертв и с минимальными потерями. Чтобы стать настоящим пожарным, нужно понимать, что часто приходится работать не по графику, что вызовы бывают в любое время суток», - подытожил Александр Семенович.

Конечно же, мы воспользовались разрешением командира и попробовали надеть форму пожарного. Но не уложились в положенные 20 секунд. На это у нас ушло около двух минут. Оказалось, что это совсем не просто, как кажется на первый взгляд. А на Доске Почета мы увидели много грамот и дипломов, полученные на соревнованиях по ведению аварийно-спасательных работ для деблокирования пострадавших при ДТП, на соревнованиях по лыжному спорту. Эти грамоты и дипломы победителей и призёров – свидетельства отличной подготовки!

Многие люди думают, что в пожарной части работают только пожарные, но, на самом деле, это большой слаженный механизм, бесперебойную работу которого обеспечивают руководящий состав, начальники караулов, командиры отделений, пожарные, водители пожарных автомобилей, диспетчера, мастер ГДЗС. Все они – профессионалы высочайшего класса. Они не только блестяще справляются с поставленными перед ними задачами, но и ведут профилактическую работу, проводят экскурсии для школьников, учебные занятия для сотрудников бюджетных учреждений. От имени молодого поколения мы хотим сказать им огромное спасибо за их нелегкий, но такой нужный труд!

Алсу Сайфутдинова

Наталья Бакина,

Кукморская средняя шеола №3