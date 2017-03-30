В Кукморе продолжается операция "Дети России" (фото)

29 Апрель 2017 | новости Печать

В Кукморе продолжается операция "Дети России" (фото)

В подростковом клубе «Ялкын» совместно с сотрудниками  отдела МВД России по Кукморскому району была проведена профилактическая  беседа  о вреде наркомании «Мы против наркотиков» среди воспитанников подросткового клуба. 

Данное мероприятие было организовано в рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России». Основной целью мероприятия  являлось предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством  Российской Федерации за их незаконный оборот. Перед воспитанниками подросткового клуба по вопросам профилактики наркомании выступил начальник ОМВД РФ по Кукморскому району подполковник полиции Рамиль Нургалиев.  Продолжением мероприятия была товарищеская встреча по мини-футболу среди сотрудников полиции и воспитанников спортивной секции по футболу 2000-2001 годов рождения. 


Отдел МВД России по Кукморскому району


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