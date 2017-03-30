В Кукморе продолжается операция "Дети России" (фото)

В Республике

С начала года в Татарстане за нарушение правил охраны труда наложено более 3 млн рублей штрафов

В Доме Правительства РТ прошло традиционное республиканское совещание по вопросам строительства , ЖКХ и агропромышленного сектора.

11:40 29.04.2017 В Доме Правительства РТ прошло традиционное республиканское совещание по вопросам строительства , ЖКХ и агропромышленного сектора.

Фото: в ДТП в Татарстане пострадал пятилетний ребенок

При столкновении двух легковых автомобилей в Алькеевском районе пострадала женщина и ее ребенок.

11:34 29.04.2017 При столкновении двух легковых автомобилей в Алькеевском районе пострадала женщина и ее ребенок.

В Казани высадили еловую «Аллею журналистов»

В Казани в рамках акции «День посадки леса» посадят 400 тысяч новых зеленых насаждений.

11:26 29.04.2017 В Казани в рамках акции «День посадки леса» посадят 400 тысяч новых зеленых насаждений.

Видео: в центре Казани случилось серьезное ДТП

Внедорожник на скорости столкнулся с автомобилем «Хендэ», оба автомобиля получили серьезные повреждения.

11:12 29.04.2017 Внедорожник на скорости столкнулся с автомобилем «Хендэ», оба автомобиля получили серьезные повреждения.

На ипподроме в Казани можно будет играть в гольф и пейнтбол

Также на территории конного комплекса работает центр иппотерапии, клуб спортивных единоборств «Хан», крытый футбольный манеж.

09:00 28.04.2017 Также на территории конного комплекса работает центр иппотерапии, клуб спортивных единоборств «Хан», крытый футбольный манеж.

Фото: в челнинском гараже полностью сгорела «Тойота»

Пожарные за три минуты ликвидировали возгорание, но автомобиль сгорел полностью.

10:35 29.04.2017 Пожарные за три минуты ликвидировали возгорание, но автомобиль сгорел полностью.

Гибридные двигатели Российского производства для военного флота будут разработаны в течение 2 лет

Часть корабельного оборудования взамен зарубежного уже сегодня производится в Зеленодольске

10:18 29.04.2017 Часть корабельного оборудования взамен зарубежного уже сегодня производится в Зеленодольске

Фурсенко: «РФ может оказаться в 4-й промышленной революции, но не факт, что станет больше счастья»

Эксперты рассказали о том, как человеку подготовиться к столкновению интересов с искусственным интеллектом.

10:07 29.04.2017 Эксперты рассказали о том, как человеку подготовиться к столкновению интересов с искусственным интеллектом.

В Новоиерусалимском архиерейском подворье пройдет субботник

Желающим принять участие в субботнике необходимо иметь с собой сменную одежду, перчатки и грабли.

09:53 29.04.2017 Желающим принять участие в субботнике необходимо иметь с собой сменную одежду, перчатки и грабли.

Глава ГИБДД РТ встретился с юными автомобилистами, победившими на всероссийском конкурсе

Школьники, выступившие на соревнованиях по автомногоборью, завоевали золотые медали в командном зачете.

09:52 29.04.2017 Школьники, выступившие на соревнованиях по автомногоборью, завоевали золотые медали в командном зачете.

Депутаты Госсовета РТ очистили от мусора территорию Лядского сада в Казани

Парламентарий Альберт Хабибуллин, участвовавший в акции, отметил, что для него субботник - это праздник.

09:41 29.04.2017 Парламентарий Альберт Хабибуллин, участвовавший в акции, отметил, что для него субботник - это праздник.

Участник шоу «Голос» Василий Уриевский заблудился на казанской улице, напомнившей ему родной Саратов

Во время двухчасового концерта артист рассказал фанатам, что принят в труппу "Театра на Таганке" и прошел на "Новую волну".

09:37 29.04.2017 Во время двухчасового концерта артист рассказал фанатам, что принят в труппу "Театра на Таганке" и прошел на "Новую волну".

Руководитель Росреестра РТ Азат Зяббаров отмечает день рождения

С 2009 года Азат Галимзянович Зяббаров является главным государственным регистратором Республики Татарстан.

08:35 29.04.2017 С 2009 года Азат Галимзянович Зяббаров является главным государственным регистратором Республики Татарстан.

Прославленная советская лыжница Галина Кулакова празднует 75-летний юбилей

Поздравить известную лыжницу приедут делегации мунициальных районов Удмуртии и почетные гости.

07:44 29.04.2017 Поздравить известную лыжницу приедут делегации мунициальных районов Удмуртии и почетные гости.

В Агрызе сотрудники лесничества посадили 400 берез и рябин

Коллективы города Агрыз и Агрызского лесничества дали старт всероссийской акции «День посадки леса».

23:59 28.04.2017 Коллективы города Агрыз и Агрызского лесничества дали старт всероссийской акции «День посадки леса».

В Казани фильм «Рай» покажут с тифлокомментариями

Инклюзивный показ картины Андрея Кончаловского состоится в кинотеатре «Мир».

23:45 28.04.2017 Инклюзивный показ картины Андрея Кончаловского состоится в кинотеатре «Мир».

Распространенность ВИЧ-инфекции в Татарстане почти в два раза ниже среднероссийского показателя

В Минздраве РТ прошло заседание межведомственной комиссии по борьбе со СПИД при Кабмине РТ.

23:37 28.04.2017 В Минздраве РТ прошло заседание межведомственной комиссии по борьбе со СПИД при Кабмине РТ.

В Москве ушел из жизни кавалер ордена Красной Звезды Анвер Чанышев

Похороны активиста татарской общины пройдут в столице 29 апреля.

22:25 28.04.2017 Похороны активиста татарской общины пройдут в столице 29 апреля.

В Израиле на 92-м году жизни скончался знаменитый поэт Ион Деген

Деген является автором стихотворения «Мой товарищ, в смертельной агонии…».

22:19 28.04.2017 Деген является автором стихотворения «Мой товарищ, в смертельной агонии…».

В озере в Елабужском районе утонул 35-летний мужчина

Очевидцы сообщили, что мужчины отдыхали на озере, лодка перевернулась, и один из мужчин не смог выбраться из воды.

22:17 28.04.2017 Очевидцы сообщили, что мужчины отдыхали на озере, лодка перевернулась, и один из мужчин не смог выбраться из воды.

Главный тренер московского «Динамо»: Горжусь своими девчонками

Юрий Панченко прокомментировал победу своей команда над казанским «Динамо» в третьем матче финала чемпионата России.

22:16 28.04.2017 Юрий Панченко прокомментировал победу своей команда над казанским «Динамо» в третьем матче финала чемпионата России.

Волейболистки казанского «Динамо» уступили в третьем матче финала чемпионата России

Третья игра финальной серии, которая прошла в казанском Центре волейбола «Санкт-Петербург», завершилась победой гостей из Москвы на тай-брейке.

21:41 28.04.2017 Третья игра финальной серии, которая прошла в казанском Центре волейбола «Санкт-Петербург», завершилась победой гостей из Москвы на тай-брейке.

Интерпол получил запрос от России о розыске Яценюка

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дело политизировано, и написал главе украинского бюро Интерпола.

21:26 28.04.2017 Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дело политизировано, и написал главе украинского бюро Интерпола.

В Казани прошла акция «Здоровая школа»

Врачи при помощи интерактивных презентаций рассказали учащимся о принципах профилактики заболеваний и здорового образа жизни.

21:00 28.04.2017 Врачи при помощи интерактивных презентаций рассказали учащимся о принципах профилактики заболеваний и здорового образа жизни.

В Казани студентов вузов будут прививать бесплатно

Вакцинация молодежи проводится в рамках Европейской недели иммунизации.

20:53 28.04.2017 Вакцинация молодежи проводится в рамках Европейской недели иммунизации.

Коллективы Татгосфилармонии провели субботник

Артисты привели в порядок после зимы парковую зону вокруг здания.

20:47 28.04.2017 Артисты привели в порядок после зимы парковую зону вокруг здания.

Татарстанцев волнуют вопросы строительства детских садов и зачисление детей в школу

В республике подвели итоги работы телефонной горячей линии «Женское внимание».

20:37 28.04.2017 В республике подвели итоги работы телефонной горячей линии «Женское внимание».

Пожарные Набережных Челнов устроили выставку спасательной техники

В экспозиции под открытым небом разместились 23 единицы специальной техники.

20:12 28.04.2017 В экспозиции под открытым небом разместились 23 единицы специальной техники.

Прокуратура проверила скандальную видеозапись из Челнов

На видео учительница повышает голос на учащихся первого класса.

19:45 28.04.2017 На видео учительница повышает голос на учащихся первого класса.

Президент РТ оценил производственные мощности площадок «РЭП Холдинга» в Петербурге

Рустам Минниханов посетил предприятие в ходе рабочей поездки в Северную столицу.

19:30 28.04.2017 Рустам Минниханов посетил предприятие в ходе рабочей поездки в Северную столицу.