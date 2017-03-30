Луковая шелуха — клад для дачников

29 Апрель 2017 | Копилка советов Печать

Луковая шелуха — клад для дачников

Мы порой проходим мимо старых и проверенных средств повышения урожая или борьбы с вредителями и болезнями. 

Луковая шелуха — один из резервов повышения урожайности. Её отвар содержит полный набор таблицы Менделеева: кальций, калий, марганец, магний, железо, медь, селен, хром, бор, медь и т.д. Шелуха убивает патогенную микрофлору в почве, одновременно подкармливает растение микроэлементами. Действует на растения, как настойка женьшеня на человека. Отвар и настой стимулируют рост растений. Они становятся более устойчивыми к болезням и вредителям. 

Луковая шелуха для огурцов 

Как только заметите малейшее пожелтение листьев огурцов, возьмите две пригоршни луковой шелухи, положите в эмалированную 10-литровую посуду, налейте доверху воды и прокипятите 5 мин. Сняв отвар с огня, дайте ему настояться, затем процедите. 

На ведро воды возьмите 2 л отвара. Обработайте из опрыскивателя или из лейки листья огурцов. Только делайте это утром. Оставшаяся после процеживания шелуха — отличная мульча. 

При заражении огурцов паутинным клещом используйте для опрыскивания растений настой шелухи лука (200 г шелухи настоять в 10 л воды 4-5 дней, процедить). Провести не более трех опрыскиваний с промежутком в 5 дней. Для борьбы с тлей на овощных культурах, эффективно такое средство: наполните 0,5 ведра луковой шелухой, залейте доверху горячей водой, настаивайте сутки, процедите, разбавьте в два раза водой. Такой раствор можно применять и для борьбы с колорадским жуком на баклажанах, картофеле. 

Для защиты яблонь от плодожорки можно опрыскивать их любым из вышеприведенных настоев после цветения в первый же теплый вечер (не ниже 15 град.) после заката солнца. Обработку повторяют через каждые 7 дней в течение всего периода лета бабочек — около месяца. 

Для подкормки растений используют 10 г луковой шелухи на 5 л кипятка. 

Истолченную шелуху лука применяют для длительного хранения фруктов. Яблоки, груши укладывают в полиэтиленовые мешки и пересыпают измельченной шелухой. 

Корнеплоды не подвергнутся поражению грибковыми заболеваниями, если предварительно, закладывая на хранение, опудрить их измельченной шелухой. 

Попробуйте и убедитесь, что всё это работает. И не наносит вреда окружающей среде.

Дачницы

 


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