Выпускники думают о том, как бы сдать экзамен, а уже потом о будущей профессии

29 Апрель 2017 | Хочу сказать!

Совсем скоро во всех школах прозвенят последние звонки, начнется пора сдачи единого государственного экзамена и получения аттестата. Недавно на автобусной остановке я невольно услышала диалог двух учениц-старшеклассниц, возвращавшихся домой после уроков. Судя по всему, разговор шел о выборе будущей профессии. Одна из них взахлеб рассказывала о выбранном высшем учебном заведении и перспективах будущей профессии. Затем поинтересовалась у подруги, кем она хочет стать после окончания школы? На что собеседница ей не очень радостно ответила: «Мне бы ЕГЭ для начала успешно сдать». То есть нынешнее поколение думает о том, как бы сдать экзамен, а уже потом о будущей профессии.