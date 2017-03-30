В озере утонул 35-летний мужчина (фото)

28 Апрель 2017 | новости

Сегодня в 6.22 утра на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в озере Запесочное поселка Луговое Елабужского района утонул мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Очевидцы сообщили, что мужчины отдыхали на озере, катались на лодке. В какой-то момент она перевернулась, один из мужчин не смог выбраться из воды и захлебнулся.

В 12.03 водолазы дежурной смены спасателей ЗПСО №6 достали из воды тело 35-летнего мужчины и передали его сотрудникам полиции.