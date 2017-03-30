Ловушки для водителей. В каких случаях можно на ровном месте лишиться прав

Наказание зависит от соблюдения формальностей. Но это не значит, что требованиями ПДД можно пренебрегать. Какие же есть тонкости в правилах, грозящие большими проблемами для автовладельцев?

Сотрудники полиции вскоре вновь возьмутся за переносные радары и видеофиксаторы нарушений. Как утверждается, приборы получили новое программное обеспечение и защитились от внешнего вмешательства. Стереть записи с них уже невозможно, значит, каждая сделанная карточка обернётся заполненным протоколом.

Наряды ГИБДД вскоре будут получать инструкции по проведению рейдов в ранее тихих уголках федеральных трасс. И начало дачного сезона обернётся большими сюрпризами для водительских кошельков. И неудивительно. Как оказалось, на отечественных дорогах очень много мест, которые за время запрета мобильных радаров подзабылись и не вызывают уже панического ужаса у «подснежников». Значит, именно там и будут поджидать стражи закона. В общем, остаться без прав вполне реально на ровной дороге с прерывистой разметкой и без единого запрещающего знака. Какие же ловушки в запутанных правилах могут приниматься на вооружение людьми в погонах?

Забытый знак

Самые интересные места для засад — это ровные участки с неприметным знаком «Обгон запрещён». Но ещё лучше, когда знак находится достаточно далеко, а его действие распространяется на несколько километров вперёд. Позабыть о его существовании легко. Причём на дороге в зоне его действия, как правило, рисуется прерывистая разметка. И это самая опасная ловушка. Нередко в регионах дорожники по халатности не видят знак «Обгон запрещён» и рисуют линии как попало. Если кто-то из водителей соблазнится подобной приманкой и пойдёт на обгон прямо под скрытой камерой, то от лишения отболтаться не получится. Сотрудники полиции обязательно покажут «тарелку с машинками» в кустах и пункт правил, фиксирующий приоритет знаков перед белыми рисунками на дороге.

100 метров до ж/д

Ещё одной опасной ловушкой являются нерегулируемые железнодорожные переезды прямо в центре длинных прямиков. В таких местах есть разрешающая обгон разметка, да и места предостаточно. Однако если кто-то отважится на подобный манёвр, то наказание обещает быть строгим. Сотрудники ГИБДД любят ж/д переезды и перед тем, как отобрать права, объяснят, что ближе 100 метров от железной дороги любой обгон запрещён.

Ограниченная видимость

Примерно такая же ситуация случается и на холмистых трассах. Если видимость затруднена в пределах 100 метров, то обгон с выездом на встречную полосу запрещён, даже когда разметка не чинит препятствий. Видишь прерывистую, бьёшь по акселератору, чтобы перескочить фуру на подъёме, а за изгибом холма уже стоит экипаж с камерой. Обычно такие места давно знают местные сотрудники дорожной полиции. На них ловят путешественников, отправляющихся с семьёй на природу.

Кроме того, лишить прав могут за обгон при тумане или сильном дожде, когда видимость ограничена сотней метров. Любой обгон запрещён на мостах и путепроводах, даже при отсутствии разметки.

У обочины приоритет

Ещё одним неочевидным способом лишиться прав является объезд препятствия по встречке. К примеру, кто-то не поделил дорогу и встал в ожидании оформления протоколов прямо на дороге у сплошной линии. Знак выставлен по правилам, а невредимые водители отдыхают на солнышке, разглядывая обруливающих их дачников. Машина ГИБДД уже стоит на страже закона и развёрнута передком на объезжающий поток. Тонкость в том, что если на обочине есть хоть минимальная возможность объехать затор, то все кто вырулил на встречку, могут лишиться прав. Правила требуют до последнего искать возможность альтернативного проезда по обочине. Включённая камера внутри машины ГИБДД может сделать десятки снимков, способных породить «письма счастья» на 5 тыс. А разбор на месте оборачивается лишением на срок от 4 до 6 месяцев.

При общении с экипажем ГИБДД нужно быть готовым попросить фотофиксацию совершённого нарушения. Если её нет, то можно поспорить и даже разойтись по-хорошему. Однако как только камера сделала снимок, перечить инспекторам бесполезно. Новое программное обеспечение не позволяет удалять сделанные фотографии, чтобы обезопасить сотрудников полиции от соблазнов. В этом случае разбирательства допустимы лишь в суде, а предложения от водителей отсчитать материальную компенсацию за хлопоты могут обернуться составлением протокола уже по более серьёзной статье КоАП.

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