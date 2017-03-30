Ловушки для водителей. В каких случаях можно на ровном месте лишиться прав

28 Апрель 2017 | новости Печать

Ловушки для водителей. В каких случаях можно на ровном месте лишиться прав

Наказание зависит от соблюдения формальностей. Но это не значит, что требованиями ПДД можно пренебрегать. Какие же есть тонкости в правилах, грозящие большими проблемами для автовладельцев?

Сотрудники полиции вскоре вновь возьмутся за переносные радары и видеофиксаторы нарушений. Как утверждается, приборы получили новое программное обеспечение и защитились от внешнего вмешательства. Стереть записи с них уже невозможно, значит, каждая сделанная карточка обернётся заполненным протоколом.

Наряды ГИБДД вскоре будут получать инструкции по проведению рейдов в ранее тихих уголках федеральных трасс. И начало дачного сезона обернётся большими сюрпризами для водительских кошельков. И неудивительно. Как оказалось, на отечественных дорогах очень много мест, которые за время запрета мобильных радаров подзабылись и не вызывают уже панического ужаса у «подснежников». Значит, именно там и будут поджидать стражи закона. В общем, остаться без прав вполне реально на ровной дороге с прерывистой разметкой и без единого запрещающего знака. Какие же ловушки в запутанных правилах могут приниматься на вооружение людьми в погонах?

Забытый знак

Самые интересные места для засад — это ровные участки с неприметным знаком «Обгон запрещён». Но ещё лучше, когда знак находится достаточно далеко, а его действие распространяется на несколько километров вперёд. Позабыть о его существовании легко. Причём на дороге в зоне его действия, как правило, рисуется прерывистая разметка. И это самая опасная ловушка. Нередко в регионах дорожники по халатности не видят знак «Обгон запрещён» и рисуют линии как попало. Если кто-то из водителей соблазнится подобной приманкой и пойдёт на обгон прямо под скрытой камерой, то от лишения отболтаться не получится. Сотрудники полиции обязательно покажут «тарелку с машинками» в кустах и пункт правил, фиксирующий приоритет знаков перед белыми рисунками на дороге.

100 метров до ж/д 

Ещё одной опасной ловушкой являются нерегулируемые железнодорожные переезды прямо в центре длинных прямиков. В таких местах есть разрешающая обгон разметка, да и места предостаточно. Однако если кто-то отважится на подобный манёвр, то наказание обещает быть строгим. Сотрудники ГИБДД любят ж/д переезды и перед тем, как отобрать права, объяснят, что ближе 100 метров от железной дороги любой обгон запрещён.

Ограниченная видимость

Примерно такая же ситуация случается и на холмистых трассах. Если видимость затруднена в пределах 100 метров, то обгон с выездом на встречную полосу запрещён, даже когда разметка не чинит препятствий. Видишь прерывистую, бьёшь по акселератору, чтобы перескочить фуру на подъёме, а за изгибом холма уже стоит экипаж с камерой. Обычно такие места давно знают местные сотрудники дорожной полиции. На них ловят путешественников, отправляющихся с семьёй на природу.

Кроме того, лишить прав могут за обгон при тумане или сильном дожде, когда видимость ограничена сотней метров. Любой обгон запрещён на мостах и путепроводах, даже при отсутствии разметки.

У обочины приоритет

Ещё одним неочевидным способом лишиться прав является объезд препятствия по встречке. К примеру, кто-то не поделил дорогу и встал в ожидании оформления протоколов прямо на дороге у сплошной линии. Знак выставлен по правилам, а невредимые водители отдыхают на солнышке, разглядывая обруливающих их дачников. Машина ГИБДД уже стоит на страже закона и развёрнута передком на объезжающий поток. Тонкость в том, что если на обочине есть хоть минимальная возможность объехать затор, то все кто вырулил на встречку, могут лишиться прав. Правила требуют до последнего искать возможность альтернативного проезда по обочине. Включённая камера внутри машины ГИБДД может сделать десятки снимков, способных породить «письма счастья» на 5 тыс. А разбор на месте оборачивается лишением на срок от 4 до 6 месяцев. 

При общении с экипажем ГИБДД нужно быть готовым попросить фотофиксацию совершённого нарушения. Если её нет, то можно поспорить и даже разойтись по-хорошему. Однако как только камера сделала снимок, перечить инспекторам бесполезно. Новое программное обеспечение не позволяет удалять сделанные фотографии, чтобы обезопасить сотрудников полиции от соблазнов. В этом случае разбирательства допустимы лишь в суде, а предложения от водителей отсчитать материальную компенсацию за хлопоты могут обернуться составлением протокола уже по более серьёзной статье КоАП.

chuprale-online.ru

 


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « Гороскоп на 29 апреля: Раков потянет на вечеринку, а Весов – в командировку В озере утонул 35-летний мужчина (фото) »

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

В Республике
В Израиле на 92-м году жизни скончался знаменитый поэт Ион Деген
Деген является автором стихотворения «Мой товарищ, в смертельной агонии…».
22:19 28.04.2017
В озере в Елабужском районе утонул 35-летний мужчина
Очевидцы сообщили, что мужчины отдыхали на озере, лодка перевернулась, и один из мужчин не смог выбраться из воды.
22:17 28.04.2017
Волейболистки казанского «Динамо» уступили в третьем матче финала чемпионата России
Третья игра финальной серии, которая прошла в казанском Центре волейбола «Санкт-Петербург», завершилась победой гостей из Москвы на тай-брейке.
21:41 28.04.2017
Интерпол получил запрос от России о розыске Яценюка
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дело политизировано, и написал главе украинского бюро Интерпола.
21:26 28.04.2017
На ипподроме в Казани можно будет играть в гольф и пейнтбол
Также на территории конного комплекса работает центр иппотерапии, клуб спортивных единоборств «Хан», крытый футбольный манеж.
09:00 28.04.2017
В Казани прошла акция «Здоровая школа»
Врачи при помощи интерактивных презентаций рассказали учащимся о принципах профилактики заболеваний и здорового образа жизни.
21:00 28.04.2017
В Казани студентов вузов будут прививать бесплатно
Вакцинация молодежи проводится в рамках Европейской недели иммунизации.
20:53 28.04.2017
Коллективы Татгосфилармонии провели субботник
Артисты привели в порядок после зимы парковую зону вокруг здания.
20:47 28.04.2017
Татарстанцев волнуют вопросы строительства детских садов и зачисление детей в школу
В республике подвели итоги работы телефонной горячей линии «Женское внимание».
20:37 28.04.2017
Пожарные Набережных Челнов устроили выставку спасательной техники
В экспозиции под открытым небом разместились 23 единицы специальной техники.
20:12 28.04.2017
Прокуратура проверила скандальную видеозапись из Челнов
На видео учительница повышает голос на учащихся первого класса.
19:45 28.04.2017
Президент РТ оценил производственные мощности площадок «РЭП Холдинга» в Петербурге
Рустам Минниханов посетил предприятие в ходе рабочей поездки в Северную столицу.
19:30 28.04.2017
В Казани на взятке попался инспектор УФСИН
Незаконное денежное вознаграждение предназначалось сотруднику УФСИН за фиктивные документы об исполнении наказания.
19:22 28.04.2017
В Татарстане прокуратура добилась выплаты 3,3 млн долга по зарплате
После вмешательства надзорного ведомства работникам предприятия «УС Нефтехимзаводстрой» полностью выплачен долг по оплате труда.
19:09 28.04.2017
По подозрению в передаче взятки арестован директор предприятия «Мойдодыр-Казань»
Надыр Хайруллин, по версии следствия, получил 24 млн рублей для дальнейшей передачи чиновникам в исполком Казани.
18:44 28.04.2017
На съезде Всемирного конгресса татар обсудят применение татарского языка во всех сферах
VI съезд Всемирного конгресса татар пройдет 2 – 6 августа.
18:37 28.04.2017
Мэр Казани оценил объемы работ по капремонту детской городской поликлиники № 10
На ремонт поликлиники в рамках республиканской программы выделено около 16 млн рублей.
18:28 28.04.2017
Директор и конкурсный управляющий Бавлинского водоканала осуждены за преднамеренное банкротство
Суд признал обоих фигурантов дела виновными и назначил им реальные сроки наказания.
18:19 28.04.2017
Полиция Казани опровергла информацию о ребенке, застрявшем в игровом автомате
Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних проверили информацию на месте — в торговом центре «Парк Хаус».
17:52 28.04.2017
Команда Санкт-Петербургского политеха показала Рустаму Минниханову солнцемобиль
Президент Татарстана посетил научно-исследовательский корпус и инжиниринговый центр университета.
17:51 28.04.2017
По подозрению в получении взятки арестован начальник ИК-3
По версии следствия, с января 2011 года по апрель 2017-го неустановленные лица в ИК-19 незаконно ежемесячно получали 100 тысяч руб.
17:42 28.04.2017
Героя Труда России Минтимера Шаймиева торжественно встретили в аэропорту Казани
Государственный Советник Татарстана вернулся с церемонии вручения золотой звезды в Московском Кремле.
17:21 28.04.2017
СМИ: В Казани мальчик застрял в игровом автомате, позарившись на мобильник
Мальчик застрял в игровом автомате, просунув руку в отверстие, из которого падают в короб призы.
17:03 28.04.2017
В Татарстане за неуплату штрафов 104 человека отправили мести улицы
За неуплату штрафа предусмотрены обязательные работы сроком до 50 часов, либо административный арест сроком до 15 суток.
16:43 28.04.2017
Камалтынов предложил Ушакову сотрудничество депутатов Госсовета РТ и Рижской Думы
Председатель Рижской Думы ознакомился с работой парламента Татарстана.
16:39 28.04.2017
В Казани природоохранная прокуратура возбудила уголовные дела по трем снежным свалкам
Незаконное складирование снега, загрязненного химическими веществами, обнаружено в водоохранной зоне реки Сухая и озера Средний Кабан.
16:36 28.04.2017
Продюсер фильма «Мы из будущего» рассказала в Казани о финале трилогии
Людмила Кукоба приехала в Казань на сбор военно-спортивных организаций и кадетских корпусов.
16:09 28.04.2017
Заинский центр занятости стал лучшим в республике
В Татарстане подвели итоги республиканского смотра-конкурса.
15:58 28.04.2017
Руководитель проектов Академии Игоря Крутого: «Помогаем выявлять талант не только по вокалу»
27 апреля в Казани открылся филиал академии российского маэстро.
15:47 28.04.2017
Полиция Казани раскрыла серию краж аккумуляторов
Злоумышленники ночью проникали на автостоянки и похищали аккумуляторы.
15:37 28.04.2017
Талия Минуллина латвийским инвесторам: «Торопитесь заработать хорошо»
Глава Агентства инвестиционного развития РТ ждет латвийских инвесторов в республике.
15:27 28.04.2017
Показать еще