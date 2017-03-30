В Кукмореом детском саде «Колокольчик» прошел конкурс «Мин бит татар малае» (фото)

29 Апрель 2017 | новости

Несмотря на то, что в этом детском учреждении идет капитальный ремонт, здесь смогли подготовить красивое мероприятие. Для того, чтобы принять в нем участие, пришли мальчики и из соседних детских садов. Они показали свое мастерство в танцах, конкурсах, требующих смекалки и ловкости. Также очень интересным и увлекательным оказалась игра, составленная по мотивам сказок Габдуллы Тукая. Особо отличился воспитанник Манзарасского детского сада Ильсаф Фасхиев, которому 2,5 года. Он и красиво пел, и выразительно рассказывал стихотворения. Ильсаф занял второе место. Третье место досталось Ильнуру Фазылгалиеву из Манзарасского детского сада №2. Первое же место получил воспитанник детского сада деревни Киндеркуль Ильмир Хасанов. А абсолютным победителем конкурса стал Рустам Мубаракшин из детского сада «Колокольчик».