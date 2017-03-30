Новая акция: Желтые комочки рокатились, покатились, у ворот остановились!

29 Апрель 2017 | Тема дня

Очень скоро, наконец-то, появится зеленая травка, а по ней будут бегать маленькие желтые комочки - гусята. Любит наш народ выращивать домашних птиц. Из гусиного мяса готовить вкусные бэлеши, треугольники, манты, супы, раздавать их тушки в качестве гостинцев… А чего стоит вяленый гусь!

Известный предприниматель из Татарской Тулбы Ленар Багаманов решил порадовать наших читателей и одному подписчику подарить 15 гусят. Для участия в этой акции нужно подписаться на газету «Хезмэт даны» или «Трудовая слава» со 2 по 26 мая, принести квитанцию в редакцию или отправить ее копию по почте либо на электронный адрес газеты Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , в этом случае не забудьте указать ваш номер телефона. Итоги акции будут подведены 31 мая.

Внимание: в крестьянско-фермерском хозяйстве Ленара Багаманова 29 апреля, 6 мая, 13 мая, 27 мая будет производиться реализация гусят. Телефоны 31-7-28, 89178606241.

Организатор акции – редакция газеты «Хезмэт даны» («Трудовая слава»).

Сроки акции: с 02.05.2017 по 26.05.2017.