Гороскоп на 29 апреля: Раков потянет на вечеринку, а Весов – в командировку

28 Апрель 2017 | новости Печать

Гороскоп на 29 апреля: Раков потянет на вечеринку, а Весов – в командировку

Гороскоп предполагает тягу к творчеству, мобильности и общению. В этот день вам особенно привлекательным будет казаться все новое и неизведанное или как минимум не слишком привычное и банальное. Поездки, командировки, прогулки и любые виды активного отдыха (вплоть до экстремальных) приветствуются. А вот быт и рутинные дела могут сильно раздражать. Еще один подвох дня – невоздержанность на язык, которая может обернуться проблемами. Чтобы избежать конфликтов, следите за своими словами, действиями и даже мыслями!

 

 

Гороскоп на 29 апреля: Раков потянет на вечеринку, а Весов – в командировку / Гороскоп предполагает тягу к творчеству, мобильности и общению. В этот день вам особенно привлекательным будет казаться все новое и неизведанное или как минимум не слишком привычное и банальное. Поездки, командировки, прогулки и любые виды активного отдыха (вплоть до экстремальных) приветствуются. А вот быт и рутинные дела могут сильно раздражать. Еще один подвох дня – невоздержанность на язык, которая может обернуться проблемами. Чтобы избежать конфликтов, следите за своими словами, действиями и даже мыслями!

ОВЕН

Овну совершенно дикой покажется сама мысль о том, что можно усидеть в четырех стенах. Не важно как, и не важно куда – для Овна главное совершить если и не путешествие, то хотя бы элементарную прогулку. А еще лучше будет отправиться в какой-нибудь клуб или на вечеринку. Без этого Овен рискует совершенно закиснуть и впасть в беспросветное уныние.

ТЕЛЕЦ

Тельцу захочется устроить праздник, причем не столько для тела, сколько для души. Этот день хорошо провести в общении с любимым человеком, желательно в романтической обстановке хорошего ресторана. А вот сложных и тем более скользких тем в разговоре Тельцу лучше избегать. Поговорите о чем-нибудь пустяковом, но приятном, а все серьезные дела отложите на потом.

БЛИЗНЕЦЫ

Чем-чем, а сдержанностью Близнецы отличаться не будут! Попытаться быть сдержаннее, конечно, не помешает, но вряд ли это получится. Близнецы могут наговорить окружающим кучу гадостей и обрести кучу врагов. Но могут и наоборот: переключиться на позитив и обрести такую же кучу друзей. В любом случае эмоции Близнецов будут очень сильны и заразительны, а желание высказывать свои мысли вслух – не всегда уместно и безопасно.

РАК

Рака потянет туда, где люди веселятся, и жизнь бьет ключом. При этом эмоции самого Рака не будут выплескиваться через край. Просто ему будет приятно находиться в веселых компаниях, заражаясь беззаботной атмосферой общего праздника. Поскольку ни к чему другому звезды гороскопа Рака не склоняют, то почему бы и не провести свободное время на какой-нибудь вечеринке или в клубе?

Именинники 28 апреля:

 

Анастасия • Андрей • Аристарх • Василиса

• Виктор • Зосим • Кондрат • Леонид

• Лукиан • Мстислав • Савва • Севастьян

• Трофим • Федор • Фока • Яков

ЛЕВ

Поведение Льва не будет отягощено излишними рамками условностей и приличий. Льву может даже на время показаться, что он выше этого. А вот окружающие могут быть на этот счет совсем другого мнения. Глядя на такую свободу действий, они могут сделать не самые лестные для Льва выводы. И еще: будьте осторожнее с любопытством. Оно может завести вас слишком далеко.

ДЕВА

Эмоции Девы то и дело будут колебаться где-то между понятиями «надо» и «хочу». С одной стороны, накопившиеся дела будут настоятельно требовать заняться ими, с другой же – Деве захочется отвлечься от рутины и заняться чем-нибудь интересным. Чтобы не маяться в сомнениях, Деве стоит попробовать найти такое занятие, в котором полезное совмещается с приятным. Ну или хотя бы расписать свой день так, чтобы в нем нашлось место и тому, и другому.

ВЕСЫ

День у Весов будет насыщен общением с самыми разными людьми. Возможны новые интересные знакомства или встречи, которые изменят текущие планы Весов. И хотя никаких радикальных перемен звезды гороскопа не обещают, тем не менее день может быть богатым на интересные повороты и новые впечатления. Хорошим решением для этого дня будет совершить небольшое путешествие – как минимум прогулку за город.

СКОРПИОН

На повестке дня у Скорпиона первым пунктом будут стоять споры, ссоры и различного рода выяснения отношений. Увы, ко всему остальному звезды гороскопа склоняют Скорпиона мало. А вот что касается споров и ссор, то их количество будет прямо пропорционально числу разговоров. Иными словами, Скорпиону лучше свести общение с окружающими к минимуму. Или хотя бы запастись терпением.

СТРЕЛЕЦ

В мысли Стрельца настойчиво будет врываться ветер дальних странствий. Постарайтесь не обнаруживать этого перед начальством – вряд ли оно это оценит. Но и противиться такому поветрию тоже не стоит. Гораздо лучше потратить день, чтобы обдумать и спланировать какие-нибудь будущие поездки или путешествия. Если вы еще не решили, где проведете отпуск или ближайшие выходные, самое время этим заняться!

КОЗЕРОГ

Что-что, а информационный голод Козерогу не грозит. Он рискует с головой погрузиться в атмосферу интриг, слухов и сплетен. Козерог может даже и сам не заметить, как станет разносчиком какой-нибудь не самой достоверной информации. Постарайтесь при этом хотя бы не скатываться до огульной критики (даже за глаза). Иначе это может осложнить ваши отношения с окружающими.

ВОДОЛЕЙ

Водолею крайне полезно совершить выход в свет. То есть оказаться в тех местах, где обычно собираются если и не сливки общества, то, по крайней мере, публика со вкусом и статусом. Можно, к примеру, посетить модный клуб, премьеру нового фильма или интересную выставку. Именно в этих местах Водолей имеет все шансы завести неожиданное знакомство, которое впоследствии очень благотворно скажется на его судьбе.

РЫБЫ

Рыбам неплохо будет устроить у себя дома настоящий праздник, позвать в гости друзей (особенно тех, с кем они давно не виделись). И не надо привязывать праздник к какому-либо поводу или дате, можно просто организовать обычные дружеские посиделки – они обещают пройти на удивление весело и душевно. Единственное, Рыбам следует не слишком увлекаться спиртными напитками и избегать скользких тем в общении.

 

 


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « Учащиеся Манзарасской школы провели субботник (фото) Ловушки для водителей. В каких случаях можно на ровном месте лишиться прав »

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

В Республике
В Израиле на 92-м году жизни скончался знаменитый поэт Ион Деген
Деген является автором стихотворения «Мой товарищ, в смертельной агонии…».
22:19 28.04.2017
В озере в Елабужском районе утонул 35-летний мужчина
Очевидцы сообщили, что мужчины отдыхали на озере, лодка перевернулась, и один из мужчин не смог выбраться из воды.
22:17 28.04.2017
Волейболистки казанского «Динамо» уступили в третьем матче финала чемпионата России
Третья игра финальной серии, которая прошла в казанском Центре волейбола «Санкт-Петербург», завершилась победой гостей из Москвы на тай-брейке.
21:41 28.04.2017
Интерпол получил запрос от России о розыске Яценюка
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дело политизировано, и написал главе украинского бюро Интерпола.
21:26 28.04.2017
На ипподроме в Казани можно будет играть в гольф и пейнтбол
Также на территории конного комплекса работает центр иппотерапии, клуб спортивных единоборств «Хан», крытый футбольный манеж.
09:00 28.04.2017
В Казани прошла акция «Здоровая школа»
Врачи при помощи интерактивных презентаций рассказали учащимся о принципах профилактики заболеваний и здорового образа жизни.
21:00 28.04.2017
В Казани студентов вузов будут прививать бесплатно
Вакцинация молодежи проводится в рамках Европейской недели иммунизации.
20:53 28.04.2017
Коллективы Татгосфилармонии провели субботник
Артисты привели в порядок после зимы парковую зону вокруг здания.
20:47 28.04.2017
Татарстанцев волнуют вопросы строительства детских садов и зачисление детей в школу
В республике подвели итоги работы телефонной горячей линии «Женское внимание».
20:37 28.04.2017
Пожарные Набережных Челнов устроили выставку спасательной техники
В экспозиции под открытым небом разместились 23 единицы специальной техники.
20:12 28.04.2017
Прокуратура проверила скандальную видеозапись из Челнов
На видео учительница повышает голос на учащихся первого класса.
19:45 28.04.2017
Президент РТ оценил производственные мощности площадок «РЭП Холдинга» в Петербурге
Рустам Минниханов посетил предприятие в ходе рабочей поездки в Северную столицу.
19:30 28.04.2017
В Казани на взятке попался инспектор УФСИН
Незаконное денежное вознаграждение предназначалось сотруднику УФСИН за фиктивные документы об исполнении наказания.
19:22 28.04.2017
В Татарстане прокуратура добилась выплаты 3,3 млн долга по зарплате
После вмешательства надзорного ведомства работникам предприятия «УС Нефтехимзаводстрой» полностью выплачен долг по оплате труда.
19:09 28.04.2017
По подозрению в передаче взятки арестован директор предприятия «Мойдодыр-Казань»
Надыр Хайруллин, по версии следствия, получил 24 млн рублей для дальнейшей передачи чиновникам в исполком Казани.
18:44 28.04.2017
На съезде Всемирного конгресса татар обсудят применение татарского языка во всех сферах
VI съезд Всемирного конгресса татар пройдет 2 – 6 августа.
18:37 28.04.2017
Мэр Казани оценил объемы работ по капремонту детской городской поликлиники № 10
На ремонт поликлиники в рамках республиканской программы выделено около 16 млн рублей.
18:28 28.04.2017
Директор и конкурсный управляющий Бавлинского водоканала осуждены за преднамеренное банкротство
Суд признал обоих фигурантов дела виновными и назначил им реальные сроки наказания.
18:19 28.04.2017
Полиция Казани опровергла информацию о ребенке, застрявшем в игровом автомате
Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних проверили информацию на месте — в торговом центре «Парк Хаус».
17:52 28.04.2017
Команда Санкт-Петербургского политеха показала Рустаму Минниханову солнцемобиль
Президент Татарстана посетил научно-исследовательский корпус и инжиниринговый центр университета.
17:51 28.04.2017
По подозрению в получении взятки арестован начальник ИК-3
По версии следствия, с января 2011 года по апрель 2017-го неустановленные лица в ИК-19 незаконно ежемесячно получали 100 тысяч руб.
17:42 28.04.2017
Героя Труда России Минтимера Шаймиева торжественно встретили в аэропорту Казани
Государственный Советник Татарстана вернулся с церемонии вручения золотой звезды в Московском Кремле.
17:21 28.04.2017
СМИ: В Казани мальчик застрял в игровом автомате, позарившись на мобильник
Мальчик застрял в игровом автомате, просунув руку в отверстие, из которого падают в короб призы.
17:03 28.04.2017
В Татарстане за неуплату штрафов 104 человека отправили мести улицы
За неуплату штрафа предусмотрены обязательные работы сроком до 50 часов, либо административный арест сроком до 15 суток.
16:43 28.04.2017
Камалтынов предложил Ушакову сотрудничество депутатов Госсовета РТ и Рижской Думы
Председатель Рижской Думы ознакомился с работой парламента Татарстана.
16:39 28.04.2017
В Казани природоохранная прокуратура возбудила уголовные дела по трем снежным свалкам
Незаконное складирование снега, загрязненного химическими веществами, обнаружено в водоохранной зоне реки Сухая и озера Средний Кабан.
16:36 28.04.2017
Продюсер фильма «Мы из будущего» рассказала в Казани о финале трилогии
Людмила Кукоба приехала в Казань на сбор военно-спортивных организаций и кадетских корпусов.
16:09 28.04.2017
Заинский центр занятости стал лучшим в республике
В Татарстане подвели итоги республиканского смотра-конкурса.
15:58 28.04.2017
Руководитель проектов Академии Игоря Крутого: «Помогаем выявлять талант не только по вокалу»
27 апреля в Казани открылся филиал академии российского маэстро.
15:47 28.04.2017
Полиция Казани раскрыла серию краж аккумуляторов
Злоумышленники ночью проникали на автостоянки и похищали аккумуляторы.
15:37 28.04.2017
Талия Минуллина латвийским инвесторам: «Торопитесь заработать хорошо»
Глава Агентства инвестиционного развития РТ ждет латвийских инвесторов в республике.
15:27 28.04.2017
Показать еще