Гороскоп на 29 апреля: Раков потянет на вечеринку, а Весов – в командировку

ОВЕН

Овну совершенно дикой покажется сама мысль о том, что можно усидеть в четырех стенах. Не важно как, и не важно куда – для Овна главное совершить если и не путешествие, то хотя бы элементарную прогулку. А еще лучше будет отправиться в какой-нибудь клуб или на вечеринку. Без этого Овен рискует совершенно закиснуть и впасть в беспросветное уныние.

ТЕЛЕЦ

Тельцу захочется устроить праздник, причем не столько для тела, сколько для души. Этот день хорошо провести в общении с любимым человеком, желательно в романтической обстановке хорошего ресторана. А вот сложных и тем более скользких тем в разговоре Тельцу лучше избегать. Поговорите о чем-нибудь пустяковом, но приятном, а все серьезные дела отложите на потом.

БЛИЗНЕЦЫ

Чем-чем, а сдержанностью Близнецы отличаться не будут! Попытаться быть сдержаннее, конечно, не помешает, но вряд ли это получится. Близнецы могут наговорить окружающим кучу гадостей и обрести кучу врагов. Но могут и наоборот: переключиться на позитив и обрести такую же кучу друзей. В любом случае эмоции Близнецов будут очень сильны и заразительны, а желание высказывать свои мысли вслух – не всегда уместно и безопасно.

РАК

Рака потянет туда, где люди веселятся, и жизнь бьет ключом. При этом эмоции самого Рака не будут выплескиваться через край. Просто ему будет приятно находиться в веселых компаниях, заражаясь беззаботной атмосферой общего праздника. Поскольку ни к чему другому звезды гороскопа Рака не склоняют, то почему бы и не провести свободное время на какой-нибудь вечеринке или в клубе?

Именинники 28 апреля: Анастасия • Андрей • Аристарх • Василиса • Виктор • Зосим • Кондрат • Леонид • Лукиан • Мстислав • Савва • Севастьян • Трофим • Федор • Фока • Яков

ЛЕВ

Поведение Льва не будет отягощено излишними рамками условностей и приличий. Льву может даже на время показаться, что он выше этого. А вот окружающие могут быть на этот счет совсем другого мнения. Глядя на такую свободу действий, они могут сделать не самые лестные для Льва выводы. И еще: будьте осторожнее с любопытством. Оно может завести вас слишком далеко.

ДЕВА

Эмоции Девы то и дело будут колебаться где-то между понятиями «надо» и «хочу». С одной стороны, накопившиеся дела будут настоятельно требовать заняться ими, с другой же – Деве захочется отвлечься от рутины и заняться чем-нибудь интересным. Чтобы не маяться в сомнениях, Деве стоит попробовать найти такое занятие, в котором полезное совмещается с приятным. Ну или хотя бы расписать свой день так, чтобы в нем нашлось место и тому, и другому.

ВЕСЫ

День у Весов будет насыщен общением с самыми разными людьми. Возможны новые интересные знакомства или встречи, которые изменят текущие планы Весов. И хотя никаких радикальных перемен звезды гороскопа не обещают, тем не менее день может быть богатым на интересные повороты и новые впечатления. Хорошим решением для этого дня будет совершить небольшое путешествие – как минимум прогулку за город.

СКОРПИОН

На повестке дня у Скорпиона первым пунктом будут стоять споры, ссоры и различного рода выяснения отношений. Увы, ко всему остальному звезды гороскопа склоняют Скорпиона мало. А вот что касается споров и ссор, то их количество будет прямо пропорционально числу разговоров. Иными словами, Скорпиону лучше свести общение с окружающими к минимуму. Или хотя бы запастись терпением.

СТРЕЛЕЦ

В мысли Стрельца настойчиво будет врываться ветер дальних странствий. Постарайтесь не обнаруживать этого перед начальством – вряд ли оно это оценит. Но и противиться такому поветрию тоже не стоит. Гораздо лучше потратить день, чтобы обдумать и спланировать какие-нибудь будущие поездки или путешествия. Если вы еще не решили, где проведете отпуск или ближайшие выходные, самое время этим заняться!

КОЗЕРОГ

Что-что, а информационный голод Козерогу не грозит. Он рискует с головой погрузиться в атмосферу интриг, слухов и сплетен. Козерог может даже и сам не заметить, как станет разносчиком какой-нибудь не самой достоверной информации. Постарайтесь при этом хотя бы не скатываться до огульной критики (даже за глаза). Иначе это может осложнить ваши отношения с окружающими.

ВОДОЛЕЙ

Водолею крайне полезно совершить выход в свет. То есть оказаться в тех местах, где обычно собираются если и не сливки общества, то, по крайней мере, публика со вкусом и статусом. Можно, к примеру, посетить модный клуб, премьеру нового фильма или интересную выставку. Именно в этих местах Водолей имеет все шансы завести неожиданное знакомство, которое впоследствии очень благотворно скажется на его судьбе.

РЫБЫ

Рыбам неплохо будет устроить у себя дома настоящий праздник, позвать в гости друзей (особенно тех, с кем они давно не виделись). И не надо привязывать праздник к какому-либо поводу или дате, можно просто организовать обычные дружеские посиделки – они обещают пройти на удивление весело и душевно. Единственное, Рыбам следует не слишком увлекаться спиртными напитками и избегать скользких тем в общении.