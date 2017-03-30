Учащиеся Манзарасской школы провели субботник (фото)

Территория школы преобразовалась после долгой зимней спячки. Старались все - директор, учителя и учащиеся школы. Работа кипела быстро и весело – вот что значит дружный коллектив.
28 Апрель 2017 | новости Печать
В рамках санитарно-экологического двухмесячника в Манзарасской школе прошел субботник.
Территория школы преобразовалась после долгой зимней спячки. Старались все - директор, учителя и учащиеся школы. Работа кипела быстро и весело – вот что значит дружный коллектив.
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