Учащиеся Манзарасской школы провели субботник (фото)

В Республике

Коллективы Татгосфилармонии провели субботник

Артисты привели в порядок после зимы парковую зону вокруг здания.

20:47 28.04.2017 Артисты привели в порядок после зимы парковую зону вокруг здания.

Татарстанцев волнуют вопросы строительства детских садов и зачисление детей в школу

В республике подвели итоги работы телефонной горячей линии «Женское внимание».

20:37 28.04.2017 В республике подвели итоги работы телефонной горячей линии «Женское внимание».

Пожарные Набережных Челнов устроили выставку спасательной техники

В экспозиции под открытым небом разместились 23 единицы специальной техники.

20:12 28.04.2017 В экспозиции под открытым небом разместились 23 единицы специальной техники.

Прокуратура проверила скандальную видеозапись из Челнов

На видео учительница повышает голос на учащихся первого класса.

19:45 28.04.2017 На видео учительница повышает голос на учащихся первого класса.

На ипподроме в Казани можно будет играть в гольф и пейнтбол

Также на территории конного комплекса работает центр иппотерапии, клуб спортивных единоборств «Хан», крытый футбольный манеж.

09:00 28.04.2017 Также на территории конного комплекса работает центр иппотерапии, клуб спортивных единоборств «Хан», крытый футбольный манеж.

Президент РТ оценил производственные мощности площадок «РЭП Холдинга» в Петербурге

Рустам Минниханов посетил предприятие в ходе рабочей поездки в Северную столицу.

19:30 28.04.2017 Рустам Минниханов посетил предприятие в ходе рабочей поездки в Северную столицу.

В Казани на взятке попался инспектор УФСИН

Незаконное денежное вознаграждение предназначалось сотруднику УФСИН за фиктивные документы об исполнении наказания.

19:22 28.04.2017 Незаконное денежное вознаграждение предназначалось сотруднику УФСИН за фиктивные документы об исполнении наказания.

В Татарстане прокуратура добилась выплаты 3,3 млн долга по зарплате

После вмешательства надзорного ведомства работникам предприятия «УС Нефтехимзаводстрой» полностью выплачен долг по оплате труда.

19:09 28.04.2017 После вмешательства надзорного ведомства работникам предприятия «УС Нефтехимзаводстрой» полностью выплачен долг по оплате труда.

По подозрению в передаче взятки арестован директор предприятия «Мойдодыр-Казань»

Надыр Хайруллин, по версии следствия, получил 24 млн рублей для дальнейшей передачи чиновникам в исполком Казани.

18:44 28.04.2017 Надыр Хайруллин, по версии следствия, получил 24 млн рублей для дальнейшей передачи чиновникам в исполком Казани.

На съезде Всемирного конгресса татар обсудят применение татарского языка во всех сферах

VI съезд Всемирного конгресса татар пройдет 2 – 6 августа.

18:37 28.04.2017 VI съезд Всемирного конгресса татар пройдет 2 – 6 августа.

Мэр Казани оценил объемы работ по капремонту детской городской поликлиники № 10

На ремонт поликлиники в рамках республиканской программы выделено около 16 млн рублей.

18:28 28.04.2017 На ремонт поликлиники в рамках республиканской программы выделено около 16 млн рублей.

Директор и конкурсный управляющий Бавлинского водоканала осуждены за преднамеренное банкротство

Суд признал обоих фигурантов дела виновными и назначил им реальные сроки наказания.

18:19 28.04.2017 Суд признал обоих фигурантов дела виновными и назначил им реальные сроки наказания.

Полиция Казани опровергла информацию о ребенке, застрявшем в игровом автомате

Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних проверили информацию на месте — в торговом центре «Парк Хаус».

17:52 28.04.2017 Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних проверили информацию на месте — в торговом центре «Парк Хаус».

Команда Санкт-Петербургского политеха показала Рустаму Минниханову солнцемобиль

Президент Татарстана посетил научно-исследовательский корпус и инжиниринговый центр университета.

17:51 28.04.2017 Президент Татарстана посетил научно-исследовательский корпус и инжиниринговый центр университета.

По подозрению в получении взятки арестован начальник ИК-3

По версии следствия, с января 2011 года по апрель 2017-го неустановленные лица в ИК-19 незаконно ежемесячно получали 100 тысяч руб.

17:42 28.04.2017 По версии следствия, с января 2011 года по апрель 2017-го неустановленные лица в ИК-19 незаконно ежемесячно получали 100 тысяч руб.

Героя Труда России Минтимера Шаймиева торжественно встретили в аэропорту Казани

Государственный Советник Татарстана вернулся с церемонии вручения золотой звезды в Московском Кремле.

17:21 28.04.2017 Государственный Советник Татарстана вернулся с церемонии вручения золотой звезды в Московском Кремле.

СМИ: В Казани мальчик застрял в игровом автомате, позарившись на мобильник

Мальчик застрял в игровом автомате, просунув руку в отверстие, из которого падают в короб призы.

17:03 28.04.2017 Мальчик застрял в игровом автомате, просунув руку в отверстие, из которого падают в короб призы.

В Татарстане за неуплату штрафов 104 человека отправили мести улицы

За неуплату штрафа предусмотрены обязательные работы сроком до 50 часов, либо административный арест сроком до 15 суток.

16:43 28.04.2017 За неуплату штрафа предусмотрены обязательные работы сроком до 50 часов, либо административный арест сроком до 15 суток.

Камалтынов предложил Ушакову сотрудничество депутатов Госсовета РТ и Рижской Думы

Председатель Рижской Думы ознакомился с работой парламента Татарстана.

16:39 28.04.2017 Председатель Рижской Думы ознакомился с работой парламента Татарстана.

В Казани природоохранная прокуратура возбудила уголовные дела по трем снежным свалкам

Незаконное складирование снега, загрязненного химическими веществами, обнаружено в водоохранной зоне реки Сухая и озера Средний Кабан.

16:36 28.04.2017 Незаконное складирование снега, загрязненного химическими веществами, обнаружено в водоохранной зоне реки Сухая и озера Средний Кабан.

Продюсер фильма «Мы из будущего» рассказала в Казани о финале трилогии

Людмила Кукоба приехала в Казань на сбор военно-спортивных организаций и кадетских корпусов.

16:09 28.04.2017 Людмила Кукоба приехала в Казань на сбор военно-спортивных организаций и кадетских корпусов.

Заинский центр занятости стал лучшим в республике

В Татарстане подвели итоги республиканского смотра-конкурса.

15:58 28.04.2017 В Татарстане подвели итоги республиканского смотра-конкурса.

Руководитель проектов Академии Игоря Крутого: «Помогаем выявлять талант не только по вокалу»

27 апреля в Казани открылся филиал академии российского маэстро.

15:47 28.04.2017 27 апреля в Казани открылся филиал академии российского маэстро.

Полиция Казани раскрыла серию краж аккумуляторов

Злоумышленники ночью проникали на автостоянки и похищали аккумуляторы.

15:37 28.04.2017 Злоумышленники ночью проникали на автостоянки и похищали аккумуляторы.

Талия Минуллина латвийским инвесторам: «Торопитесь заработать хорошо»

Глава Агентства инвестиционного развития РТ ждет латвийских инвесторов в республике.

15:27 28.04.2017 Глава Агентства инвестиционного развития РТ ждет латвийских инвесторов в республике.

В аэропорту Казани совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «ЮВТ Аэро»

Авиалайнер CRJ 200 выполнял рейс Казань – Сочи.

14:55 28.04.2017 Авиалайнер CRJ 200 выполнял рейс Казань – Сочи.

Следком начал проверку по факту гибели двухлетнего мальчика в Бугульме

Мальчик выпал из окна квартиры на третьем этаже.

14:51 28.04.2017 Мальчик выпал из окна квартиры на третьем этаже.

Шаймиев: Нам приходилось трудиться в судьбоносные годы новой Российской Федерации

Владимир Путин вручил Минтимеру Шаймиеву золотую звезду Героя Труда.

14:35 28.04.2017 Владимир Путин вручил Минтимеру Шаймиеву золотую звезду Героя Труда.

В Казани проходит митинг в память погибших пожарных

Митинг приурочен ко Дню пожарной охраны России, который отмечается 30 апреля.

14:21 28.04.2017 Митинг приурочен ко Дню пожарной охраны России, который отмечается 30 апреля.

Рустам Минниханов посетил АО «Климов» в Санкт-Петербурге

АО «Климов» входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации – дочерней компании объединенной промышленной корпорации «Оборонпром».

14:15 28.04.2017 АО «Климов» входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации – дочерней компании объединенной промышленной корпорации «Оборонпром».