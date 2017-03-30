Почему нельзя держать орхидею дома

Кажется, все или почти все женщины обожают орхидеи. Красивые цветы, что тут скажешь. Но вот выращивать их дома — плохая идея. Очень плохая. Так, по крайней мере, считают специалисты по фен-шуй.

И в этом есть смысл: Орхидея — растение-эпифит.

Это значит, что она может всю жизнь провести на других растениях как паразит — даже без почвы! Все нужные ей для жизни вещества она получает из влажного воздуха: в этом ей помогают корни

Неудивительно, что во многих культурах этот цветок-паразит считается причиной, почему вам постоянно не хватает жизненной энергии. Орхидея просто высасывает ее из окружающего пространства! Поэтому специалисты по Фен-Шуй говорят, что этот цветок можно выращивать в нежилых помещения, в офисах, т.е. там, где людей много, и где вы работаете, а не отдыхаете! А вот в квартире его лучше не держать. Что касается спальни, то для нее он вообще ПРОТИВОПОКАЗАН! Если у вас стояла орхидея в спальне, вы наверняка помните, как по непонятным причинам чувствовали себя разбитой уже с утра!

И еще! Орхидея — исключительно женский цветок! Мужскую ауру он просто-напросто разрушает. Проявляется это, в частности, в том, что он подавляет либидо. Поэтому если выбросить вашу домашнюю розу не вариант, поставьте ее хотя бы там, где ваш муж проводит минимум времени!