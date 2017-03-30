В Лубянах на территории бывшего полигона высадили деревья (фоторепортаж)

Столичные гости посадили саженцы сосен на территории бывшей свалки и на вырубленной делянке. К посадке деревьев присоединились сотрудники редакции газеты «Трудовая слава», заместитель руководителя районного Исполнительного комитета Рустам Ахмадуллин, а также ребята отряда «Форпост», волонтеры. Саженцы были привезены из питомника колледжа.
Представители Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» побывали в колледже, музее, пообщались со студентами.
Алсу ИДРИСОВА, фото Эльвиры МУБАРАКШИНОЙ