Двухгодовалый ребенок выпал из окна

В Республике

По подозрению в передаче взятки арестован директор предприятия «Мойдодыр-Казань»

Надыр Хайруллин, по версии следствия, получил 24 млн рублей для дальнейшей передачи чиновникам в исполком Казани.

18:44 28.04.2017 Надыр Хайруллин, по версии следствия, получил 24 млн рублей для дальнейшей передачи чиновникам в исполком Казани.

На съезде Всемирного конгресса татар обсудят применение татарского языка во всех сферах

VI съезд Всемирного конгресса татар пройдет 2 – 6 августа.

18:37 28.04.2017 VI съезд Всемирного конгресса татар пройдет 2 – 6 августа.

Мэр Казани оценил объемы работ по капремонту детской городской поликлиники № 10

На ремонт поликлиники в рамках республиканской программы выделено около 16 млн рублей.

18:28 28.04.2017 На ремонт поликлиники в рамках республиканской программы выделено около 16 млн рублей.

Директор и конкурсный управляющий Бавлинского водоканала осуждены за преднамеренное банкротство

Суд признал обоих фигурантов дела виновными и назначил им реальные сроки наказания.

18:19 28.04.2017 Суд признал обоих фигурантов дела виновными и назначил им реальные сроки наказания.

На ипподроме в Казани можно будет играть в гольф и пейнтбол

Также на территории конного комплекса работает центр иппотерапии, клуб спортивных единоборств «Хан», крытый футбольный манеж.

09:00 28.04.2017 Также на территории конного комплекса работает центр иппотерапии, клуб спортивных единоборств «Хан», крытый футбольный манеж.

Полиция Казани опровергла информацию о ребенке, застрявшем в игровом автомате

Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних проверили информацию на месте — в торговом центре «Парк Хаус».

17:52 28.04.2017 Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних проверили информацию на месте — в торговом центре «Парк Хаус».

Команда Санкт-Петербургского политеха показала Рустаму Минниханову солнцемобиль

Президент Татарстана посетил научно-исследовательский корпус и инжиниринговый центр университета.

17:51 28.04.2017 Президент Татарстана посетил научно-исследовательский корпус и инжиниринговый центр университета.

По подозрению в получении взятки арестован начальник ИК-3

По версии следствия, с января 2011 года по апрель 2017-го неустановленные лица в ИК-19 незаконно ежемесячно получали 100 тысяч руб.

17:42 28.04.2017 По версии следствия, с января 2011 года по апрель 2017-го неустановленные лица в ИК-19 незаконно ежемесячно получали 100 тысяч руб.

Героя Труда России Минтимера Шаймиева торжественно встретили в аэропорту Казани

Государственный Советник Татарстана вернулся с церемонии вручения золотой звезды в Московском Кремле.

17:21 28.04.2017 Государственный Советник Татарстана вернулся с церемонии вручения золотой звезды в Московском Кремле.

СМИ: В Казани мальчик застрял в игровом автомате, позарившись на мобильник

Мальчик застрял в игровом автомате, просунув руку в отверстие, из которого падают в короб призы.

17:03 28.04.2017 Мальчик застрял в игровом автомате, просунув руку в отверстие, из которого падают в короб призы.

В Татарстане за неуплату штрафов 104 человека отправили мести улицы

За неуплату штрафа предусмотрены обязательные работы сроком до 50 часов, либо административный арест сроком до 15 суток.

16:43 28.04.2017 За неуплату штрафа предусмотрены обязательные работы сроком до 50 часов, либо административный арест сроком до 15 суток.

Камалтынов предложил Ушакову сотрудничество депутатов Госсовета РТ и Рижской Думы

Председатель Рижской Думы ознакомился с работой парламента Татарстана.

16:39 28.04.2017 Председатель Рижской Думы ознакомился с работой парламента Татарстана.

В Казани природоохранная прокуратура возбудила уголовные дела по трем снежным свалкам

Незаконное складирование снега, загрязненного химическими веществами, обнаружено в водоохранной зоне реки Сухая и озера Средний Кабан.

16:36 28.04.2017 Незаконное складирование снега, загрязненного химическими веществами, обнаружено в водоохранной зоне реки Сухая и озера Средний Кабан.

Продюсер фильма «Мы из будущего» рассказала в Казани о финале трилогии

Людмила Кукоба приехала в Казань на сбор военно-спортивных организаций и кадетских корпусов.

16:09 28.04.2017 Людмила Кукоба приехала в Казань на сбор военно-спортивных организаций и кадетских корпусов.

Заинский центр занятости стал лучшим в республике

В Татарстане подвели итоги республиканского смотра-конкурса.

15:58 28.04.2017 В Татарстане подвели итоги республиканского смотра-конкурса.

Руководитель проектов Академии Игоря Крутого: «Помогаем выявлять талант не только по вокалу»

27 апреля в Казани открылся филиал академии российского маэстро.

15:47 28.04.2017 27 апреля в Казани открылся филиал академии российского маэстро.

Полиция Казани раскрыла серию краж аккумуляторов

Злоумышленники ночью проникали на автостоянки и похищали аккумуляторы.

15:37 28.04.2017 Злоумышленники ночью проникали на автостоянки и похищали аккумуляторы.

Талия Минуллина латвийским инвесторам: «Торопитесь заработать хорошо»

Глава Агентства инвестиционного развития РТ ждет латвийских инвесторов в республике.

15:27 28.04.2017 Глава Агентства инвестиционного развития РТ ждет латвийских инвесторов в республике.

В аэропорту Казани совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «ЮВТ Аэро»

Авиалайнер CRJ 200 выполнял рейс Казань – Сочи.

14:55 28.04.2017 Авиалайнер CRJ 200 выполнял рейс Казань – Сочи.

Следком начал проверку по факту гибели двухлетнего мальчика в Бугульме

Мальчик выпал из окна квартиры на третьем этаже.

14:51 28.04.2017 Мальчик выпал из окна квартиры на третьем этаже.

Шаймиев: Нам приходилось трудиться в судьбоносные годы новой Российской Федерации

Владимир Путин вручил Минтимеру Шаймиеву золотую звезду Героя Труда.

14:35 28.04.2017 Владимир Путин вручил Минтимеру Шаймиеву золотую звезду Героя Труда.

В Казани проходит митинг в память погибших пожарных

Митинг приурочен ко Дню пожарной охраны России, который отмечается 30 апреля.

14:21 28.04.2017 Митинг приурочен ко Дню пожарной охраны России, который отмечается 30 апреля.

Рустам Минниханов посетил АО «Климов» в Санкт-Петербурге

АО «Климов» входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации – дочерней компании объединенной промышленной корпорации «Оборонпром».

14:15 28.04.2017 АО «Климов» входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации – дочерней компании объединенной промышленной корпорации «Оборонпром».

Путин: Имя Минтимера Шаймиева прочно связано с развитием и укреплением российской государственности

Президент РФ на церемонии награждения золотой звездой Героя Труда отметил неоценимый вклад Шаймиева в развитие одного из ведущих регионов страны.

14:01 28.04.2017 Президент РФ на церемонии награждения золотой звездой Героя Труда отметил неоценимый вклад Шаймиева в развитие одного из ведущих регионов страны.

Владимир Путин вручил Минтимеру Шаймиеву золотую звезду Героя Труда

Торжественная церемония вручения наград Героя Труда по традиции прошла в Кремле.

13:38 28.04.2017 Торжественная церемония вручения наград Героя Труда по традиции прошла в Кремле.

В Татарстане пройдет слет «Наследников Победы»

На спортивных состязаниях соберутся 600 молодых патриотов из разных уголков России.

13:36 28.04.2017 На спортивных состязаниях соберутся 600 молодых патриотов из разных уголков России.

Нил Ушаков: Уверен, что немало рижан воспользуются возможностью посмотреть Казань

По мнению мэра Риги, единственное, что всегда мешает туризму в обоих направлениях, – визовый режим.

13:27 28.04.2017 По мнению мэра Риги, единственное, что всегда мешает туризму в обоих направлениях, – визовый режим.

Для поддержки вкладчиков пострадавших от кризиса банков в Татарстане создают специальную организацию

Созданной структуре безвозмездно передадут земельные участки, с помощью которых будут заработаны средства на компенсацию потерь пострадавшим.

13:10 28.04.2017 Созданной структуре безвозмездно передадут земельные участки, с помощью которых будут заработаны средства на компенсацию потерь пострадавшим.

В Казани состоится открытый турнир по черлидингу

Участие в состязаниях примут команды из 8 городов России – свыше 350 детей.

13:07 28.04.2017 Участие в состязаниях примут команды из 8 городов России – свыше 350 детей.

На «Рубин» подали в суд за неуплату аренды жилой недвижимости

Исходя из требований истца, сумма долга составляет 3 216 548 рублей 52 копейки.

12:58 28.04.2017 Исходя из требований истца, сумма долга составляет 3 216 548 рублей 52 копейки.