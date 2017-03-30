Двухгодовалый ребенок выпал из окна
28 Апрель 2017 | новости Печать
Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru
В Республике
По подозрению в передаче взятки арестован директор предприятия «Мойдодыр-Казань»
Надыр Хайруллин, по версии следствия, получил 24 млн рублей для дальнейшей передачи чиновникам в исполком Казани.
18:44 28.04.2017
Надыр Хайруллин, по версии следствия, получил 24 млн рублей для дальнейшей передачи чиновникам в исполком Казани.
18:44 28.04.2017
На съезде Всемирного конгресса татар обсудят применение татарского языка во всех сферах
VI съезд Всемирного конгресса татар пройдет 2 – 6 августа.
18:37 28.04.2017
VI съезд Всемирного конгресса татар пройдет 2 – 6 августа.
18:37 28.04.2017
Мэр Казани оценил объемы работ по капремонту детской городской поликлиники № 10
На ремонт поликлиники в рамках республиканской программы выделено около 16 млн рублей.
18:28 28.04.2017
На ремонт поликлиники в рамках республиканской программы выделено около 16 млн рублей.
18:28 28.04.2017
Директор и конкурсный управляющий Бавлинского водоканала осуждены за преднамеренное банкротство
Суд признал обоих фигурантов дела виновными и назначил им реальные сроки наказания.
18:19 28.04.2017
Суд признал обоих фигурантов дела виновными и назначил им реальные сроки наказания.
18:19 28.04.2017
На ипподроме в Казани можно будет играть в гольф и пейнтбол
Также на территории конного комплекса работает центр иппотерапии, клуб спортивных единоборств «Хан», крытый футбольный манеж.
09:00 28.04.2017
Также на территории конного комплекса работает центр иппотерапии, клуб спортивных единоборств «Хан», крытый футбольный манеж.
09:00 28.04.2017
Полиция Казани опровергла информацию о ребенке, застрявшем в игровом автомате
Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних проверили информацию на месте — в торговом центре «Парк Хаус».
17:52 28.04.2017
Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних проверили информацию на месте — в торговом центре «Парк Хаус».
17:52 28.04.2017
Команда Санкт-Петербургского политеха показала Рустаму Минниханову солнцемобиль
Президент Татарстана посетил научно-исследовательский корпус и инжиниринговый центр университета.
17:51 28.04.2017
Президент Татарстана посетил научно-исследовательский корпус и инжиниринговый центр университета.
17:51 28.04.2017
По подозрению в получении взятки арестован начальник ИК-3
По версии следствия, с января 2011 года по апрель 2017-го неустановленные лица в ИК-19 незаконно ежемесячно получали 100 тысяч руб.
17:42 28.04.2017
По версии следствия, с января 2011 года по апрель 2017-го неустановленные лица в ИК-19 незаконно ежемесячно получали 100 тысяч руб.
17:42 28.04.2017
Героя Труда России Минтимера Шаймиева торжественно встретили в аэропорту Казани
Государственный Советник Татарстана вернулся с церемонии вручения золотой звезды в Московском Кремле.
17:21 28.04.2017
Государственный Советник Татарстана вернулся с церемонии вручения золотой звезды в Московском Кремле.
17:21 28.04.2017
СМИ: В Казани мальчик застрял в игровом автомате, позарившись на мобильник
Мальчик застрял в игровом автомате, просунув руку в отверстие, из которого падают в короб призы.
17:03 28.04.2017
Мальчик застрял в игровом автомате, просунув руку в отверстие, из которого падают в короб призы.
17:03 28.04.2017
В Татарстане за неуплату штрафов 104 человека отправили мести улицы
За неуплату штрафа предусмотрены обязательные работы сроком до 50 часов, либо административный арест сроком до 15 суток.
16:43 28.04.2017
За неуплату штрафа предусмотрены обязательные работы сроком до 50 часов, либо административный арест сроком до 15 суток.
16:43 28.04.2017
Камалтынов предложил Ушакову сотрудничество депутатов Госсовета РТ и Рижской Думы
Председатель Рижской Думы ознакомился с работой парламента Татарстана.
16:39 28.04.2017
Председатель Рижской Думы ознакомился с работой парламента Татарстана.
16:39 28.04.2017
В Казани природоохранная прокуратура возбудила уголовные дела по трем снежным свалкам
Незаконное складирование снега, загрязненного химическими веществами, обнаружено в водоохранной зоне реки Сухая и озера Средний Кабан.
16:36 28.04.2017
Незаконное складирование снега, загрязненного химическими веществами, обнаружено в водоохранной зоне реки Сухая и озера Средний Кабан.
16:36 28.04.2017
Продюсер фильма «Мы из будущего» рассказала в Казани о финале трилогии
Людмила Кукоба приехала в Казань на сбор военно-спортивных организаций и кадетских корпусов.
16:09 28.04.2017
Людмила Кукоба приехала в Казань на сбор военно-спортивных организаций и кадетских корпусов.
16:09 28.04.2017
Заинский центр занятости стал лучшим в республике
В Татарстане подвели итоги республиканского смотра-конкурса.
15:58 28.04.2017
В Татарстане подвели итоги республиканского смотра-конкурса.
15:58 28.04.2017
Руководитель проектов Академии Игоря Крутого: «Помогаем выявлять талант не только по вокалу»
27 апреля в Казани открылся филиал академии российского маэстро.
15:47 28.04.2017
27 апреля в Казани открылся филиал академии российского маэстро.
15:47 28.04.2017
Полиция Казани раскрыла серию краж аккумуляторов
Злоумышленники ночью проникали на автостоянки и похищали аккумуляторы.
15:37 28.04.2017
Злоумышленники ночью проникали на автостоянки и похищали аккумуляторы.
15:37 28.04.2017
Талия Минуллина латвийским инвесторам: «Торопитесь заработать хорошо»
Глава Агентства инвестиционного развития РТ ждет латвийских инвесторов в республике.
15:27 28.04.2017
Глава Агентства инвестиционного развития РТ ждет латвийских инвесторов в республике.
15:27 28.04.2017
В аэропорту Казани совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «ЮВТ Аэро»
Авиалайнер CRJ 200 выполнял рейс Казань – Сочи.
14:55 28.04.2017
Авиалайнер CRJ 200 выполнял рейс Казань – Сочи.
14:55 28.04.2017
Следком начал проверку по факту гибели двухлетнего мальчика в Бугульме
Мальчик выпал из окна квартиры на третьем этаже.
14:51 28.04.2017
Мальчик выпал из окна квартиры на третьем этаже.
14:51 28.04.2017
Шаймиев: Нам приходилось трудиться в судьбоносные годы новой Российской Федерации
Владимир Путин вручил Минтимеру Шаймиеву золотую звезду Героя Труда.
14:35 28.04.2017
Владимир Путин вручил Минтимеру Шаймиеву золотую звезду Героя Труда.
14:35 28.04.2017
В Казани проходит митинг в память погибших пожарных
Митинг приурочен ко Дню пожарной охраны России, который отмечается 30 апреля.
14:21 28.04.2017
Митинг приурочен ко Дню пожарной охраны России, который отмечается 30 апреля.
14:21 28.04.2017
Рустам Минниханов посетил АО «Климов» в Санкт-Петербурге
АО «Климов» входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации – дочерней компании объединенной промышленной корпорации «Оборонпром».
14:15 28.04.2017
АО «Климов» входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации – дочерней компании объединенной промышленной корпорации «Оборонпром».
14:15 28.04.2017
Путин: Имя Минтимера Шаймиева прочно связано с развитием и укреплением российской государственности
Президент РФ на церемонии награждения золотой звездой Героя Труда отметил неоценимый вклад Шаймиева в развитие одного из ведущих регионов страны.
14:01 28.04.2017
Президент РФ на церемонии награждения золотой звездой Героя Труда отметил неоценимый вклад Шаймиева в развитие одного из ведущих регионов страны.
14:01 28.04.2017
Владимир Путин вручил Минтимеру Шаймиеву золотую звезду Героя Труда
Торжественная церемония вручения наград Героя Труда по традиции прошла в Кремле.
13:38 28.04.2017
Торжественная церемония вручения наград Героя Труда по традиции прошла в Кремле.
13:38 28.04.2017
В Татарстане пройдет слет «Наследников Победы»
На спортивных состязаниях соберутся 600 молодых патриотов из разных уголков России.
13:36 28.04.2017
На спортивных состязаниях соберутся 600 молодых патриотов из разных уголков России.
13:36 28.04.2017
Нил Ушаков: Уверен, что немало рижан воспользуются возможностью посмотреть Казань
По мнению мэра Риги, единственное, что всегда мешает туризму в обоих направлениях, – визовый режим.
13:27 28.04.2017
По мнению мэра Риги, единственное, что всегда мешает туризму в обоих направлениях, – визовый режим.
13:27 28.04.2017
Для поддержки вкладчиков пострадавших от кризиса банков в Татарстане создают специальную организацию
Созданной структуре безвозмездно передадут земельные участки, с помощью которых будут заработаны средства на компенсацию потерь пострадавшим.
13:10 28.04.2017
Созданной структуре безвозмездно передадут земельные участки, с помощью которых будут заработаны средства на компенсацию потерь пострадавшим.
13:10 28.04.2017
В Казани состоится открытый турнир по черлидингу
Участие в состязаниях примут команды из 8 городов России – свыше 350 детей.
13:07 28.04.2017
Участие в состязаниях примут команды из 8 городов России – свыше 350 детей.
13:07 28.04.2017
На «Рубин» подали в суд за неуплату аренды жилой недвижимости
Исходя из требований истца, сумма долга составляет 3 216 548 рублей 52 копейки.
12:58 28.04.2017
Исходя из требований истца, сумма долга составляет 3 216 548 рублей 52 копейки.
12:58 28.04.2017
Первый в мире чемпионат Deafskills: гостеприимная Казань, десяток компетенций и сложности перевода
Казань принимает первый в мире чемпионат профмастерства среди глухих.
12:37 28.04.2017
Казань принимает первый в мире чемпионат профмастерства среди глухих.
12:37 28.04.2017