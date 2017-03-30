Информация для автовладельцев: в силу вступают новые правила выплат по ОСАГО

28 Апрель 2017 | новости Печать

Информация для автовладельцев: в силу вступают новые правила выплат по ОСАГО
Начиная с сегодняшнего дня в России вступают в действия поправки в закон об ОСАГО, которые устанавливают приоритет натуральных выплат над денежными – возвещение по договорам ОСАГО, заключенным после 28 апреля, будет осуществляться в виде ремонта автомобиля.
 
 
Пресс-служба Российского союза автостраховщиков информирует, что при продаже полиса ОСАГО или принятии заявления на выплату страховщик предложит клиенту список станций техобслуживания (СТО), с которыми имеет соглашение – в одной из таких автовладелец сможет отремонтировать автомобиль в случае ДТП.
 
Вместе с тем СТО должны соответствовать ряду требований. В числе таковых –  находиться в пределах 50 км от места происшествия или места жительства потерпевшего, срок ремонта автомобиля, при том, не должен превышать 30 рабочих дней (за каждый день просрочки со страховой компании будет взиматься штраф в размере 0,5% от суммы возмещения). Гарантийный срок на ремонт составляет 6 месяцев, на кузовные и лакокрасочные работы – 12 месяцев. Как отметил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс, «если страховщик в состоянии обеспечить эти условия, то восстановительный ремонт обязателен, если нет, то выплата производится деньгами».
 
Следует отметить о преимуществе нововведений касательно автовладельцев: при ремонте не придется доплачивать за износ (то есть за разницу в стоимости старых и новых деталей), за данные затраты будет отвечать страховая компания. Как и прежде, при денежной выплате сумма износа будет вычитаться из выплаты. По оценкам РСА (Российский союз автостраховщиков), износ может составлять до 38% от суммы.
 
 


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