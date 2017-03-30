ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Закон РТ о преобразовании поселка городского типа Кукмор Кукморского района и внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан
Принят
Государственным Советом Республики Татарстан 17 апреля 2017 года
Статья 1
Преобразовать поселок городского типа Кукмор Кукморского района с согласия населения данного поселка городского типа, выраженного на голосовании, в город Кукмор.
Статья 2
Внести в абзац второй пункта 23 приложения к Закону Республики Татарстан от 31 мая 2000 года № 177 «О создании судебных участков и должностей мировых судей в Республике Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2000, № 6 (5); 2007, № 11; 2010, № 10 (II часть); 2011, № 8 (I часть); 2013, № 3, № 6 (II часть) изменение, заменив слова «поселок городского типа» словом «город».
Статья 3
Внести в Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 27-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Кукморский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2005, № 1 (II часть); 2008, № 12 (IV часть); 2010, № 5 (I часть); 2014, № 1 1 (III часть) следующие изменения:
1) в абзаце третьем статьи 1 слова «поселок городского типа» заменить словом «город»;
2) в статье 2 слова «поселка городского типа» заменить словом «города».
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов