ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Закон РТ о преобразовании поселка городского типа Кукмор Кукморского района и внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан

Принят

Государственным Советом Республики Татарстан 17 апреля 2017 года

Статья 1

Преобразовать поселок городского типа Кукмор Кукморского района с согласия населения данного поселка городского типа, выраженного на голосовании, в город Кукмор.

Статья 2

Внести в абзац второй пункта 23 приложения к Закону Республики Татарстан от 31 мая 2000 года № 177 «О создании судебных участков и должностей мировых судей в Республике Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2000, № 6 (5); 2007, № 11; 2010, № 10 (II часть); 2011, № 8 (I часть); 2013, № 3, № 6 (II часть) изменение, заменив слова «поселок городского типа» словом «город».

Статья 3

Внести в Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 27-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Кукморский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2005, № 1 (II часть); 2008, № 12 (IV часть); 2010, № 5 (I часть); 2014, № 1 1 (III часть) следующие изменения:

1) в абзаце третьем статьи 1 слова «поселок городского типа» заменить словом «город»;

2) в статье 2 слова «поселка городского типа» заменить словом «города».

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.