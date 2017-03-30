Для неаккредитованных на Кубок Конфедераций СМИ откроют пресс-центры

28 Апрель 2017 | новости Печать

Для неаккредитованных на Кубок Конфедераций СМИ откроют пресс-центры

МОСКВА, 28 апр — РИА НовостиС 29 апреля в четырех мультимедийных пресс-центрах открывается регистрация для неаккредитованных СМИ на Кубок Конфедераций 2017, сообщили организаторы мероприятия.

Пресс-центры в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани будут работать с 15 июня по 3 июля 2017 года. С условиями и порядком аккредитации СМИ, а также с последними новостями можно будет ознакомиться на сайте footballcitymediacenter.ru/com.

Ежедневно для представителей СМИ будут проводиться пресс-конференции и брифинги с участием спортсменов, руководителей города и региона, представителей туристической отрасли, звезд культуры и искусства. Запланировано также проведение экскурсий и пресс-туров.

 

На площадках пресс-центров, работающих с десяти утра до позднего вечера, представители СМИ получат возможность пользоваться оборудованными рабочими местами с доступом к бесплатному Wi-Fi. Все пресс-мероприятия будут сопровождаться синхронным переводом. Кроме того, для гостей пресс-центров будет организована трансляция матчей Кубка Конфедераций.

Спортивные соревнования пройдут в четырех городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани – с 17 июня по 2 июля 2017 года.


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