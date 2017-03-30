Как получить паспорт болельщиков на матч «Рубин – ПФК ЦСКА»

28 Апрель 2017 | новости Печать

Как получить паспорт болельщиков на матч «Рубин – ПФК ЦСКА»

17 мая 2017 года на стадионе «Казань Арена» состоится особенный матч ФК «Рубин» — ПФК «ЦСКА», во время которого планируется провести тестовые проверки множества систем в рамках подготовки к проведению Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира FIFA по футболу 2018 года, в том числе проверку качества функционирования и взаимодействия системы контроля доступа с системой идентификации футбольных болельщиков.

Доступ на данный матч будет бесплатным для лиц, оформивших Паспорт болельщика (FAN-ID) на сайте www.fan-id.ru. При получении FAN-ID в Центре выдачи Паспорта болельщика будет вручен бесплатный билет на данный матч. У кого уже есть Паспорт болельщика достаточно с FAN-ID подойти в Центр выдачи Паспорта болельщика и получить билет на этот матч.
Оформление паспорта болельщика возможно либо при приобретении билета на матч Кубка конфедераций 2017 г., либо в рамках тестового матча ФК «Рубин» - ПФК «ЦСКА» по коду саморегистрации (без покупки билета на Кубок Конфедераций 2017).

Для получения кода саморегистрации необходимо пройти регистрацию на сайте www.rubinfans.ru, тем самым стать болельщиком ФК «Рубин». Регистрируясь на сайте, Вы указываете номер телефона, куда приходит в виде sms-сообщения 11-ти значный код саморегистрации. Данный код нужно будет ввести при оформлении заявки на Паспорт болельщика (FAN-ID) на сайте www.fan-id.ru в графе «Вы получили код саморегистрации» (вместо графы «Билет приобретен…»). Заполняются персональные данные, загружается фотография в соответствии с требованиями и указывается телефонный номер. Далее на этот номер поступит sms-сообщение о готовности документа и месте получения FAN ID.
Выдача готовых Паспортов болельщиков по коду саморегистрации совместно с билетом на матч стартует с субботы, 29 апреля. Паспорт болельщика можно получить в Центре выдачи Паспортов болельщиков, который расположен по адресу: Казань, ул. Баумана, д.44/8. Часы работы: пн.-пт. — с 11.00 до 20.00 (без перерыва), суб. — с 11.00 до 19.00 (без перерыва), вс. — выходной.
С 1 мая открывается дополнительный Центр выдачи Паспортов болельщиков по ул. Четаева д.10.

Отметим, что во время проведения тестового матча ФК «Рубин» — ПФК «ЦСКА» и Кубка конфедераций 2017 года на территории стадиона «Казань Арена» будут располагаться дополнительно три шатра — FAN-ID для решения технических проблем с Паспортами болельщиков.

Пресс-служба Министерства информатизации и связи Республики Татарстан


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