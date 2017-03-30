WhatsApp получил новую полезную функцию

Новая версия популярного мессенджера WhatsApp для мобильной операционной системы iOS получила полезную возможность. Теперь у пользователей приложения появилась возможность прослушивать последние входящие сообщения.

Для реализации новой функциональности разработчики WhatsApp использовали возможности голосового ассистента Siri. Ранее с его помощью можно было надиктовывать сообщения, теперь же голосовой помощник способен и читать их.

Новая возможность будет удобна в том случае, когда пользователь ведет машину и не может отвлекаться на чтение сообшений. В этом случае он может и прослушать входящие, и ответить на них.

Функция чтения сообщений доступна пользователям мобильных гаджетов под управлением iOS 10.3 и выше. Появится ли аналогичная возможность в версии WhatsApp для Android, пока неизвестно.