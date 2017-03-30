В успехе Кукморской команды «Аргамак» - большая заслуга тренера Дамира Галиахметова

28 Апрель 2017 | Жизнь района Печать

В успехе Кукморской команды «Аргамак» - большая заслуга тренера Дамира Галиахметова

Кукморское районное общество инвалидов уделяет большое внимание спортивной работе среди инвалидов. Наша спортивная команда «Аргамак» существует с 2001 года. Последние пять лет команда является лидером республиканских соревнований, постоянно занимает вторые и третьи места.   

По итогам прошлого года наши спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, показав хорошие результаты в проведенных в республике спортивных чемпионатах, вышли на третье место. Почетные грамоты и Кубок вручила Председатель физкультурно-спортивного общества инвалидов Татарстана Фарида Сафиуллина. В своем выступлении она дала положительную оценку работе районного общества инвалидов по развитию инваспорта в районе. В этом большая заслуга тренера команды «Аргамак» Дамира Галиахметова. Он возглавил команду в 2010 году. С его приходом команда начала молодеть, так как привлекает молодежь из числа постоянных посетителей Реабилитационного центра «Милосердие». Дамир Галиахметов вместе с сотрудниками проводит акции «Стань спортсменом», «Час спорта», где дети занимаются различными видами спорта. Он организовал занятия кружка по настольному теннису. Дети-инвалиды участвуют в соревнованиях по настольному теннису в районных, республиканских масштабах, становятся призерами. Всего различными видами спорта в прошлом году было охвачено 175 детей-инвалидов. Самые активные среди них пополняют команду «Аргамак» и становятся призерами чемпионатов республики по лыжным гонкам.

Тренер находится в постоянной связи и с ветеранами команды. Общаясь с ними, вместе находят способных подростков и пожилых инвалидов, неравнодушных к спорту. Этих людей приглашаем на тренировку в райцентр, двери спортивных учреждений района для нас всегда открыты.

Дамир Галиахметов из числа резерва отобрал более 50 активных спортсменов, с ними успешно открыл новый спортивный сезон 2017 года. В первом квартале этого года наша команда участвовала в чемпионате Республики Татарстан по вольной и греко-римской борьбе среди глухих в Бугульме, где заняла второе место среди сельских районов.

В Мамадыше прошел чемпионат республики по лыжным гонкам, где заняли третье общекомандное место. В Елабуге на чемпионате Республики Татарстан по голболу среди инвалидов по зрению заняли второе место.

Сейчас Дамир Муллагалиевич готовится к республиканскому чемпионату по настольному теннису. В последние годы к соревнованиям он готовит по две команды (взрослую и детско-юношескую), где молодежь набирается опыта и навыков. Члены команды полны решимости занять призовые места.

 


Равиль НИГМАТЗЯНОВ, председатель районного общества инвалидов


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