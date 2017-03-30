Кукморяне, порадуем наших ветеранов!

28 Апрель 2017 | новости Печать

Кукморяне, порадуем наших ветеранов!

Приближается самый светлый и священный праздник 9 Мая – День Победы.

Этот праздник пробуждает у старшего поколения тяжелые воспоминания: тоску по погибшим на поле брани, ужасы войны, пережитые голод, холод, разруху, нужду, боль сиротства и вдовства… К сожалению, тяжелый труд и пережитые сиротами сложности до сих пор не оценены по достоинству, поэтому в их душе может затаиться обида. А мы, дети, внуки, близкие, можем порадовать их своим вниманием, искренними и добрыми словами. Поздравления, слова благодарности и признательности ветеранам можно передать через газету «Хезмэт даны» («Трудовая слава»). Стоимость одного поздравления (до 50 слов) – 350 рублей. Принимаются до 3 мая. Давайте же, порадуем наших ветеранов, которых с каждым годом становится все меньше. Это станет для них памятным подарком.


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