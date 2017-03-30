Почему оплаченная сумма в «Татфондбанке» за детский сад висит на нас, как долг? (вопрос-ответ)

28 Апрель 2017 | Спрашивали? Отвечаем

До закрытия «Татфондбанка» за детский сад мы ежемесячно оплачивали в данном банке. В конце года за декабрь оплатили около 2700 рублей. Затем банк закрылся. Но эта оплаченная сумма вот уже три месяца висит на нас, как долг. У нас на руках и квитанция об оплате имеется. Но заведующая детским садом каждый раз при встрече затрагивает эту тему. Советует пойти в «Ак Барс» банк и написать там заявление. И туда сходили, сказали, что нужно платить. Наверняка, в районе много жителей, которые оказались в подобной ситуации. Быть может, Управление образования района решит этот вопрос.

Лидия ФЕДОРОВА, Кукмор

Ответ на данный вопрос мы получили от начальника Управления образования Роберта Мансурова.

- В нашем районе за детский сад родители платят электронным путем или через банк. Оплаченные через «Татфондбанк» в декабре прошлого года суммы на счет детских садов не поступили. Поэтому они висят, как долг. Управление образования района собрало полную информацию об этих долгах по всем детским садам. После того, как 17 апреля Арбитражным судом Республики Татарстан по делу №65-5821/2017 «Татфондбанк» был признан банкротом, Управление образования района подготовило все документы для включения каждого детского сада в реестр кредиторов банка. Когда будет нужно, от родителей могут попросить оригиналы платежных документов. Более подробная информация об этом будет передана через заведующих детскими садами.