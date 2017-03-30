Глава района Сергей Димитриев встретился с активистами волонтерского движения Добровольческого объединения «Кукмор-Волонтер». Волонтеры рассказали главе о деятельности молодежного движения, представили новые проекты и задумки. Сергей Димитриевич вручил активистам удостоверения и Почетные грамоты.
Глава Кукморского района Сергей Димитриев встретился с волонтерами (фото)
27 Апрель 2017 | новости Печать
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В Республике
В Адмиралтейском саду и сквере имени Васильченко Казани пройдет субботник
В парках и скверах Кировского и Московского районов Казани проведут масштабную уборку.
21:54 27.04.2017
В парках и скверах Кировского и Московского районов Казани проведут масштабную уборку.
21:54 27.04.2017
На Ново-Татарском кладбище проведут уборку сотрудники ДУМ Татарстана
На кладбище в Ново-Татарской слободе Казани похоронены известные деятели культуры, искусства и религии.
21:43 27.04.2017
На кладбище в Ново-Татарской слободе Казани похоронены известные деятели культуры, искусства и религии.
21:43 27.04.2017
В 2017 году в Нижнекамском районе заработает система выявления источников загазованности воздуха
Система мониторинга состояния атмосферного воздуха позволит снизить загрязнение окружающей среды.
21:22 27.04.2017
Система мониторинга состояния атмосферного воздуха позволит снизить загрязнение окружающей среды.
21:22 27.04.2017
40 новых деревьев появятся на Аллее депутатов в Казани
Посадка деревьев пройдет в парке «Сосновая роща» в рамках общегородского субботника.
21:01 27.04.2017
Посадка деревьев пройдет в парке «Сосновая роща» в рамках общегородского субботника.
21:01 27.04.2017
Объявлены победители конвейера проектов «Наш Татарстан»
Авторы лучших социальных, научных и творческих проектов получат поддержку профильных министерств и смогут воплотить свои идеи в жизнь.
20:41 27.04.2017
Авторы лучших социальных, научных и творческих проектов получат поддержку профильных министерств и смогут воплотить свои идеи в жизнь.
20:41 27.04.2017
В Культурном центре МВД состоялась премьера спектакля «Помним и любим!»
Вниманию публики была представлена антология казанской поэзии о войне.
20:32 27.04.2017
Вниманию публики была представлена антология казанской поэзии о войне.
20:32 27.04.2017
«Алексеевскдорстрой» проводит работы по подготовке автодорог к лету
В настоящее время проводится ямочный ремонт, санация трещин, покраска автобусных павильонов и бордюров, укладка асфальта, уборка мусора и так далее.
20:23 27.04.2017
В настоящее время проводится ямочный ремонт, санация трещин, покраска автобусных павильонов и бордюров, укладка асфальта, уборка мусора и так далее.
20:23 27.04.2017
Казанские врачи изучили методику тотальной лапароскопической гистерэктомии
Тренинг посвящен осложнениям, с которыми сталкиваются врачи во время операций, и вариантам предупреждения этих осложнений.
20:19 27.04.2017
Тренинг посвящен осложнениям, с которыми сталкиваются врачи во время операций, и вариантам предупреждения этих осложнений.
20:19 27.04.2017
Президент РТ мэру Риги: «Мы заинтересованы во взаимовыгодной кооперации»
Латвия традиционно входит в число основных зарубежных партнеров Татарстана.
20:00 27.04.2017
Латвия традиционно входит в число основных зарубежных партнеров Татарстана.
20:00 27.04.2017
Видео: Писатель Веллер швырнул микрофоном и стаканом в радиоведущую
Веллер швырнул в Бычкову микрофон, выплеснул содержимое чашки на голову Ольги, а затем со всего маху бросил посуду об стенку.
19:49 27.04.2017
Веллер швырнул в Бычкову микрофон, выплеснул содержимое чашки на голову Ольги, а затем со всего маху бросил посуду об стенку.
19:49 27.04.2017
«Алексеевскдорстрой» отремонтирует дороги Казани полимерно-битумными вяжущими
В этом году предприятие проведет ремонт дорог на 12 улицах Казани.
19:28 27.04.2017
В этом году предприятие проведет ремонт дорог на 12 улицах Казани.
19:28 27.04.2017
Минобороны РФ анонсировало модернизацию бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-160
Производиться модернизация должна будет на Казанском авиационном заводе имени Горбунова.
19:07 27.04.2017
Производиться модернизация должна будет на Казанском авиационном заводе имени Горбунова.
19:07 27.04.2017
Фото: Рыбак из Нижнекамска утонул в реке
Присшествие случилось около населенного пункта Ильинка на реке Каме.
19:01 27.04.2017
Присшествие случилось около населенного пункта Ильинка на реке Каме.
19:01 27.04.2017
Автоинспекторы Татарстана наказали 900 водителей за разговоры по телефону
Основной причиной аварийности, по информации ГИБДД, является человеческий фактор, в том числе и разговор за рулем по мобильному телефону.
18:41 27.04.2017
Основной причиной аварийности, по информации ГИБДД, является человеческий фактор, в том числе и разговор за рулем по мобильному телефону.
18:41 27.04.2017
Казань и Рига заключили соглашение о двустороннем сотрудничестве
Соглашение о сотрудничестве предполагает обмен опытом и специалистами между двумя городами в разных сферах.
18:40 27.04.2017
Соглашение о сотрудничестве предполагает обмен опытом и специалистами между двумя городами в разных сферах.
18:40 27.04.2017
На инвестиции глобальных венчурных капиталистов претендуют девять казанских проектов
В число 50 компаний, отобранных на Российский венчурный форум, вошли местные стартапы, которым международные эксперты поставили высшие баллы.
18:32 27.04.2017
В число 50 компаний, отобранных на Российский венчурный форум, вошли местные стартапы, которым международные эксперты поставили высшие баллы.
18:32 27.04.2017
Рустам Минниханов – в топе-5 рейтинга глав регионов в сфере ЖКХ
Возглавил составленный компанией «Медиалогия» рейтинг Сергей Собянин.
18:00 27.04.2017
Возглавил составленный компанией «Медиалогия» рейтинг Сергей Собянин.
18:00 27.04.2017
В нефтегазохимическом комплексе РТ главный рост выручки за квартал дала добыча и переработка нефти
В республике увеличен выпуск автошин, каучуков, техуглерода, моющих средств, полиэтилена и полистирола, но снижен выпуск нефтепродуктов.
17:40 27.04.2017
В республике увеличен выпуск автошин, каучуков, техуглерода, моющих средств, полиэтилена и полистирола, но снижен выпуск нефтепродуктов.
17:40 27.04.2017
Татарстанцы смогут узнать о загрязнении Кабана и Булака в прошлом
В Госкомитете по архивному делу проходит выставка, посвященная Году экологии.
17:31 27.04.2017
В Госкомитете по архивному делу проходит выставка, посвященная Году экологии.
17:31 27.04.2017
Ученики Alabuga International School научили всемирную Сеть готовить чак-чак
Елабужская школа выпустила шуточный проморолик, в котором дети рассказывают англоговорящему миру о национальной татарской сладости.
17:20 27.04.2017
Елабужская школа выпустила шуточный проморолик, в котором дети рассказывают англоговорящему миру о национальной татарской сладости.
17:20 27.04.2017
В Татарстане росгвардейцы провели почти шесть тысяч проверок сохранности оружия
В Управлении Росгвардии по РТ подвели итоги деятельности подразделений лицензионно-разрешительной работы.
17:19 27.04.2017
В Управлении Росгвардии по РТ подвели итоги деятельности подразделений лицензионно-разрешительной работы.
17:19 27.04.2017
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал увеличить дивидендные выплаты
Ранее компания выплачивала дивиденды в размере примерно 30 процентов от чистой прибыли по РСБУ, теперь предлагается выплатить около 50 процентов.
17:16 27.04.2017
Ранее компания выплачивала дивиденды в размере примерно 30 процентов от чистой прибыли по РСБУ, теперь предлагается выплатить около 50 процентов.
17:16 27.04.2017
Возбуждено уголовное дело по факту оставления младенца у КДМЦ в Челнах
По результатам проверки следователи СКР приняли решение возбудить уголовное дело.
17:00 27.04.2017
По результатам проверки следователи СКР приняли решение возбудить уголовное дело.
17:00 27.04.2017
Следком начал проверку после обнаружения младенца у КДМЦ в Челнах
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
16:44 27.04.2017
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
16:44 27.04.2017
Стратегию-2030 обсудили на заседании попечительского совета Инвестиционно-венчурного фонда РТ
В ходе заседания участники также рассмотрели поддержку вузовской науки.
16:08 27.04.2017
В ходе заседания участники также рассмотрели поддержку вузовской науки.
16:08 27.04.2017
В Зеленодольске загорелась многоэтажка на новостройке
Причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.
16:07 27.04.2017
Причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.
16:07 27.04.2017
РЖД предложит пассажирам халяль-меню в конце года
Уже налажены поставки халяльной продукции в авиакомпании «Аэрофлот» и «ЮТэйр».
16:04 27.04.2017
Уже налажены поставки халяльной продукции в авиакомпании «Аэрофлот» и «ЮТэйр».
16:04 27.04.2017
В Елабуге начался ремонт дорог
Всего в этом году планируется обновить около 20 км городских и сельских дорог.
15:55 27.04.2017
Всего в этом году планируется обновить около 20 км городских и сельских дорог.
15:55 27.04.2017
В Кремле стартовала встреча Президента РФ с Премьер-министром Японии
«Япония – наш добрый сосед и очень перспективный партнер», – заявил Путин.
15:25 27.04.2017
«Япония – наш добрый сосед и очень перспективный партнер», – заявил Путин.
15:25 27.04.2017
За 30 лет площадь Раифского озера сократилась на 2,5 гектара
По данным руководства Волжско-Камского государственного заповедника, глубина водного объекта уменьшилась на 8 метров.
15:18 27.04.2017
По данным руководства Волжско-Камского государственного заповедника, глубина водного объекта уменьшилась на 8 метров.
15:18 27.04.2017