Глава Кукморского района Сергей Димитриев встретился с волонтерами (фото)

В Республике

В Адмиралтейском саду и сквере имени Васильченко Казани пройдет субботник

В парках и скверах Кировского и Московского районов Казани проведут масштабную уборку.

21:54 27.04.2017 В парках и скверах Кировского и Московского районов Казани проведут масштабную уборку.

На Ново-Татарском кладбище проведут уборку сотрудники ДУМ Татарстана

На кладбище в Ново-Татарской слободе Казани похоронены известные деятели культуры, искусства и религии.

21:43 27.04.2017 На кладбище в Ново-Татарской слободе Казани похоронены известные деятели культуры, искусства и религии.

В 2017 году в Нижнекамском районе заработает система выявления источников загазованности воздуха

Система мониторинга состояния атмосферного воздуха позволит снизить загрязнение окружающей среды.

21:22 27.04.2017 Система мониторинга состояния атмосферного воздуха позволит снизить загрязнение окружающей среды.

40 новых деревьев появятся на Аллее депутатов в Казани

Посадка деревьев пройдет в парке «Сосновая роща» в рамках общегородского субботника.

21:01 27.04.2017 Посадка деревьев пройдет в парке «Сосновая роща» в рамках общегородского субботника.

Объявлены победители конвейера проектов «Наш Татарстан»

Авторы лучших социальных, научных и творческих проектов получат поддержку профильных министерств и смогут воплотить свои идеи в жизнь.

20:41 27.04.2017 Авторы лучших социальных, научных и творческих проектов получат поддержку профильных министерств и смогут воплотить свои идеи в жизнь.

В Культурном центре МВД состоялась премьера спектакля «Помним и любим!»

Вниманию публики была представлена антология казанской поэзии о войне.

20:32 27.04.2017 Вниманию публики была представлена антология казанской поэзии о войне.

«Алексеевскдорстрой» проводит работы по подготовке автодорог к лету

В настоящее время проводится ямочный ремонт, санация трещин, покраска автобусных павильонов и бордюров, укладка асфальта, уборка мусора и так далее.

20:23 27.04.2017 В настоящее время проводится ямочный ремонт, санация трещин, покраска автобусных павильонов и бордюров, укладка асфальта, уборка мусора и так далее.

Казанские врачи изучили методику тотальной лапароскопической гистерэктомии

Тренинг посвящен осложнениям, с которыми сталкиваются врачи во время операций, и вариантам предупреждения этих осложнений.

20:19 27.04.2017 Тренинг посвящен осложнениям, с которыми сталкиваются врачи во время операций, и вариантам предупреждения этих осложнений.

Президент РТ мэру Риги: «Мы заинтересованы во взаимовыгодной кооперации»

Латвия традиционно входит в число основных зарубежных партнеров Татарстана.

20:00 27.04.2017 Латвия традиционно входит в число основных зарубежных партнеров Татарстана.

Видео: Писатель Веллер швырнул микрофоном и стаканом в радиоведущую

Веллер швырнул в Бычкову микрофон, выплеснул содержимое чашки на голову Ольги, а затем со всего маху бросил посуду об стенку.

19:49 27.04.2017 Веллер швырнул в Бычкову микрофон, выплеснул содержимое чашки на голову Ольги, а затем со всего маху бросил посуду об стенку.

«Алексеевскдорстрой» отремонтирует дороги Казани полимерно-битумными вяжущими

В этом году предприятие проведет ремонт дорог на 12 улицах Казани.

19:28 27.04.2017 В этом году предприятие проведет ремонт дорог на 12 улицах Казани.

Минобороны РФ анонсировало модернизацию бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-160

Производиться модернизация должна будет на Казанском авиационном заводе имени Горбунова.

19:07 27.04.2017 Производиться модернизация должна будет на Казанском авиационном заводе имени Горбунова.

Фото: Рыбак из Нижнекамска утонул в реке

Присшествие случилось около населенного пункта Ильинка на реке Каме.

19:01 27.04.2017 Присшествие случилось около населенного пункта Ильинка на реке Каме.

Автоинспекторы Татарстана наказали 900 водителей за разговоры по телефону

Основной причиной аварийности, по информации ГИБДД, является человеческий фактор, в том числе и разговор за рулем по мобильному телефону.

18:41 27.04.2017 Основной причиной аварийности, по информации ГИБДД, является человеческий фактор, в том числе и разговор за рулем по мобильному телефону.

Казань и Рига заключили соглашение о двустороннем сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве предполагает обмен опытом и специалистами между двумя городами в разных сферах.

18:40 27.04.2017 Соглашение о сотрудничестве предполагает обмен опытом и специалистами между двумя городами в разных сферах.

На инвестиции глобальных венчурных капиталистов претендуют девять казанских проектов

В число 50 компаний, отобранных на Российский венчурный форум, вошли местные стартапы, которым международные эксперты поставили высшие баллы.

18:32 27.04.2017 В число 50 компаний, отобранных на Российский венчурный форум, вошли местные стартапы, которым международные эксперты поставили высшие баллы.

Рустам Минниханов – в топе-5 рейтинга глав регионов в сфере ЖКХ

Возглавил составленный компанией «Медиалогия» рейтинг Сергей Собянин.

18:00 27.04.2017 Возглавил составленный компанией «Медиалогия» рейтинг Сергей Собянин.

В нефтегазохимическом комплексе РТ главный рост выручки за квартал дала добыча и переработка нефти

В республике увеличен выпуск автошин, каучуков, техуглерода, моющих средств, полиэтилена и полистирола, но снижен выпуск нефтепродуктов.

17:40 27.04.2017 В республике увеличен выпуск автошин, каучуков, техуглерода, моющих средств, полиэтилена и полистирола, но снижен выпуск нефтепродуктов.

Татарстанцы смогут узнать о загрязнении Кабана и Булака в прошлом

В Госкомитете по архивному делу проходит выставка, посвященная Году экологии.

17:31 27.04.2017 В Госкомитете по архивному делу проходит выставка, посвященная Году экологии.

Ученики Alabuga International School научили всемирную Сеть готовить чак-чак

Елабужская школа выпустила шуточный проморолик, в котором дети рассказывают англоговорящему миру о национальной татарской сладости.

17:20 27.04.2017 Елабужская школа выпустила шуточный проморолик, в котором дети рассказывают англоговорящему миру о национальной татарской сладости.

В Татарстане росгвардейцы провели почти шесть тысяч проверок сохранности оружия

В Управлении Росгвардии по РТ подвели итоги деятельности подразделений лицензионно-разрешительной работы.

17:19 27.04.2017 В Управлении Росгвардии по РТ подвели итоги деятельности подразделений лицензионно-разрешительной работы.

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал увеличить дивидендные выплаты

Ранее компания выплачивала дивиденды в размере примерно 30 процентов от чистой прибыли по РСБУ, теперь предлагается выплатить около 50 процентов.

17:16 27.04.2017 Ранее компания выплачивала дивиденды в размере примерно 30 процентов от чистой прибыли по РСБУ, теперь предлагается выплатить около 50 процентов.

Возбуждено уголовное дело по факту оставления младенца у КДМЦ в Челнах

По результатам проверки следователи СКР приняли решение возбудить уголовное дело.

17:00 27.04.2017 По результатам проверки следователи СКР приняли решение возбудить уголовное дело.

Следком начал проверку после обнаружения младенца у КДМЦ в Челнах

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

16:44 27.04.2017 По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Стратегию-2030 обсудили на заседании попечительского совета Инвестиционно-венчурного фонда РТ

В ходе заседания участники также рассмотрели поддержку вузовской науки.

16:08 27.04.2017 В ходе заседания участники также рассмотрели поддержку вузовской науки.

В Зеленодольске загорелась многоэтажка на новостройке

Причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.

16:07 27.04.2017 Причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.

РЖД предложит пассажирам халяль-меню в конце года

Уже налажены поставки халяльной продукции в авиакомпании «Аэрофлот» и «ЮТэйр».

16:04 27.04.2017 Уже налажены поставки халяльной продукции в авиакомпании «Аэрофлот» и «ЮТэйр».

В Елабуге начался ремонт дорог

Всего в этом году планируется обновить около 20 км городских и сельских дорог.

15:55 27.04.2017 Всего в этом году планируется обновить около 20 км городских и сельских дорог.

В Кремле стартовала встреча Президента РФ с Премьер-министром Японии

«Япония – наш добрый сосед и очень перспективный партнер», – заявил Путин.

15:25 27.04.2017 «Япония – наш добрый сосед и очень перспективный партнер», – заявил Путин.