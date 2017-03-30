Гороскоп на 28 апреля: Козероги проявят генеральские способности, Тельцы не устоят перед соблазнами

ОВЕН

Овен может испытывать небывалый подъем духа и энтузиазм – увы, не всегда уместный. Звезды гороскопа склоняют к тому, что Овен то и дело будет воодушевляться на разнообразные подвиги, вот только осуществление этих подвигов будет оставлять желать лучшего. Если Овен не хочет повторить судьбу того бедолаги, который на усердной молитве разбил себе лоб, ему будет полезно ограничить в этот день свою неукротимую жажду деятельности.

ТЕЛЕЦ

Телец рискует на собственном опыте прочувствовать все тяготы сибаритства и эпикурейства. Удержаться от соблазна отяготить свою фигуру и совесть каким-нибудь вкусным высококалорийным блюдом будет особенно трудно. Так что если Телец настроен на борьбу с килограммами, ему лучше не появляться в тех местах, где вкусно пахнет. И не надо себя обманывать, что, мол, один кусочек – это немного. Где один, там и пятнадцать!

БЛИЗНЕЦЫ

У Близнецов день обещает пройти согласно известному девизу: «Все или ничего». И неизвестно, что из этого лучше. Если Близнецы поддадутся соблазну подольше поспать и ничего не делать вообще, то день пройдет хоть и без больших достижений, но зато спокойно. Но уж если они возьмутся за дела, то пыль при этом могут поднять такую, что мало не покажется! Так может, и правда лучше отдохнуть?

РАК

День у Рака пройдет под знаком пассивности и расслабления. Впрочем, это будет очень гармоничная пассивность. В этот день звезды гороскопа едва ли станут требовать от Рака повышенной энергичности, да и самому ему проявлять активность тоже не захочется. При любой возможности расслабиться и ничего не делать, Рак с удовольствием отдастся этому занятию. И это будет самым правильным решением.

Именинники 28 апреля: • Анастасия • Андрей • Аристарх • Василиса • Виктор • Зосим • Кондрат • Леонид • Лукиан • Мстислав • Савва • Севастьян • Трофим • Федор • Фока • Яков

ЛЕВ

С самого утра Льву может не давать покоя какая-то глобальная идея. Лев будет обдумывать ее целый день, вынашивая, как мать вынашивает ребенка, однако, скорее всего, до самого вечера из этой идеи так ничего толкового и не родится. Зато уж если все-таки родится – это будет действительно что-то с чем-то!

ДЕВА

Деву практически во всем может сопровождать чувство недовольства. Самые обычные, повседневные дела будут продвигаться с затруднениями и пробуксовками, что оптимизмом наполнять Деву явно не будет. Скорее всего, ей захочется как-нибудь излить свое раздражение на тех, кто окажется рядом (в том числе и на близких). Делать этого не следует, так как положительного эффекта не даст, а вот отношения испортить может. Лучше уж просто перетерпеть этот день.

ВЕСЫ

Весам захочется как-либо растормошить окружающих и увлечь их чем-нибудь интересным. Однако делать этого как раз не рекомендуется! Во-первых, раскачать кого-то в этот день будет очень тяжело. Во-вторых же, если это все-таки удастся, результат может оказаться совсем не таким радужным, как представляется Весам. Так что лучше уж никого не тормошить, а заняться своими делами.

СКОРПИОН

Энергетический потенциал Скорпиона будет не меньше, чем у динамита! Вопрос только в том, какое применение этой энергии найдет сам Скорпион. Если ваша кипучая деятельность будет направлена в какое-нибудь полезное русло, вы за один только день способны сделать столько, сколько другие не смогли бы и за месяц. А вот если эта энергия будет направлена куда-то не туда… Увы, динамит есть динамит!

СТРЕЛЕЦ

Стрельцу выпадает редкая возможность заняться счастливым ничегонеделаньем! События в этот день смело можно пустить на самотек. Во-первых, потому, что изменить их ход Стрелец все равно никак не сможет. Во-вторых же, любые попытки повлиять на ситуацию не приведут ни к чему, кроме хаоса и суеты. Ну а без вмешательства Стрельца все сорганизуется пусть и не сразу, зато само собой.

КОЗЕРОГ

Козерог может обнаружить в себе генеральские способности! По крайней мере, желание покомандовать будет возникать в течение дня регулярно. При этом нерасторопность окружающих и их желание уклониться от своих обязанностей будут вызывать недоумение и раздражать Козерога. Сам же Козерог (как это принято у генералов) расторопностью тоже отличаться не будет.

Приметы дня: В пятницу утром нельзя петь и веселиться — придется и то и другое переплакать.

ВОДОЛЕЙ

В голове у Водолея прочно поселится мысль о том, что статус – это деньги, и чем больше у вас денег, тем прочнее ваше положение в обществе. Мысль, конечно, не нова, но поскольку вопрос своего общественного статуса будет волновать Водолея с удвоенной силой, весь день он может провести в размышлениях о том, как разбогатеть. За этими мыслями день и пройдет незаметно. Увы, шансов реально разбогатеть немного.

РЫБЫ

Если Рыбы затеяли какое-то большое дело по дому, то по инерции оно будет продвигаться на удивление легко, без сучка и задоринки. А вот все остальное у Рыб будет валиться из рук. Даже самые элементарные дела по хозяйству могут превратиться в пытку и испытание для нервов. Не то что пирог, даже простая яичница в этот день может нещадно подгореть, а тарелка – разбиться при мытье. Так что по возможности лучше свести все домашние хлопоты к минимуму.