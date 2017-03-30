Делегация под руководством главы Кукморского района приняла участие в III съезд народов Татарстана (фото)

На съезде речь шла о развитии этнической культуры, об отношениях общественных организаций с местным руководством. Основной целью съезда было объединение всех народов и сохранение их языков, культуры. На заседании часто звучали слова: «Пусть на земле будет спокойно, народы живут дружно, под одним солнцем нам всем места хватит».
В конце съезда была принята резолюция. После пленарной части для всех участников съезда в Татарском академической государственной театре оперы и балета имени Мусы Джалиля был показан концерт. Кукморская делегация также была на Гала-концерте фестиваля «Созвездие-Йолдызлык».