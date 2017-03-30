90% людей не могут решить этот пример. А вы сможете?

27 Апрель 2017 | новости

Несмотря на кажущуюся простоту и то, что этот пример состоит из единиц, одного нуля и простейших арифметических действий, 90% людей не могут его правильно решить.

А Вы сможете?

Как успехи? Пора свериться с ответом.

Многие из Вас, наверняка получили ответ 12, но он неверный.

Правильный ответ: 30

Все дело в том, как именно Вы будете воспринимать эту картинку. Т.к. на ней после первой и второй строчки нет знака «равно», это означает, что пример продолжается до тех пор, пока мы не дойдем до соответствующего знака =, где он и закончится.

Таким образом, пример можно переписать в одну строчку:

1 + 1 + 1 + 1 + 11 + 1 + 1 + 1 + 11 + 1 x 0 + 1 =

Теперь несложно посчитать, что в итоге получится 30.

budvtemi.com