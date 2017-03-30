90% людей не могут решить этот пример. А вы сможете?

Несмотря на кажущуюся простоту и то, что этот пример состоит из единиц, одного нуля и простейших арифметических действий, 90% людей не могут его правильно решить.
А Вы сможете?
Как успехи? Пора свериться с ответом.
Многие из Вас, наверняка получили ответ 12, но он неверный.
Правильный ответ: 30
Все дело в том, как именно Вы будете воспринимать эту картинку. Т.к. на ней после первой и второй строчки нет знака «равно», это означает, что пример продолжается до тех пор, пока мы не дойдем до соответствующего знака =, где он и закончится.
Таким образом, пример можно переписать в одну строчку:
1 + 1 + 1 + 1 + 11 + 1 + 1 + 1 + 11 + 1 x 0 + 1 =
Теперь несложно посчитать, что в итоге получится 30.