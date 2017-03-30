Какие важные законы ждут россиян в мае

27 Апрель 2017 | новости Печать

Какие важные законы ждут россиян в мае
Выиграл в лотерею - поделись с государством
 
Подать декларацию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2016 год нужно успеть до 2 мая включительно. Как правило, подоходный налог платит за нас работодатель, но есть и исключения.
 
Например, самим заполнять бланки и относить их в налоговую нужно гражданам, которые получили доход от продажи имущества, находившегося в их собственности менее трех лет, от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду, от предпринимательской деятельности, от выигрыша в лотереи и так далее. Об этом говорится на сайте Федеральной налоговой службы.
 
Это правило не касается граждан, которые планируют получить налоговый вычет по НДФЛ. Установленный срок подачи декларации - 2 мая 2017 года - не распространяется. Они могут это сделать в любое время.
 
 
Меняются госпошлины
 
С 4 мая меняются государственные пошлины за обращение в суд. Поправки внесены в закон от 3 апреля 2017 года № 57-ФЗ "О внесении изменений в статьи 333.21 и 333.22 части второй Налогового кодекса Российской Федерации".
 
При подаче кассационной жалобы на судебный приказ платить придется лишь половину госпошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления неимущественного характера. А всю сумму полностью предстоит вносить тем, кто подает надзорную жалобу.
 
Сейчас госпошлина при подаче искового заявления неимущественного характера обходится гражданам в 300 рублей, а организациям - 6 тысяч рублей.
 
 
Перевод денег за границу станет труднее
 
С пятого мая перевести деньги из России человеку, который живет в другой стране, станет сложнее. Об этом говорится в Федеральном законе от 3 апреля 2017 года № 59-ФЗ "О внесении изменения в Федеральный закон "О национальной платежной системе".
 
Правда, сложности возникнут только в том случае, если иностранное государство введет запрет в отношении российских платежных систем. Так как документ в этом случае обязывает делать перевод за границу только через оператора, который подконтролен российскому юридическому лицу.
 
На такие жесткие меры Россия пошла после того, как Украина заблокировала у себя работу российских платежных систем. По словам экспертов, это защитит интересы операторов платежных систем и средства клиентов.
 
 
На упаковках напишут, из чего они сделаны
 
С 21 мая повышаются требования к упаковкам, в которых хранятся продукты питания. Пристальное внимание будет уделено упаковкам с детским питанием. Такие изменения внесены в технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки".
 
Кроме того, производителям придется писать на упаковке информацию о материале, из которого она сделана. Но те, что произведены по старым правилам до 21 мая 2017 года, не будут сняты с продажи. Их можно будет применять до окончания срока их действия.
 
 
Дачников занесут в реестр
 
До конца мая садоводческие, огороднические и дачные товарищества обязаны создать реестры своих членов. От этого официального документа, изменения в который вносятся по строгой процедуре, будет зависеть законность решений общих собраний дачных организаций, в том числе и по размеру взносов.
 
На них должен быть обеспечен кворум - 50 процентов плюс один человек от списка в реестре.
 
 


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