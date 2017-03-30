ПФР назвал условие получения повышенной пенсии

27 Апрель 2017 | Новости Пенсионного фонда

Пенсия может увеличиться на 1/3 от установленной суммы фиксированной выплаты, если у пенсионера есть иждивенец.

Пенсионеры, имеющие иждивенцев, могут получать повышенную пенсию. Об этом напомнили в Пенсионном фонде России.

К иждивенцам относятся несовершеннолетние дети или студенты очных отделений вузов.

«В случае предоставления документов о наличии иждивенцев после установления пенсии производится перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения с заявлением и необходимыми документами», – рассказали в ПФР.

Таким образом, пенсия может увеличиться на 1/3 от установленной суммы фиксированной выплаты на каждого иждивенца.

По словам управляющего отделением ПФР по Республике Татарстан Эдуарда Вафина, предельный возраст ребенка, которого может обеспечивать пенсионер и получать надбавку, является 23 года.

Также могут повысить и страховые пенсии по старости и по инвалидности. «Для повышения пенсии учитывается не более трех нетрудоспособных членов семьи, при этом за одного и того же ребенка пенсия может быть повышена обоим родителям», – уточнили нюансы в ПФР.

При этом если ребенка-студента отчислили или призвали в армию, дополнительные выплаты прекращаются.

Татар-информ