На повестке дня были рассмотрены вопросы о мерах по предотвращению террористических угроз и повышению готовности к минимизации и ликвидации последствии возможных террористических актов в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда и 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и в период подготовки и проведения Кубка конфедерации по футболу в 2017 году в России; о мерах безопасности во время проведения ЕГЭ, выпускных вечеров в общеобразовательных учреждениях района и организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 2017 году.
В Кукморе состоялось заседание антитеррористической комиссии в районе
27 Апрель 2017 | новости Печать
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В Республике
В Елабуге начался ремонт дорог
Всего в этом году планируется обновить около 20 км городских и сельских дорог.
15:55 27.04.2017
Всего в этом году планируется обновить около 20 км городских и сельских дорог.
15:55 27.04.2017
В Кремле стартовала встреча Президента РФ с Премьер-министром Японии
«Япония – наш добрый сосед и очень перспективный партнер», – заявил Путин.
15:25 27.04.2017
«Япония – наш добрый сосед и очень перспективный партнер», – заявил Путин.
15:25 27.04.2017
За 30 лет площадь Раифского озера сократилась на 2,5 гектара
По данным руководства Волжско-Камского государственного заповедника, глубина водного объекта уменьшилась на 8 метров.
15:18 27.04.2017
По данным руководства Волжско-Камского государственного заповедника, глубина водного объекта уменьшилась на 8 метров.
15:18 27.04.2017
Дарья Столярова: «Мы должны решать свои задачи, не нужно оглядываться на соперника»
Волейболистка казанского «Динамо» отметила, что в решающих матчах финала чемпионата России на первый план выйдет самоотдача игроков.
15:16 27.04.2017
Волейболистка казанского «Динамо» отметила, что в решающих матчах финала чемпионата России на первый план выйдет самоотдача игроков.
15:16 27.04.2017
Президент РТ: Четвертая промышленная революция не станет для Татарстана неожиданностью
Рустам Минниханов уверен, что технологическая революция позволит республике развиваться и повысить свои конкурентные преимущества.
15:12 27.04.2017
Рустам Минниханов уверен, что технологическая революция позволит республике развиваться и повысить свои конкурентные преимущества.
15:12 27.04.2017
В Казани пройдет 7-й съезд республиканского движения «Татарстан – новый век»
В Госсовете РТ обсудили приоритетные направления деятельности общественного движения и провели выборы политсовета.
15:11 27.04.2017
В Госсовете РТ обсудили приоритетные направления деятельности общественного движения и провели выборы политсовета.
15:11 27.04.2017
Cassini первым из имеющихся аппаратов прошел между Сатурном и его кольцами
Данные с «Кассини» доходят до станции дальней космической связи в пустыне Мохаве в Калифорнии за 78 минут.
15:00 27.04.2017
Данные с «Кассини» доходят до станции дальней космической связи в пустыне Мохаве в Калифорнии за 78 минут.
15:00 27.04.2017
Министр разведки Израиля объяснил удар по складу «Хезболла» у Дамаска
Йисраэль Кац не стал официально подтверждать или опровергать, что цель атаковали именно израильские ВВС.
14:50 27.04.2017
Йисраэль Кац не стал официально подтверждать или опровергать, что цель атаковали именно израильские ВВС.
14:50 27.04.2017
Подброшенный в КДМЦ ребенок проходит полное медобследование
Состояние здоровья малышки оценивается как нормальное: никаких видимых повреждений у нее не обнаружено.
14:49 27.04.2017
Состояние здоровья малышки оценивается как нормальное: никаких видимых повреждений у нее не обнаружено.
14:49 27.04.2017
В Альметьевске прошла школа для пациентов с онкозаболеваниями
На занятиях обсудили вопросы современной обезболивающей терапии при хроническом болевом синдроме.
14:48 27.04.2017
На занятиях обсудили вопросы современной обезболивающей терапии при хроническом болевом синдроме.
14:48 27.04.2017
Главврач 18-й поликлиники Казани признана «Менеджером года-2016»
Резида Мансурова стала победителем в номинации «Здравоохранение».
14:37 27.04.2017
Резида Мансурова стала победителем в номинации «Здравоохранение».
14:37 27.04.2017
В Казани в «Ривьере» идут масштабные учения ГУ МЧС России по РТ
По легенде из отеля «Ривьера» эвакуируют персонал и постояльцев.
14:25 27.04.2017
По легенде из отеля «Ривьера» эвакуируют персонал и постояльцев.
14:25 27.04.2017
В Агрызском районе РТ пятеро сирот получили ключи от квартир
На сегодняшний день в списке на получение жилья в исполкоме Агрызского муниципального района РТ состоит 81 ребенок.
14:24 27.04.2017
На сегодняшний день в списке на получение жилья в исполкоме Агрызского муниципального района РТ состоит 81 ребенок.
14:24 27.04.2017
В Казани пройдет школа для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
В программе – оздоровительная ходьба вдоль Кабана вместе с инструктором ЛФК и проведение контроля показателей работы сердечно-сосудистой системы.
14:14 27.04.2017
В программе – оздоровительная ходьба вдоль Кабана вместе с инструктором ЛФК и проведение контроля показателей работы сердечно-сосудистой системы.
14:14 27.04.2017
Рустам Минниханов: «Мы готовы оказать необходимую поддержку австрийским компаниям»
Президент Татарстана встретился с послом Австрии в РФ Эмилем Бриксом на полях Российского венчурного форума в Иннополисе.
14:05 27.04.2017
Президент Татарстана встретился с послом Австрии в РФ Эмилем Бриксом на полях Российского венчурного форума в Иннополисе.
14:05 27.04.2017
В Татарстане в этом году на дорожные работы направлено 16 млрд рублей
27 сельских населенных пунктов планируется соединить подъездами с твердым покрытием.
13:52 27.04.2017
27 сельских населенных пунктов планируется соединить подъездами с твердым покрытием.
13:52 27.04.2017
В Татарстане планируют получать энергию из мусорного газа
Минэкологии РТ планирует привлечь средства федерального бюджета для установки на санкционированных свалках специальных генераторов.
13:40 27.04.2017
Минэкологии РТ планирует привлечь средства федерального бюджета для установки на санкционированных свалках специальных генераторов.
13:40 27.04.2017
Президент Всемирной федерации глухих настаивает на придании языку жестов статуса государственного
Сегодня сосуществуют более 100 различных языков глухих, что значительно осложняет процесс их связи с миром.
13:38 27.04.2017
Сегодня сосуществуют более 100 различных языков глухих, что значительно осложняет процесс их связи с миром.
13:38 27.04.2017
Банк «Аверс» подвел итоги 2016 года
Банк получил рекордную прибыль по итогам 2016 года и вновь стал лидером по этому показателю среди татарстанских банков.
13:32 27.04.2017
Банк получил рекордную прибыль по итогам 2016 года и вновь стал лидером по этому показателю среди татарстанских банков.
13:32 27.04.2017
Татарстанские самбисты удачно стартовали на чемпионате России среди студентов
После первого дня соревнований в копилке спортсменов из Татарстана – «бронза» и «золото».
13:29 27.04.2017
После первого дня соревнований в копилке спортсменов из Татарстана – «бронза» и «золото».
13:29 27.04.2017
Мэра Казани пригласят стать участником забега юристов Legal Run-2017
Благотворительный забег пройдет в Казани на территории Кремлевской набережной 20 мая.
13:25 27.04.2017
Благотворительный забег пройдет в Казани на территории Кремлевской набережной 20 мая.
13:25 27.04.2017
Рустам Минниханов на Российском Венчурном форуме: «Мы не боимся роботов»
Выступая на пленарном заседании Российского венчурного форума, Президент РТ заявил, что республика готова к принятию новых технологий.
13:10 27.04.2017
Выступая на пленарном заседании Российского венчурного форума, Президент РТ заявил, что республика готова к принятию новых технологий.
13:10 27.04.2017
В Казани впервые пройдет благотворительный забег юристов Legal Run-2017
Ожидается, что участниками забега станут около тысячи любителей легкой атлетики.
13:00 27.04.2017
Ожидается, что участниками забега станут около тысячи любителей легкой атлетики.
13:00 27.04.2017
В Кировском районе легковушка врезалась в прицеп грузовой фуры
Инцидент произошел утром в поселке Залесный.
12:50 27.04.2017
Инцидент произошел утром в поселке Залесный.
12:50 27.04.2017
Дирижабль-ветроэлектрогенератор и броня из неоньютоновской жидкости: в Казани прошел «Наука-Fest»
Презентация 32 лучших проектов состоялась в рамках Дней науки в гимназии № 19.
12:45 27.04.2017
Презентация 32 лучших проектов состоялась в рамках Дней науки в гимназии № 19.
12:45 27.04.2017
Председатель ДУМ РТ поздравил Минтимера Шаймиева с присвоением звания Героя Труда РФ
Звание Минтимеру Шаймиеву присвоил своим указом Президент РФ Владимир Путин 25 апреля.
12:42 27.04.2017
Звание Минтимеру Шаймиеву присвоил своим указом Президент РФ Владимир Путин 25 апреля.
12:42 27.04.2017
Выставку «Знаменитый Рашит казый» представили в Национальной библиотеке РТ
Экспозиция посвящена 160-летию ученого, религиозного и политического деятеля Габдерашита Ибрагимова.
12:31 27.04.2017
Экспозиция посвящена 160-летию ученого, религиозного и политического деятеля Габдерашита Ибрагимова.
12:31 27.04.2017
Митрополит Феофан Шаймиеву: Вся ваша жизнь – это жертвенный труд во благо народа Татарстана
Митрополит Феофан отметил заслуги Шаймиева в реализации важнейших проектов социального, патриотического, историко-культурного значения.
12:23 27.04.2017
Митрополит Феофан отметил заслуги Шаймиева в реализации важнейших проектов социального, патриотического, историко-культурного значения.
12:23 27.04.2017
Из 6 тысяч человек с проблемами слуха в РТ трудоустроены 1920
2,5 тысячи живущих в республике людей с ограниченными возможностями слуха хотят найти работу.
12:22 27.04.2017
2,5 тысячи живущих в республике людей с ограниченными возможностями слуха хотят найти работу.
12:22 27.04.2017
Нижнекамск «прочитал» Тукая
В городе завершился культурный телепроект «Нижнекамск читает Тукая».
12:11 27.04.2017
В городе завершился культурный телепроект «Нижнекамск читает Тукая».
12:11 27.04.2017