В Кукморе состоялось заседание антитеррористической комиссии в районе

27 Апрель 2017 | новости

На повестке дня были рассмотрены вопросы о мерах по предотвращению террористических угроз и повышению готовности к минимизации и ликвидации последствии возможных террористических актов в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда и 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и в период подготовки и проведения Кубка конфедерации по футболу в 2017 году в России; о мерах безопасности во время проведения ЕГЭ, выпускных вечеров в общеобразовательных учреждениях района и организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 2017 году.