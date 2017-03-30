Работники Манзарасского сельского поселения провели разъяснительные беседы с населением (фото)

В Республике

Татарстанцы смогут узнать о загрязнении Кабана и Булака в прошлом

В Госкомитете по архивному делу проходит выставка, посвященная Году экологии.

17:31 27.04.2017 В Госкомитете по архивному делу проходит выставка, посвященная Году экологии.

Ученики Alabuga International School научили всемирную Сеть готовить чак-чак

Елабужская школа выпустила шуточный проморолик, в котором дети рассказывают англоговорящему миру о национальной татарской сладости.

17:20 27.04.2017 Елабужская школа выпустила шуточный проморолик, в котором дети рассказывают англоговорящему миру о национальной татарской сладости.

В Татарстане росгвардейцы провели почти шесть тысяч проверок сохранности оружия

В Управлении Росгвардии по РТ подвели итоги деятельности подразделений лицензионно-разрешительной работы.

17:19 27.04.2017 В Управлении Росгвардии по РТ подвели итоги деятельности подразделений лицензионно-разрешительной работы.

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал увеличить дивидендные выплаты

Ранее компания выплачивала дивиденды в размере примерно 30 процентов от чистой прибыли по РСБУ, теперь предлагается выплатить около 50 процентов.

17:16 27.04.2017 Ранее компания выплачивала дивиденды в размере примерно 30 процентов от чистой прибыли по РСБУ, теперь предлагается выплатить около 50 процентов.

Возбуждено уголовное дело по факту оставления младенца у КДМЦ в Челнах

По результатам проверки следователи СКР приняли решение возбудить уголовное дело.

17:00 27.04.2017 По результатам проверки следователи СКР приняли решение возбудить уголовное дело.

Следком начал проверку после обнаружения младенца у КДМЦ в Челнах

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

16:44 27.04.2017 По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Стратегию-2030 обсудили на заседании попечительского совета Инвестиционно-венчурного фонда РТ

В ходе заседания участники также рассмотрели поддержку вузовской науки.

16:08 27.04.2017 В ходе заседания участники также рассмотрели поддержку вузовской науки.

В Зеленодольске загорелась многоэтажка на новостройке

Причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.

16:07 27.04.2017 Причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.

РЖД предложит пассажирам халяль-меню в конце года

Уже налажены поставки халяльной продукции в авиакомпании «Аэрофлот» и «ЮТэйр».

16:04 27.04.2017 Уже налажены поставки халяльной продукции в авиакомпании «Аэрофлот» и «ЮТэйр».

В Елабуге начался ремонт дорог

Всего в этом году планируется обновить около 20 км городских и сельских дорог.

15:55 27.04.2017 Всего в этом году планируется обновить около 20 км городских и сельских дорог.

В Кремле стартовала встреча Президента РФ с Премьер-министром Японии

«Япония – наш добрый сосед и очень перспективный партнер», – заявил Путин.

15:25 27.04.2017 «Япония – наш добрый сосед и очень перспективный партнер», – заявил Путин.

За 30 лет площадь Раифского озера сократилась на 2,5 гектара

По данным руководства Волжско-Камского государственного заповедника, глубина водного объекта уменьшилась на 8 метров.

15:18 27.04.2017 По данным руководства Волжско-Камского государственного заповедника, глубина водного объекта уменьшилась на 8 метров.

Дарья Столярова: «Мы должны решать свои задачи, не нужно оглядываться на соперника»

Волейболистка казанского «Динамо» отметила, что в решающих матчах финала чемпионата России на первый план выйдет самоотдача игроков.

15:16 27.04.2017 Волейболистка казанского «Динамо» отметила, что в решающих матчах финала чемпионата России на первый план выйдет самоотдача игроков.

Президент РТ: Четвертая промышленная революция не станет для Татарстана неожиданностью

Рустам Минниханов уверен, что технологическая революция позволит республике развиваться и повысить свои конкурентные преимущества.

15:12 27.04.2017 Рустам Минниханов уверен, что технологическая революция позволит республике развиваться и повысить свои конкурентные преимущества.

В Казани пройдет 7-й съезд республиканского движения «Татарстан – новый век»

В Госсовете РТ обсудили приоритетные направления деятельности общественного движения и провели выборы политсовета.

15:11 27.04.2017 В Госсовете РТ обсудили приоритетные направления деятельности общественного движения и провели выборы политсовета.

Cassini первым из имеющихся аппаратов прошел между Сатурном и его кольцами

Данные с «Кассини» доходят до станции дальней космической связи в пустыне Мохаве в Калифорнии за 78 минут.

15:00 27.04.2017 Данные с «Кассини» доходят до станции дальней космической связи в пустыне Мохаве в Калифорнии за 78 минут.

Министр разведки Израиля объяснил удар по складу «Хезболла» у Дамаска

Йисраэль Кац не стал официально подтверждать или опровергать, что цель атаковали именно израильские ВВС.

14:50 27.04.2017 Йисраэль Кац не стал официально подтверждать или опровергать, что цель атаковали именно израильские ВВС.

Подброшенный в КДМЦ ребенок проходит полное медобследование

Состояние здоровья малышки оценивается как нормальное: никаких видимых повреждений у нее не обнаружено.

14:49 27.04.2017 Состояние здоровья малышки оценивается как нормальное: никаких видимых повреждений у нее не обнаружено.

В Альметьевске прошла школа для пациентов с онкозаболеваниями

На занятиях обсудили вопросы современной обезболивающей терапии при хроническом болевом синдроме.

14:48 27.04.2017 На занятиях обсудили вопросы современной обезболивающей терапии при хроническом болевом синдроме.

Главврач 18-й поликлиники Казани признана «Менеджером года-2016»

Резида Мансурова стала победителем в номинации «Здравоохранение».

14:37 27.04.2017 Резида Мансурова стала победителем в номинации «Здравоохранение».

Видео: В Казани в «Ривьере» идут масштабные учения ГУ МЧС России по РТ

По легенде из отеля «Ривьера» эвакуируют персонал и постояльцев.

14:25 27.04.2017 По легенде из отеля «Ривьера» эвакуируют персонал и постояльцев.

В Агрызском районе РТ пятеро сирот получили ключи от квартир

На сегодняшний день в списке на получение жилья в исполкоме Агрызского муниципального района РТ состоит 81 ребенок.

14:24 27.04.2017 На сегодняшний день в списке на получение жилья в исполкоме Агрызского муниципального района РТ состоит 81 ребенок.

В Казани пройдет школа для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями

В программе – оздоровительная ходьба вдоль Кабана вместе с инструктором ЛФК и проведение контроля показателей работы сердечно-сосудистой системы.

14:14 27.04.2017 В программе – оздоровительная ходьба вдоль Кабана вместе с инструктором ЛФК и проведение контроля показателей работы сердечно-сосудистой системы.

Рустам Минниханов: «Мы готовы оказать необходимую поддержку австрийским компаниям»

Президент Татарстана встретился с послом Австрии в РФ Эмилем Бриксом на полях Российского венчурного форума в Иннополисе.

14:05 27.04.2017 Президент Татарстана встретился с послом Австрии в РФ Эмилем Бриксом на полях Российского венчурного форума в Иннополисе.

В Татарстане в этом году на дорожные работы направлено 16 млрд рублей

27 сельских населенных пунктов планируется соединить подъездами с твердым покрытием.

13:52 27.04.2017 27 сельских населенных пунктов планируется соединить подъездами с твердым покрытием.

В Татарстане планируют получать энергию из мусорного газа

Минэкологии РТ планирует привлечь средства федерального бюджета для установки на санкционированных свалках специальных генераторов.

13:40 27.04.2017 Минэкологии РТ планирует привлечь средства федерального бюджета для установки на санкционированных свалках специальных генераторов.

Президент Всемирной федерации глухих настаивает на придании языку жестов статуса государственного

Сегодня сосуществуют более 100 различных языков глухих, что значительно осложняет процесс их связи с миром.

13:38 27.04.2017 Сегодня сосуществуют более 100 различных языков глухих, что значительно осложняет процесс их связи с миром.

Банк «Аверс» подвел итоги 2016 года

Банк получил рекордную прибыль по итогам 2016 года и вновь стал лидером по этому показателю среди татарстанских банков.

13:32 27.04.2017 Банк получил рекордную прибыль по итогам 2016 года и вновь стал лидером по этому показателю среди татарстанских банков.

Татарстанские самбисты удачно стартовали на чемпионате России среди студентов

После первого дня соревнований в копилке спортсменов из Татарстана – «бронза» и «золото».

13:29 27.04.2017 После первого дня соревнований в копилке спортсменов из Татарстана – «бронза» и «золото».