Май - это тот месяц, когда большинство огородников приступает к высеиванию всевозможных культур в открытый грунт. Однако далеко не все растения можно посадить в последний месяц весны, ведь некоторые из них нуждаются в более теплых условиях содержания.

В каждом регионе сроки посадок свои, ведь погода везде разная. Если, к примеру, на юге России в мае можно высаживать практически все культуры в открытый грунт, включая теплолюбивые парниковые, то в северных регионах страны в открытый грунт можно посадить только самые холодостойкие растения. Поэтому сразу стоит отметить, что ниже приведен список культур, которые пригодны для посадки в мае в центральной части России, куда входят Московская, Ярославская, Калужская, Костромская, Тверская, Владимирская, Смоленская, Тульская, Рязанская и Ивановская области.

Что посадить в мае в открытый грунт из овощей

Горох и фасоль - культуры, которые стоит посадить в мае одними из первых. Данные растения не особо привередливые и легкие ночные заморозки переносят спокойно, причем кратковременное понижение температуры совершенно не влияет на урожайность.

В самом начале мая можно посадить и свеклу. Только сажать ее лучше семенами, а не рассадой, иначе легкий ночной заморозок может погубить саженцы. Свекла, посаженная в открытый грунт семенами, имеет более крепкий иммунитет, такие растения практически не болеют.

Вполне можно посадить в мае и редис. Хотя и принято данную культуру сажать раньше, однако и в последний месяц весны можно вырастить неплохой урожай данного овоща.

Середина мая - оптимальное время для посадки капусты. Единственно, на что следует обратить внимание, так это на погоду - если на улице прохладно, то саженцы перед посадкой обязательно нужно продезинфицировать специальными препаратами от вредителей. Дело в том, что во влажную прохладную погоду капуста особенно подвержена грибковым заболеваниям.

Морковь - культура, которую можно сажать с середины мая и до середины июля. Если в вашей семье любят молодую морковь, то не поленитесь ее посадить дважды за сезон, тогда вы сможете собрать урожай как летом, так и осенью.

Посадить в мае можно и лук, только сажать следует крупные луковицы, которые дают пышную зелень, при этом их корневая часть не годится для хранения на зиму.

Что посадить в мае в открытый грунт из цветов

В мае можно посадить множество цветов, причем как однолетники, так и многолетники. В начале мая можно оформить клумбы с георгинами, гладиолусами, каннами, в середине месяца - с флоксами, пустозвонами, колокольчиками. Из однолетников не позднее мая желательно посадить анютины глазки, фуксии, космеи, герань. Не стоит забывать и о пересадке клубней. Май - лучший месяц для пересадки тюльпанов и нарциссов.

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