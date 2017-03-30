Росреестр Татарстана консультирует жителей Кукмора

27 Апрель 2017 | Специалисты советуют

«Принадлежащий мне земельный участок в садоводческом товариществе оформлен в собственность. Как узаконить построенный на этом участке дом?»

- С 1 января этого года, чтобы оформить постройку, для строительства которой не требуется разрешение на строительство, в том числе садовый или дачный дом, необходимо заказать у кадастрового инженера технический план. Затем следует обратиться в установленном порядке в Управление Росреестра по Республике Татарстан и подать заявление об одновременном учете и регистрации права на постройку, представив технический план, правоустанавливающий документ на землю и уплатив госпошлину в размере 350 рублей.

«В силу обстоятельств не смогла воспользоваться «дачной амнистией» в прошлом году и узаконить свой дачный дом бесплатно. Сейчас придется платить кадастровому инженеру за изготовление технического плана. Нет ли каких-то исключений из правил, чтобы можно было оформить постройку в прежнем порядке?»

- К сожалению, прежний порядок оформления прав на объекты недвижимости, по которому регистрация осуществлялась на основании деклараций, самостоятельно заполненных самими гражданами, утратил силу в связи со вступлением в силу нового Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости». Теперь процедура узаконения таких построек усложнилась, и об этом мы предупреждали наших потенциальных заявителей еще осенью прошлого года. Каких-либо льгот для определенной категории граждан, отступлений от общего порядка оформления новым законодательством не предусмотрено.

«Мне принадлежит садовый участок, на нем построен дом и баня. Обязательно ли их регистрировать?»

- По закону права на объекты недвижимости должны быть зарегистрированы и только тогда можно говорить о том, что объект находится в собственности гражданина и им можно не только владеть и пользоваться, но и распоряжаться: продавать, дарить, обменивать, завещать и т.д.

«Слышал, что «дачная амнистия» заканчивается. Так ли это?»

- В целом, «дачная амнистия» бессрочна, однако для объектов индивидуального жилищного строительства установлен срок окончания – 1 марта 2018 года.

До этой даты для оформления прав на индивидуальный жилой дом не требуется получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Достаточно заказать у кадастрового инженера технический план, который и будет являться основанием для постановки индивидуального жилого дома на учет и для регистрации права на него при условии, что право на земельный участок надлежащим образом оформлено. Размер госпошлины в этом случае составляет 350 рублей.

Пресс-служба