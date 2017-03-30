Главе Кукморского района Сергею Димитриеву вручен орден

27 Апрель 2017 | новости

На форум были приглашены члены Правительства РФ, руководители Федеральных министерств и ведомств и субъектов РФ, в работе участвовали представители союзов потребительской кооперации 78 субъектов России. Лидеры потребительской кооперации обсудили перспективные вопросы новаций и решений, модели центров компетенций по развитию кооперации и предпринимательства. На площадках были организованы выставки-ярмарки продукции потребительской кооперации, выставки инновационных проектов.

В рамках мероприятия главе Кукморского района Сергею Димитриеву был вручен орден "За вклад в развитие потребительской кооперации России".