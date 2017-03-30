Учащиеся Кукморской школы №3 успешно выступили на фестивале-конкурсе «Вятские выкрутасы»

Учащиеся 10-х классов Кукморской средней школы №3 в составе хореографического ансамбля «Freedom» под руководством Гульшат Шаймардановой и Натальи Бакиной выступили в номинации «Стилизованный танец» в возрастной категории 13-16 лет. Ученица 9Б класса Виктория Бутурлина под руководством Натальи Бакиной выступила в номинации «Народный танец. Соло» в возрастной категории 13-16 лет, представив на суд жюри национальные танцы: узбекский и русский. Виктория прошла на Гала-концерт конкурса и была награждена Дипломом первой степени. Поздравляем наших учеников и их руководителей с победой и участием в таком грандиозном мероприятии и желаем им дальнейших успехов!
Наиля ШАФИГУЛЛИНА