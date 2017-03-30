29 апреля в Кукморе на территории перед магазином «Добреев» состоится сельскохозяйственная ярмарка. Начало в 8.00 часов. Добро пожаловать!
В Кукморе состоится ярмарка
27 Апрель 2017 | новости Печать
Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru
В Республике
В Театре на Булаке состоится премьера музыкального спектакля «Анна»
Работа об Анне Герман решена в необычном ключе.
21:56 26.04.2017
Работа об Анне Герман решена в необычном ключе.
21:56 26.04.2017
В Московской области прошел литературный вечер Тукая
Вечер собрал более 30 людей разных национальностей.
21:48 26.04.2017
Вечер собрал более 30 людей разных национальностей.
21:48 26.04.2017
«Рубин» проиграл дома «Тереку»
В очередном матче РФПЛ казанский «Рубин» в Казани уступил «Тереку» со счетом 0:1.
21:33 26.04.2017
В очередном матче РФПЛ казанский «Рубин» в Казани уступил «Тереку» со счетом 0:1.
21:33 26.04.2017
Американские педиатры создали искусственную матку
В медицинскую практику такие устройства, по оценкам ученых, могут попасть уже через 10 лет.
21:27 26.04.2017
В медицинскую практику такие устройства, по оценкам ученых, могут попасть уже через 10 лет.
21:27 26.04.2017
Гены решают: до 90 процентов успеха в спорте зависит от таланта
Комплексная диагностика позволяет выявить предрасположенность человека к тому или иному виду спорта.
10:00 24.04.2017
Комплексная диагностика позволяет выявить предрасположенность человека к тому или иному виду спорта.
10:00 24.04.2017
Тукаевские чтения прошли в городе на Неве
Традиционное мероприятие было организовано Постоянным представительством РТ в Петербурге и Ленобласти.
20:48 26.04.2017
Традиционное мероприятие было организовано Постоянным представительством РТ в Петербурге и Ленобласти.
20:48 26.04.2017
Директор Третьяковской галереи осмотрела выставку в центре «Эрмитаж-Казань»
Зельфира Трегулова вместе с помощником Президента РТ Наталией Фишман прогулялась по залам выставочного центра накануне открытия выставки.
20:30 26.04.2017
Зельфира Трегулова вместе с помощником Президента РТ Наталией Фишман прогулялась по залам выставочного центра накануне открытия выставки.
20:30 26.04.2017
В Татарстане осудили пособника террористической организации «Джабхат ан-Нусра»
За содействие террористической организации суд приговорил мужчину к пяти годам колонии общего режима.
20:28 26.04.2017
За содействие террористической организации суд приговорил мужчину к пяти годам колонии общего режима.
20:28 26.04.2017
В Татарстане сотрудники Росгвардии проверили соблюдение правил охоты
Для выявления массового скопления охотников в угодьях в Тукаевском районе применялся беспилотник «Элерон-10».
20:05 26.04.2017
Для выявления массового скопления охотников в угодьях в Тукаевском районе применялся беспилотник «Элерон-10».
20:05 26.04.2017
Путин обсудил с Миннихановым социально-экономическое положение в Татарстане
Особо Президент РТ рассказал о мерах по преодолению ситуации, сложившейся в банковской сфере республики.
20:00 26.04.2017
Особо Президент РТ рассказал о мерах по преодолению ситуации, сложившейся в банковской сфере республики.
20:00 26.04.2017
Концерт Симфонического оркестра РТ с Денисом Мацуевым покажут на телеканале Mezzo
Выступление в венском зале «Музикферайн» станет первым эфиром в череде показов на известном международном телеканале.
19:59 26.04.2017
Выступление в венском зале «Музикферайн» станет первым эфиром в череде показов на известном международном телеканале.
19:59 26.04.2017
В Москве почтили память татарского поэта Габдуллы Тукая
В столице прошла церемония возложения цветов к памятнику поэту.
19:42 26.04.2017
В столице прошла церемония возложения цветов к памятнику поэту.
19:42 26.04.2017
Мухаметшин обсудил с Кубриным расширение сотрудничества между регионами России и Беларуси
Состоялась встреча Председателя Госсовета РТ и заместителя Госсекретаря Союзного государства России и Беларуси.
19:25 26.04.2017
Состоялась встреча Председателя Госсовета РТ и заместителя Госсекретаря Союзного государства России и Беларуси.
19:25 26.04.2017
В столице Татарстана представят антологию казанских писателей о войне
В Культурном центре МВД пройдет музыкально-поэтический спектакль «Помним и любим!».
19:16 26.04.2017
В Культурном центре МВД пройдет музыкально-поэтический спектакль «Помним и любим!».
19:16 26.04.2017
Двух татарстанцев осудят за аферу с газоном футбольного поля
Под видом газонного покрытия известной французской компании злоумышленники застелили искусственное покрытие низкого качества.
18:50 26.04.2017
Под видом газонного покрытия известной французской компании злоумышленники застелили искусственное покрытие низкого качества.
18:50 26.04.2017
Мухаметшин: «ПолитЗавод» оказался хорошим лифтом для движения по карьерной лестнице
В Казани наградили победителей и финалистов республиканского общественно-политического проекта.
18:28 26.04.2017
В Казани наградили победителей и финалистов республиканского общественно-политического проекта.
18:28 26.04.2017
В Татарстане на Волге разрешена навигация маломерных судов
В связи с остающимся на поверхности реки льдом, на Каме навигация пока не открыта.
18:11 26.04.2017
В связи с остающимся на поверхности реки льдом, на Каме навигация пока не открыта.
18:11 26.04.2017
В Турции нашли гроб с останками русского генерала
Гроб был найден рабочими при проведении земляных работ.
17:52 26.04.2017
Гроб был найден рабочими при проведении земляных работ.
17:52 26.04.2017
Матвиенко поздравила Шаймиева с присвоением звания Героя Труда РФ
По мнению Председателя Совета Федерации, награда свидетельствует о «высоком профессионализме» и «умении эффективно решать задачи» Госсоветника РТ.
17:48 26.04.2017
По мнению Председателя Совета Федерации, награда свидетельствует о «высоком профессионализме» и «умении эффективно решать задачи» Госсоветника РТ.
17:48 26.04.2017
Ford Sollers провел модернизацию на заводе двигателей в Елабуге
В рамках дооборудования предприятия была организована новая зона тестирования с динамометрическими стендами и промышленными камерами.
17:47 26.04.2017
В рамках дооборудования предприятия была организована новая зона тестирования с динамометрическими стендами и промышленными камерами.
17:47 26.04.2017
Видео: Сотрудники ГИМС провели рейд на Волге в рамках операции «Нерест»
В рейде принимали участие сотрудники отдела полиции «Верхнеуслонский».
17:30 26.04.2017
В рейде принимали участие сотрудники отдела полиции «Верхнеуслонский».
17:30 26.04.2017
Сборщики вторсырья в 2016 году заплатили населению за картон и пластик 5 млн рублей
На 4 точках приема раздельного мусора в 2016 году собрали более 8 тысяч кубометров пластика и картона.
16:39 26.04.2017
На 4 точках приема раздельного мусора в 2016 году собрали более 8 тысяч кубометров пластика и картона.
16:39 26.04.2017
Сергей Степашин: Татарстан должен забыть, что такое аварийное жилье
Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ приехал в Чистополь на церемонию вручения ключей новоселам.
16:31 26.04.2017
Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ приехал в Чистополь на церемонию вручения ключей новоселам.
16:31 26.04.2017
Сергей Степашин принял участие в церемонии открытия Кубка мэра Казани по бадминтону
В 2012 году Степашин вместе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым участвовал в закладке первого камня в основание казанского Центра бадминтона.
16:00 26.04.2017
В 2012 году Степашин вместе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым участвовал в закладке первого камня в основание казанского Центра бадминтона.
16:00 26.04.2017
Фильмы фестиваля «Future Shorts. Потепление» покажут в кинотеатре «Мир»
Лучшие мировые шедевры короткометражного кино представлены в новой весенней программе.
15:57 26.04.2017
Лучшие мировые шедевры короткометражного кино представлены в новой весенней программе.
15:57 26.04.2017
Основатель проекта «ИТLE»: «Нам удалось в два раза снизить цены на халяль-стейки»
Эксперты обсудили с журналистами особенности халяльного общественного питания.
15:48 26.04.2017
Эксперты обсудили с журналистами особенности халяльного общественного питания.
15:48 26.04.2017
В Казани пройдет турнир по комбат самообороне и всестилевому карате «Сильная Россия»
Соревнования приурочены к 10-летию Федерации комбат самообороны РТ.
15:44 26.04.2017
Соревнования приурочены к 10-летию Федерации комбат самообороны РТ.
15:44 26.04.2017
В Казани судят челнинскую банду
Перед судом предстали 48-летний Андрей Невзоров, 39-летний Владислав Свириденко и 48-летний Игорь Беспалов.
15:12 26.04.2017
Перед судом предстали 48-летний Андрей Невзоров, 39-летний Владислав Свириденко и 48-летний Игорь Беспалов.
15:12 26.04.2017
В казанском музее Боратынского почтят память Евгения Евтушенко
Планируются показ фильма о жизни поэта и выступления артистов и бардов.
14:55 26.04.2017
Планируются показ фильма о жизни поэта и выступления артистов и бардов.
14:55 26.04.2017
Прокуратура РТ предупредила о последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях
За неоднократное нарушение установленного порядка предусмотрена уголовная ответственность.
14:50 26.04.2017
За неоднократное нарушение установленного порядка предусмотрена уголовная ответственность.
14:50 26.04.2017
Председатель Верховного суда РТ представил нового председателя Атнинского райсуда
Ильгиз Гилазов представил Азата Назмиева, работавшего прежде судьей Верхнеуслонского районного суда.
14:39 26.04.2017
Ильгиз Гилазов представил Азата Назмиева, работавшего прежде судьей Верхнеуслонского районного суда.
14:39 26.04.2017