В Кукморе состоится ярмарка

В Республике

В Театре на Булаке состоится премьера музыкального спектакля «Анна»

Работа об Анне Герман решена в необычном ключе.

21:56 26.04.2017 Работа об Анне Герман решена в необычном ключе.

В Московской области прошел литературный вечер Тукая

Вечер собрал более 30 людей разных национальностей.

21:48 26.04.2017 Вечер собрал более 30 людей разных национальностей.

«Рубин» проиграл дома «Тереку»

В очередном матче РФПЛ казанский «Рубин» в Казани уступил «Тереку» со счетом 0:1.

21:33 26.04.2017 В очередном матче РФПЛ казанский «Рубин» в Казани уступил «Тереку» со счетом 0:1.

Американские педиатры создали искусственную матку

В медицинскую практику такие устройства, по оценкам ученых, могут попасть уже через 10 лет.

21:27 26.04.2017 В медицинскую практику такие устройства, по оценкам ученых, могут попасть уже через 10 лет.

Гены решают: до 90 процентов успеха в спорте зависит от таланта

Комплексная диагностика позволяет выявить предрасположенность человека к тому или иному виду спорта.

10:00 24.04.2017 Комплексная диагностика позволяет выявить предрасположенность человека к тому или иному виду спорта.

Тукаевские чтения прошли в городе на Неве

Традиционное мероприятие было организовано Постоянным представительством РТ в Петербурге и Ленобласти.

20:48 26.04.2017 Традиционное мероприятие было организовано Постоянным представительством РТ в Петербурге и Ленобласти.

Директор Третьяковской галереи осмотрела выставку в центре «Эрмитаж-Казань»

Зельфира Трегулова вместе с помощником Президента РТ Наталией Фишман прогулялась по залам выставочного центра накануне открытия выставки.

20:30 26.04.2017 Зельфира Трегулова вместе с помощником Президента РТ Наталией Фишман прогулялась по залам выставочного центра накануне открытия выставки.

В Татарстане осудили пособника террористической организации «Джабхат ан-Нусра»

За содействие террористической организации суд приговорил мужчину к пяти годам колонии общего режима.

20:28 26.04.2017 За содействие террористической организации суд приговорил мужчину к пяти годам колонии общего режима.

В Татарстане сотрудники Росгвардии проверили соблюдение правил охоты

Для выявления массового скопления охотников в угодьях в Тукаевском районе применялся беспилотник «Элерон-10».

20:05 26.04.2017 Для выявления массового скопления охотников в угодьях в Тукаевском районе применялся беспилотник «Элерон-10».

Путин обсудил с Миннихановым социально-экономическое положение в Татарстане

Особо Президент РТ рассказал о мерах по преодолению ситуации, сложившейся в банковской сфере республики.

20:00 26.04.2017 Особо Президент РТ рассказал о мерах по преодолению ситуации, сложившейся в банковской сфере республики.

Концерт Симфонического оркестра РТ с Денисом Мацуевым покажут на телеканале Mezzo

Выступление в венском зале «Музикферайн» станет первым эфиром в череде показов на известном международном телеканале.

19:59 26.04.2017 Выступление в венском зале «Музикферайн» станет первым эфиром в череде показов на известном международном телеканале.

В Москве почтили память татарского поэта Габдуллы Тукая

В столице прошла церемония возложения цветов к памятнику поэту.

19:42 26.04.2017 В столице прошла церемония возложения цветов к памятнику поэту.

Мухаметшин обсудил с Кубриным расширение сотрудничества между регионами России и Беларуси

Состоялась встреча Председателя Госсовета РТ и заместителя Госсекретаря Союзного государства России и Беларуси.

19:25 26.04.2017 Состоялась встреча Председателя Госсовета РТ и заместителя Госсекретаря Союзного государства России и Беларуси.

В столице Татарстана представят антологию казанских писателей о войне

В Культурном центре МВД пройдет музыкально-поэтический спектакль «Помним и любим!».

19:16 26.04.2017 В Культурном центре МВД пройдет музыкально-поэтический спектакль «Помним и любим!».

Двух татарстанцев осудят за аферу с газоном футбольного поля

Под видом газонного покрытия известной французской компании злоумышленники застелили искусственное покрытие низкого качества.

18:50 26.04.2017 Под видом газонного покрытия известной французской компании злоумышленники застелили искусственное покрытие низкого качества.

Мухаметшин: «ПолитЗавод» оказался хорошим лифтом для движения по карьерной лестнице

В Казани наградили победителей и финалистов республиканского общественно-политического проекта.

18:28 26.04.2017 В Казани наградили победителей и финалистов республиканского общественно-политического проекта.

В Татарстане на Волге разрешена навигация маломерных судов

В связи с остающимся на поверхности реки льдом, на Каме навигация пока не открыта.

18:11 26.04.2017 В связи с остающимся на поверхности реки льдом, на Каме навигация пока не открыта.

В Турции нашли гроб с останками русского генерала

Гроб был найден рабочими при проведении земляных работ.

17:52 26.04.2017 Гроб был найден рабочими при проведении земляных работ.

Матвиенко поздравила Шаймиева с присвоением звания Героя Труда РФ

По мнению Председателя Совета Федерации, награда свидетельствует о «высоком профессионализме» и «умении эффективно решать задачи» Госсоветника РТ.

17:48 26.04.2017 По мнению Председателя Совета Федерации, награда свидетельствует о «высоком профессионализме» и «умении эффективно решать задачи» Госсоветника РТ.

Ford Sollers провел модернизацию на заводе двигателей в Елабуге

В рамках дооборудования предприятия была организована новая зона тестирования с динамометрическими стендами и промышленными камерами.

17:47 26.04.2017 В рамках дооборудования предприятия была организована новая зона тестирования с динамометрическими стендами и промышленными камерами.

Видео: Сотрудники ГИМС провели рейд на Волге в рамках операции «Нерест»

В рейде принимали участие сотрудники отдела полиции «Верхнеуслонский».

17:30 26.04.2017 В рейде принимали участие сотрудники отдела полиции «Верхнеуслонский».

Сборщики вторсырья в 2016 году заплатили населению за картон и пластик 5 млн рублей

На 4 точках приема раздельного мусора в 2016 году собрали более 8 тысяч кубометров пластика и картона.

16:39 26.04.2017 На 4 точках приема раздельного мусора в 2016 году собрали более 8 тысяч кубометров пластика и картона.

Сергей Степашин: Татарстан должен забыть, что такое аварийное жилье

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ приехал в Чистополь на церемонию вручения ключей новоселам.

16:31 26.04.2017 Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ приехал в Чистополь на церемонию вручения ключей новоселам.

Сергей Степашин принял участие в церемонии открытия Кубка мэра Казани по бадминтону

В 2012 году Степашин вместе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым участвовал в закладке первого камня в основание казанского Центра бадминтона.

16:00 26.04.2017 В 2012 году Степашин вместе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым участвовал в закладке первого камня в основание казанского Центра бадминтона.

Фильмы фестиваля «Future Shorts. Потепление» покажут в кинотеатре «Мир»

Лучшие мировые шедевры короткометражного кино представлены в новой весенней программе.

15:57 26.04.2017 Лучшие мировые шедевры короткометражного кино представлены в новой весенней программе.

Основатель проекта «ИТLE»: «Нам удалось в два раза снизить цены на халяль-стейки»

Эксперты обсудили с журналистами особенности халяльного общественного питания.

15:48 26.04.2017 Эксперты обсудили с журналистами особенности халяльного общественного питания.

В Казани пройдет турнир по комбат самообороне и всестилевому карате «Сильная Россия»

Соревнования приурочены к 10-летию Федерации комбат самообороны РТ.

15:44 26.04.2017 Соревнования приурочены к 10-летию Федерации комбат самообороны РТ.

В Казани судят челнинскую банду

Перед судом предстали 48-летний Андрей Невзоров, 39-летний Владислав Свириденко и 48-летний Игорь Беспалов.

15:12 26.04.2017 Перед судом предстали 48-летний Андрей Невзоров, 39-летний Владислав Свириденко и 48-летний Игорь Беспалов.

В казанском музее Боратынского почтят память Евгения Евтушенко

Планируются показ фильма о жизни поэта и выступления артистов и бардов.

14:55 26.04.2017 Планируются показ фильма о жизни поэта и выступления артистов и бардов.

Прокуратура РТ предупредила о последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях

За неоднократное нарушение установленного порядка предусмотрена уголовная ответственность.

14:50 26.04.2017 За неоднократное нарушение установленного порядка предусмотрена уголовная ответственность.