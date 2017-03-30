Дед и бабушка завещали дом молодой паре. Когда внук отодвинул диван, то заметил дыру в полу…

26 Апрель 2017 | новости Печать

Дед и бабушка завещали дом молодой паре. Когда внук отодвинул диван, то заметил дыру в полу…

Делая в доме ремонт, супруги не обратили внимания на чуланчик под лестницей. Более того, за долгое время никто так и не удосужился заглянуть под лежащий там пыльный коврик.

 

Перевернув грязную тряпку, мужчина ахнул от неожиданности. Под ковриком находился вмурованный в пол сейф!

Специалист, которого вызвала чета, провозился с замком кучу времени. Позже он говорил, что отказался бы от работы, знай, с чем предстояло столкнуться.

Но вот мастер наконец справился с делом, собрал инструменты и отбыл. Вся семья наблюдала за открытием давным-давно запертого сейфа!

Никто даже не представлял, что лежало в хранилище. Там могли оказаться как настоящие богатства, так и абсолютный мусор.

Сверху начинка сейфа выглядела весьма непрезентабельно. Некоторое время назад в водопроводной системе дома произошла утечка, и внутрь тайного хранилища тоже попала жидкость.

Однако влага и плесень не уничтожили содержимое сейфа. Под полусгнившими обложками прятались настоящие сокровища!

Бесконечно удивленные члены семьи вытаскивали из хранилища альбом за альбомом. Объемы находящегося там добра поражали!

Как выяснилось впоследствии, под полом чулана лежала большая часть коллекции усопшей бабушки главного героя. Просто невероятно!

Помимо монет были там и купюры. К сожалению, утечка из трубы погубила большую их часть.

Монеты, однако, успешно выдержали испытание влагой. Вся семья долго сортировала неожиданно попавшее к ним в руки богатство.

Серебряные доллары, бережно заключенные в пластиковые кармашки, — лишь малая часть этих сокровищ. Настоящая находка на миллион!

Полуистлевшие, местами прогнившие альбомы хранили в себе драгоценное содержимое. Супруги не могли поверить своей удаче!

А чуть позже из всё еще не опустевшего хранилища извлекли даже небольшой сундучок. Его содержимое было полнейшей загадкой.

Чудеса и не думали заканчиваться. Металлическая коробка была битком набита драгоценностями!

Финальной находкой стали несколько слитков чистого серебра. Таким сокровищам позавидовал бы иной капитан пиратского корабля!

Супруги поверить не могли, что все эти вещи долгое время лежали в забытом чулане под давным-давно выцветшим ковриком.

Да уж, такое наследство действительно перепадает не каждому. Сложно представить, как чувствовал себя мужчина, понимая, что на самом деле оказалось у него в руках. По-настоящему сказочные сокровища!

smootrim.ru


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