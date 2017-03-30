Супруг заживо сжег жену пламенем изо рта

26 Апрель 2017 | новости Печать

Супруг заживо сжег жену пламенем изо рта

Житель Смоленской области заживо сжег супругу. 

15 апреля семейная пара распивала спиртные напитки. В какой-то момент 33-летний муж решил показать любимой жене огненный трюк. Он набрал в рот водки, после чего поднес к губам зажигалку и подул на огонь. В результате пламя попало на сидящую рядом супругу. Она получила сильные ожоги, занимающие практически 90 процентов площади тела. От травм несчастная скончалась через три дня. 

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Смоленской области.

http://ntr-24.ru/?newsid=40243


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