02 сообщает: происшествия, произошедшие в Кукморе

- 9 апреля текущего года 52-летний житель деревни Верхняя Юмья из сарая односельчанки похитил велосипед;
- 13 апреля около 16.30 часов 33-летняя жительница села Лубяны, находясь у себя дома, нанесла побои и угрожала убийством сожителю;
- 14 апреля около 23.30 часов 32-летний житель села Лубяны, находясь во дворе своего дома, нанес побои и угрожал убийством гражданке К.
Всего за указанный период на территории района произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, при которых пострадавших не имеется. В течение недели за различные административные правонарушения к административной ответственности привлечены 131 человек.