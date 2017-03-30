02 сообщает: происшествия, произошедшие в Кукморе

26 Апрель 2017 | Происшествия в Кукморе

По данным районного отдела внутренних дел, а период с 9 по 15 апреля в дежурной части зарегистрировано 91 заявление и сообщение, из них 3 о преступлениях:

- 9 апреля текущего года 52-летний житель деревни Верхняя Юмья из сарая односельчанки похитил велосипед;

- 13 апреля около 16.30 часов 33-летняя жительница села Лубяны, находясь у себя дома, нанесла побои и угрожала убийством сожителю;

- 14 апреля около 23.30 часов 32-летний житель села Лубяны, находясь во дворе своего дома, нанес побои и угрожал убийством гражданке К.

Всего за указанный период на территории района произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, при которых пострадавших не имеется. В течение недели за различные административные правонарушения к административной ответственности привлечены 131 человек.