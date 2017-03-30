В Кукморской школе №4 прошел праздник стихов (фото)

Гостьем праздника стала наша землячка, писательница, поэтесса Наиля Сагдиева. Наиля апа поблагодарила ребят, ознакомила их со своим творчеством.
Праздник завершился исполнением песни «Туган тел».
26 Апрель 2017 | новости Печать
По случаю 131-летия со дня рождения Габдуллы Тукая в Кукморской средней школе №4 прошло мероприятие – «Праздник стихов». Учащиеся представили свои стихотворения, читали заметки, посвященные великому поэту Габдулле Тукаю, исполнили песни.
Гостьем праздника стала наша землячка, писательница, поэтесса Наиля Сагдиева. Наиля апа поблагодарила ребят, ознакомила их со своим творчеством.
Праздник завершился исполнением песни «Туган тел».
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