В Кукморской школе №4 прошел праздник стихов (фото)

В Республике

В Турции нашли гроб с останками русского генерала

Гроб был найден рабочими при проведении земляных работ.

17:52 26.04.2017 Гроб был найден рабочими при проведении земляных работ.

Матвиенко поздравила Шаймиева с присвоением звания Героя Труда РФ

По мнению Председателя Совета Федерации, награда свидетельствует о «высоком профессионализме» и «умении эффективно решать задачи» Госсоветника РТ.

17:48 26.04.2017 По мнению Председателя Совета Федерации, награда свидетельствует о «высоком профессионализме» и «умении эффективно решать задачи» Госсоветника РТ.

Ford Sollers провел модернизацию на заводе двигателей в Елабуге

В рамках дооборудования предприятия была организована новая зона тестирования с динамометрическими стендами и промышленными камерами.

17:47 26.04.2017 В рамках дооборудования предприятия была организована новая зона тестирования с динамометрическими стендами и промышленными камерами.

Видео: Сотрудники ГИМС провели рейд на Волге в рамках операции «Нерест»

В рейде принимали участие сотрудники отдела полиции «Верхнеуслонский».

17:30 26.04.2017 В рейде принимали участие сотрудники отдела полиции «Верхнеуслонский».

Гены решают: до 90 процентов успеха в спорте зависит от таланта

Комплексная диагностика позволяет выявить предрасположенность человека к тому или иному виду спорта.

10:00 24.04.2017 Комплексная диагностика позволяет выявить предрасположенность человека к тому или иному виду спорта.

Сборщики вторсырья в 2016 году заплатили населению за картон и пластик 5 млн рублей

На 4 точках приема раздельного мусора в 2016 году собрали более 8 тысяч кубометров пластика и картона.

16:39 26.04.2017 На 4 точках приема раздельного мусора в 2016 году собрали более 8 тысяч кубометров пластика и картона.

Сергей Степашин: Татарстан должен забыть, что такое аварийное жилье

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ приехал в Чистополь на церемонию вручения ключей новоселам.

16:31 26.04.2017 Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ приехал в Чистополь на церемонию вручения ключей новоселам.

Сергей Степашин принял участие в церемонии открытия Кубка мэра Казани по бадминтону

В 2012 году Степашин вместе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым участвовал в закладке первого камня в основание казанского Центра бадминтона.

16:00 26.04.2017 В 2012 году Степашин вместе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым участвовал в закладке первого камня в основание казанского Центра бадминтона.

Фильмы фестиваля «Future Shorts. Потепление» покажут в кинотеатре «Мир»

Лучшие мировые шедевры короткометражного кино представлены в новой весенней программе.

15:57 26.04.2017 Лучшие мировые шедевры короткометражного кино представлены в новой весенней программе.

Основатель проекта «ИТLE»: «Нам удалось в два раза снизить цены на халяль-стейки»

Эксперты обсудили с журналистами особенности халяльного общественного питания.

15:48 26.04.2017 Эксперты обсудили с журналистами особенности халяльного общественного питания.

В Казани пройдет турнир по комбат самообороне и всестилевому карате «Сильная Россия»

Соревнования приурочены к 10-летию Федерации комбат самообороны РТ.

15:44 26.04.2017 Соревнования приурочены к 10-летию Федерации комбат самообороны РТ.

В Казани судят челнинскую банду

Перед судом предстали 48-летний Андрей Невзоров, 39-летний Владислав Свириденко и 48-летний Игорь Беспалов.

15:12 26.04.2017 Перед судом предстали 48-летний Андрей Невзоров, 39-летний Владислав Свириденко и 48-летний Игорь Беспалов.

В казанском музее Боратынского почтят память Евгения Евтушенко

Планируются показ фильма о жизни поэта и выступления артистов и бардов.

14:55 26.04.2017 Планируются показ фильма о жизни поэта и выступления артистов и бардов.

Прокуратура РТ предупредила о последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях

За неоднократное нарушение установленного порядка предусмотрена уголовная ответственность.

14:50 26.04.2017 За неоднократное нарушение установленного порядка предусмотрена уголовная ответственность.

Председатель Верховного суда РТ представил нового председателя Атнинского райсуда

Ильгиз Гилазов представил Азата Назмиева, работавшего прежде судьей Верхнеуслонского районного суда.

14:39 26.04.2017 Ильгиз Гилазов представил Азата Назмиева, работавшего прежде судьей Верхнеуслонского районного суда.

Обладатели Fan-ID Кубка конфедераций смогут посетить матч «Рубина» с ЦСКА бесплатно

Игра чемпионата России между «Рубином» и ЦСКА станет тестовым матчем Кубка конфедераций для Казани.

14:30 26.04.2017 Игра чемпионата России между «Рубином» и ЦСКА станет тестовым матчем Кубка конфедераций для Казани.

В Казани появится дополнительный центр выдачи паспортов болельщика Кубка конфедераций

Дополнительный центр разместится на улице Четаева и начнет свою работу 1 мая.

14:14 26.04.2017 Дополнительный центр разместится на улице Четаева и начнет свою работу 1 мая.

Бари Алибасов-младший открыл VII форум «Наш Татарстан»

В казанском IT-парке столичный бизнес-коуч научил активистов оперативному управлению проектами и мыслями.

13:22 26.04.2017 В казанском IT-парке столичный бизнес-коуч научил активистов оперативному управлению проектами и мыслями.

В Казани у задержанного закладчика изъяли более 770 граммов PVP

При досмотре квартиры задержанного сотрудники наркоконтроля изъяли 0,29 грамма гашиша, а также инвентарь для фасовки наркотиков.

13:20 26.04.2017 При досмотре квартиры задержанного сотрудники наркоконтроля изъяли 0,29 грамма гашиша, а также инвентарь для фасовки наркотиков.

В Крыму создают центр исламского банкинга

В отделении Госбанка в Симферополе появится банковское окно для использования исламских финансовых инструментов.

13:16 26.04.2017 В отделении Госбанка в Симферополе появится банковское окно для использования исламских финансовых инструментов.

В Татарстане 37 процентов смертельных травм приходится на отрасль строительства

В целях недопущения травматизма и смертей на производстве Минтруд РТ проводит обучение охране труда на предприятиях.

13:08 26.04.2017 В целях недопущения травматизма и смертей на производстве Минтруд РТ проводит обучение охране труда на предприятиях.

Глава ГУ МЧС по РТ: Ликвидаторы катастрофы на Чернобыльской АЭС – истинные герои

Начальник Главного управления МЧС России по РТ выразил соболезнование родственникам погибших ликвидаторов аварии в Чернобыле.

12:53 26.04.2017 Начальник Главного управления МЧС России по РТ выразил соболезнование родственникам погибших ликвидаторов аварии в Чернобыле.

Прокуратура Челнов проверит видеозапись, на которой учительница кричит на первоклашек

Результаты проверки будут готовы к концу недели.

12:30 26.04.2017 Результаты проверки будут готовы к концу недели.

В Татарстане с начала года наложено свыше 16 млн рублей штрафов за нарушения охраны труда

Наиболее частые причины травматизма и смертей на производстве – падение с высоты, попадание конечностей в станки, наезд техники на работника.

12:12 26.04.2017 Наиболее частые причины травматизма и смертей на производстве – падение с высоты, попадание конечностей в станки, наезд техники на работника.

Президент Татарстана поддержал флешмоб в честь Дня родного языка

Татарстанцев приглашают принять участие в масштабной акции «Мин татарча сойлэшэм!», которая пройдет сегодня в 16 часов.

11:38 26.04.2017 Татарстанцев приглашают принять участие в масштабной акции «Мин татарча сойлэшэм!», которая пройдет сегодня в 16 часов.

Рустам Минниханов: Реализация «майских указов» Президента РФ должна быть под особым контролем

Глава республики отметил, что Татарстан должен активно работать по формированию доходной части бюджета и выполнению социальных обязательств.

11:27 26.04.2017 Глава республики отметил, что Татарстан должен активно работать по формированию доходной части бюджета и выполнению социальных обязательств.

Главный госавтоинспектор РТ: В день игры «Рубина» и ЦСКА Третья транспортная дамба будет перекрыта

Предполагается, что ограничение движения транспорта начнет действовать за два часа до игры и в течение часа после ее окончания.

11:10 26.04.2017 Предполагается, что ограничение движения транспорта начнет действовать за два часа до игры и в течение часа после ее окончания.

Элица Василева: «Домашние игры – это всегда преимущество»

Волейболистка казанского «Динамо» прокомментировала предстоящие матчи финальной серии чемпионата России против одноименного московского клуба.

10:46 26.04.2017 Волейболистка казанского «Динамо» прокомментировала предстоящие матчи финальной серии чемпионата России против одноименного московского клуба.

Президент Татарстана возложил цветы к памятнику Габдулле Тукаю

Сегодня исполняется 131 год со дня рождения великого татарского классика.

10:41 26.04.2017 Сегодня исполняется 131 год со дня рождения великого татарского классика.

Президент Татарстана вручил премии Тукая

Торжественное награждение лауреатов государственной награды РТ состоялось на на сцене театра оперы и балета.

10:20 26.04.2017 Торжественное награждение лауреатов государственной награды РТ состоялось на на сцене театра оперы и балета.