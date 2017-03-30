Чернобыльский след в памяти жителя Кукмора

26 Апрель 2017 | Жизнь района

Взрыв на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году вошел в историю, как самое страшное событие. Когда-то процветавшему городу в одно мгновение пришел конец. Мужчинам, которые принимали участие в ликвидации последствий происшествия, пришлось бороться с невидимым врагом в ущерб своему здоровью. Их труд – подвиг. Читателей нашей газеты мы решили познакомить с человеком, который побывал в самом центре этого кошмара.

Сказать о Мансуре Абдуллаеве, что он «побывал» там, будет неправильно. Когда его призвали в армию, в Чернобыле он провел два года и три месяца своей жизни.

Хоть он родом из Кукмора, но в армию призвался из Таджикистана, так как в это время проходил учебу в Душанбе. Они основались в районе, где жили приезжие из разных краев специалисты. 80 процентов населения там составляли татары, русские, немцы. Забегая вперед, скажу, что с будущей супругой Венерой из Кукмора они познакомились там же. Она проводила его в армию и дождалась возвращения.

- Получив повестку, с Венерой сходили в кино. А в те годы до кинофильма показывали киножурналы. В тот раз рассказывали о Чернобыле. Мы были настолько поражены увиденным, не дай Бог пережить такое, думали мы, - предался воспоминаниям Мансур абый.

То ли шутка судьбы: после призыва в армию, пройдя недельные тренировки в городе Золочев недалеко от Киева, триста 18-летних ребят привезли в Чернобыль - охранять станцию, где прогремел взрыв. Это был 1987 год. (А на самом деле солдат не должны были туда отправлять, узнав об этом в «верхах», уволили многих командиров).

- Мы – простые солдаты, куда приказали, туда и отправились. Но когда поняли, что попали в Чернобыль, испугались. Нас встретила местность, в которой остановилась жизнь. В результате взрыва пострадали 3 города и 39 деревень, - говорит ветеран. – Когда мы туда прибыли, был сооружен саркофаг, предотвращающий проникновение радиации в четвертый энергоблок. В результате взрыва образовалась двухметровая щель. Много раз пытались ее заделать, а в 1988 году закрыли арматурой. Через наш контрольно-пропускной пункт в сутки проходили 10-15 тысяч человек. И четвертый блок обходили десять раз за сутки. Каждый угол станции мы изучили вдоль и поперек, даже сейчас смог бы пройтись там с закрытыми глазами. В первое время кружилась голова, каждый день шла кровь из носа, но организм, оказывается, ко всему привыкает. Я назначал на посты солдат и разводил их. Командир роты всегда говорил мне: «Кутузов (так он меня называл), ты можешь и не выходить в караул». Так как я был писарем роты, то мог и не ходить на службу, а заниматься своими непосредственными делами. Но я не мог так поступить, стыдно было перед сослуживцами, и себя по очереди записывал на пост.

Да, если рабочие в зависимости от дозы радиации проводили здесь 7-8 минут в день, смена солдат продолжалась сутки.

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