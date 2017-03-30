В Кукморе прошла торжественная церемония вручения паспортов (фоторепортаж)

26 Апрель 2017 | новости Печать

В Кукморе прошла торжественная церемония вручения паспортов (фоторепортаж)

В рамках традиционной акции «Музейная весна Татарстана-2017» в Кукморском краеведческом музее состоялось торжественное мероприятие «Я - гражданин России. Мин - Татарстан баласы!» - четыре школьника нашего района получили сегодня главный документ, удостоверяющий личность гражданина нашей страны, - паспорт.

Свой главный документ Айгуль Гильфиева, Аделина Мухаметгалиева, Дарина Юркеева, Азат Тухбатуллин получили из рук ветерана войны Фатиры Салиховой и руководителя Аппарата районного Совета Резеды Гаяновы.

- Иметь паспорт - это значит, что из детства вы вступаете во взрослую жизнь. Вы, наконец, стали полноправными гражданами нашей Родины, – сказала Резеда Нурисламовна.

С важным событием в жизни юных кукморян поздравили также начальник отдела ЗАГС Зульфия Латыпова, старший инспектор отделения по вопросам миграции ОМВД России по Кукморскому району Асия Фатхуллина, директор музея Лябуда Давлетшина. Разделить радость момента пришли и родители юных граждан.

Виновникам торжества были высказаны слова напутствия. Ребята, в свою очередь, пообещали достойно нести звание гражданина РФ.


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