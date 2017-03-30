Рустам Минниханов: Реализация «майских указов» Президента РФ должна быть под особым контролем

26 Апрель 2017 | новости

Глава республики отметил, что Татарстан должен активно работать по формированию доходной части бюджета и выполнению социальных обязательств.

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ», Егор Никитин). Реализация «майских указов» Президента РФ должна быть под особым контролем, заявил Рустам Минниханов на совещании финансовых и казначейских органов РТ по итогам исполнения бюджета.

«Итоги первого квартала позитивные, — заявил Минниханов. — Но успокаиваться не стоит, так как по некоторым предприятиям есть вопросы по прибыли, ряд предприятий уже снизил платежи, и есть опасения по поводу второго квартала. Я считаю, что мы должны активно работать по формированию доходной части бюджета, а также должна быть грамотная работа по нашим расходным обязательствам. Прежде всего мы должны соблюдать жесткую финансовую дисциплину, выполнять в полном объеме первоочередные социальные обязательства. Под особым контролем должна быть реализация „майских указов“ Президента Российской Федерации».

Глава республики сообщил, розничный товарооборот стабилизировался, а основные показатели первого квартала текущего года неплохие. Так, увеличение валового регионального продукта (ВРП) составил 104,2 процента, индекс промышленного производства (ИПП) — 104,7 процента.

На совещании были озвучены данные о расходах консолидированного бюджета республики, которые составили 59 млрд рублей. При этом расходы бюджета Республики Татарстан — 51,5 млрд рублей, а расходы местных бюджетов — 15,4 млрд рублей.

Благодаря остаткам бюджетных средств и поступлениям с начала текущего года власти республики смогли полностью и своевременно выплатить заработную плату с начислениями и профинансировать в достаточном объеме запланированные первоочередные расходы бюджетов всех уровней и произвести расходы капитального характера.