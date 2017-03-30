На Первое мая будет летняя погода с температурой до 29 градусов тепла

26 Апрель 2017 | новости

Пора готовить пикниковые корзинки и мариновать шашлык. Погода на майские праздники такая, что дома никому не захочется оставаться, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Сегодня в Москве 15-17 градусов тепла. Не слишком дождливо - ловите отличный денек. Следующие за ним будут не такими замечательными. В четверг - 14 градусов, в пятницу - 11 градусов. И дожди. Распогодится как раз к выходным. В субботу до 18 градусов, в воскресенье - 20 градусов, а 1 мая до + 21.

В северных территориях около 0 градусов - в Мурманской области и Ненецком округе. Теплее в Архангельской - здесь 2-7 градусов, до + 10 в Вологодской области и Коми. Но все еще идет снег. Те же 5-10 градусов в Ленинградской и соседних областях.

После сильных снегопадов передохнут жители Черноземья, дожди обойдут этот регион стороной. Температура в Тамбовской, Липецкой, Воронежской областях повысится до 19-24 градусов, но с ветром.

Ненастно в Поволжье, особенно на севере. В четверг здесь сильный дождь, температура - 12-18 градусов. В некоторых областях до 21 градуса. В среднем Поволжье ветрено, около 20 градусов. Теплее всего в Саратовской области, в пятницу здесь до 25 градусов.

На юге 15-20 градусов днем, ночью температура все еще стремится к нулю. Заморозки ночью остаются в горах Северного Кавказа и предгорьях Краснодарского края. Лучше всего майские праздники проводить в Крыму, тут воздух нагреется до 27 градусов.

Теплеет на Урале. В южных регионах в пятнице до 16-21 градуса. Теплая погода в Западной Сибири - 10-15 градусов днем, в пятницу до 20 градусов. В Новосибирской и соседних областях резкое повышение температуры - 22-28 градусов, и только на севере Томской области до 14 градусов. В республике Алтай настоящее лето - 23-28 градусов и грозы.

К концу недели резкое похолодание на 10 градусов на севере Красноярского края - в Эвенкии до 0 градусов. В центральных областях наоборот пик теплой погоды - 22-27 градусов. В Хакасии до 29 градусов.

Теплеет даже в самом холодном регионе - Якутии, тут до 12 градусов тепла, хоть и с осадками. Также в зоне осадков Амурская область и Хабаровский край. Температура до 15 градусов. Схожая погода в Приморье. Хотя для этого региона, погода считается прохладной.