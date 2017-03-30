На Саммите мэров исламского мира в Иране Казань представила Россию

26 Апрель 2017 | новости

Саммит мэров исламского мира стартовал в Иране, в городе Мешхед. Казанскую делегацию возглавил первый заместитель руководителя Исполкома Дамир Фаттахов. В числе делегатов и генеральный директор информационного агентства «Татар-информ» Шамиль Садыков.

«Саммит мэров городов Исламского мира открылся сегодня в иранском городе Мешхед - культурной столице исламского мира в 2017 году. Большая честь участвовать от имени Мэра Казани в столь значимой площадке для диалога городов, где проповедуется Ислам, - сообщает своем аккаунте в Инстаграм Дамир Фаттахов. – В фокусе внимания – идеи и проекты в области религиозного туризма, культурного и информационного развития наших городов».

Директор департамента международных связей муниципалитета Мешхеда, глава международного комитета Саммита Хоссейн Кашири акцентировал, что это мероприятие также станет хорошей возможностью поделиться решениями для исламской архитектуры и усиления исламских интернет - ресурсов в условиях глобализации.

«Укрепление религиозного туризма, открытие международных рейсов и привлечение потенциальных инвесторов – это общие вопросы для всех руководителей городов. Хотя у каждой страны есть оптимальные решения для этих вопросов, это всегда столкновение с реальными проблемами. Мы надеемся учиться и делиться опытом с вами, найти практические решения для острых вопросов, которые есть у нас в городах, открыв путь для местных, региональных и глобальных переговоров», – заявил он.

Мешхед не случайно был выбран проведения Саммита. Ежегодно этот город принимает огромное число паломников и туристов, а в этом году Мешхед стал культурной столицей исламского мира.