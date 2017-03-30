Началось голосование за участников фотоконкурса “Мы так похожи”!

Мы объявили среди своих подписчиков очередной фотоконкурс «Мы так похожи». На конкурс прислали 49 фотографий.
В финал вышли следующие участники:
Фото №2
Фото №3
Фото №4
Фото №7
Фото №10
Фото №25
Фото №29
Фото №30
Фото №31
Фото №32
Фото №33
Фото №43
Фото №45
С сегодняшнего дня на нашем сайте начинается голосование за лучшее фото рядышком с бабушкой! Уважаемые подписчики, теперь судьба участников зависит от вас: голосуйте за уникально похожих друг на друга конкурсантов!
Порядок голосования:
Участвующие в голосовании фотографии можно посмотреть, нажав на баннер фотоконкурс «Мы так похожи» или же пройдя по одноименной рубрике на главной странице сайта. Чтобы проголосовать за понравившуюся фотографию, необходимо найти номер конкурсанта в разделе «Опрос» на главной странице сайта и нажать «ОК».
Проголосовать за участников можно будет до 1 мая 20.00. Победитель будет объявлен 2 мая.
Предупреждение: сделавший себе накрутку, снимается с голосования!!!