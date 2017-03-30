Началось голосование за участников фотоконкурса “Мы так похожи”!

26 Апрель 2017 | новости Печать

Началось голосование за участников фотоконкурса “Мы так похожи”!

Мы объявили среди своих подписчиков очередной фотоконкурс «Мы так похожи». На конкурс прислали 49 фотографий.

В финал вышли следующие участники:

Фото №2

Фото №3

Фото №4

Фото №7

Фото №10

Фото №25

Фото №29

Фото №30

Фото №31

Фото №32

Фото №33

Фото №43

Фото №45

С сегодняшнего дня на нашем сайте начинается голосование за лучшее фото рядышком с бабушкой! Уважаемые подписчики, теперь судьба участников зависит от вас: голосуйте за уникально похожих друг на друга конкурсантов!

Порядок голосования:

Участвующие в голосовании фотографии можно посмотреть, нажав на баннер фотоконкурс «Мы так похожи» или же пройдя по одноименной рубрике на главной странице сайта. Чтобы проголосовать за понравившуюся фотографию, необходимо найти номер конкурсанта в разделе «Опрос» на главной странице сайта и нажать «ОК».

Проголосовать за участников можно будет до 1 мая 20.00. Победитель будет объявлен 2 мая.

Предупреждение: сделавший себе накрутку, снимается с голосования!!!

 


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