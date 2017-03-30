Кукморская библиотека приняла участие во Всероссийской акции «Библионочь»

Тема акции вечер в экостиле «И вечная природы красота». На этот вечер были приглашены учащиеся старших классов Кукморской гимназии №1 и все желающие посвятить себя интеллектуальному досугу, книгам и чтению.
Для всех, кто пришёл в библиотеку, приоткрылись двери в миры известных и неизвестных книг. Были подготовлены выставки: «Золотой фонд библиотеки», «Такие разные книги», «Старых книг забытые страницы», «Путешествие в недалёкое прошлое», выставка-автограф «С добрыми пожеланиями от автора», выставка-подарок «Библиотеке – с любовью».
Была подготовлена электронная презентация «Экология вокруг нас», где обсуждались злободневные проблемы экологии сегодняшнего дня.
В конце вечера гости просмотрели фильм в 3Д формате «В мире динозавров».