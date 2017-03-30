Молодые учителя Кукмора приняли участие на республиканском чемпионате педагогических кейсов

25 Апрель 2017 | новости

Команда молодых педагогов Кукморского района приняла участие на республиканском чемпионате педагогических кейсов, которое состоялось на базе лицея Иннополис при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан и профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

Данную проектную деятельность разработал председатель Ассоциации молодых педагогов РТ А.Р. Каримов. Чемпионат был разделен на пять зон. Присутствующие команды при регистрации сами выбирали зону работы. Научные руководители данного проекта подготовили уникальные кейсы – актуальные проблемные ситуации из школьной жизни, с которыми могут столкнуться молодые педагоги в процессе своей деятельности. Командам было предложено отметить проблемные зоны педагогического кейса и найти оптимальные пути решения каждой конфликтной ситуации. Огромное внимание было уделено творческому, креативному подходу. Участники чемпионата достойно справились с поставленными перед ними задачами и успешно презентовали свою работу. После выступлений экспертной комиссией была дана 3d оценка. После всех презентаций пять самых лучших команд республики вновь презентовали свою работу в общем зале. В конце мероприятия каждому участнику были вручены дипломы и сертификаты.

Позитивный настрой, командный дух, теплый прием, поддержка модераторов, экспертов, организаторов способствовало успешной работе каждого участника и положительно повлияло на конечный результат. Как говорится: «Будем вместе - сможем всё». В очередной раз каждый участник убедился в справедливости, актуальности этих слов.